Verfügbar für Funktioniert mit Enthalten iOS und Android Google, Microsoft 365 und iCloud In jedem Doodle-Plan

Du kommst aus einem Meeting, und dein Handy vibriert. Der Termin um 14 Uhr ist auf 14:30 Uhr gerutscht und liegt jetzt genau auf dem Call, den du einem Kunden zugesagt hast. Du hast vier Minuten und ein Handy.

Also öffnest du deinen Kalender, zoomst, scrollst, tippst auf das falsche Meeting und gehst zurück. Bis du beide gefunden hast, bist du schon zu spät für das nächste.

Ein voller Tag passt nicht auf einen Handybildschirm. Eine Woche, die für den Laptop gemacht ist, schrumpft zu schmalen Streifen, die Details liegen zwei Fingertipps tief, und ein Meeting zu ändern fühlt sich an, als wolltest du Sand festhalten.

Und doch ist das Handy oft alles, was du gerade dabeihast. In einer Studie von Adobe mit 1.000 Vollzeitbeschäftigten in den USA gaben 30 % an, auf dem Arbeitsweg am Handy zu arbeiten, und 29 % bei privaten Terminen. Und der Tag bleibt in Bewegung: Laut einem Sonderbericht des Work Trend Index von 2025 wird 1 von 10 geplanten Meetings erst in letzter Minute angesetzt.

Das kennen wir alle, und wir sind selbst immer wieder in dieselbe Falle getappt. Wir wollten einen Ort für unseren privaten und beruflichen Tag, der sich auf dem Handy schnell und leicht anfühlt. Also haben wir ihn gebaut. Sag Hallo zu unseren neuen Apps für iOS und Android.

Quellen: Adobe Acrobat, Studie zu Problemen mit Mobiltechnologie · Work Trend Index, Sonderbericht 2025

Tipp dich durch die App

Hier ist ein kurzer Rundgang durch einen Tag mit Doodle auf dem Handy, in neun Screens.

Screen 1 von 9: Starte in deinen Morgen Ein Briefing fasst den Tag zusammen, bevor er beginnt: 8 Meetings, 5 Aufgaben und 2 Std. 15 Min. Fokuszeit.

Screen 2 von 9: Sieh, was gerade läuft Die „Jetzt“-Karte zeigt das Meeting, in dem du gerade bist, und die verbleibende Zeit, mit „Verspätung“ und „Beitreten“. Unter „Bevorstehend“ steht der Rest des Tages.

Screen 3 von 9: Ein Konflikt taucht auf Ein Meeting wurde verschoben, und jetzt überschneiden sich zwei um 10:00 Uhr. Doodle markiert das direkt auf der „Jetzt“-Karte: 3 überschneidend, 1 abgelehnt.

Screen 4 von 9: Öffne das Meeting Teilnehmende, Call-Link und Raum auf einen Blick. Hängst du noch im Meeting davor fest?

Screen 5 von 9: Sag den richtigen Leuten Bescheid Wähle, wen du informieren willst und wie viel später du kommst. Die Nachricht ist schon für dich geschrieben, und ein Fingertipp schickt sie ab.

Screen 6 von 9: Finde einen Termin für das nächste Meeting Füge Personen hinzu, und Doodle markiert die früheste passende Zeit. Wählst du stattdessen mehrere Zeiten aus, geht eine Gruppenumfrage raus.

Screen 7 von 9: Stimmen ansehen, dann buchen Sobald abgestimmt wurde, ist der beste Termin markiert. Buche ihn direkt vom Handy aus.

Screen 8 von 9: Teile eine Buchungsseite Im „Schnellzugriff“ findest du deine Buchungsseiten und Gruppenumfragen, bereit zum Teilen, wo immer du gerade bist.

Screen 9 von 9: Schütze den Rest deines Tages Sobald du dein tägliches Meeting-Limit erreichst, lehnt Doodle neue Einladungen für dich ab. Du kannst das für den Tag ausschalten.

Dein Tag, geordnet vom Handy aus Neun Screens: dein Morgen, ein Konflikt und die Lösung, dann einen Termin finden, ihn buchen und den Rest des Tages schützen. Hol dir die App und probier es mit deinen eigenen Kalendern aus.

Demodaten. In der App erscheinen deine eigenen Meetings.

Doodle gibt es für iOS und Android. Sieh, was gerade läuft, erkenne Konflikte und tritt Calls mit einem Fingertipp bei. Hol es dir bei Google Play Hol es dir im App Store

Was kannst du mit Doodle auf dem Handy machen?

Doodle auf dem Handy ist die Doodle-App für iOS und Android und Teil von Doodle Time OS. Sie liest alle Kalender, die du verbindest, und bringt deinen Tag in die richtige Reihenfolge. Das steckt heute schon drin.

Sieh, was gerade läuft

„Heute“ öffnet mit der „Jetzt“-Karte: das Meeting, in dem du gerade bist, und die verbleibende Zeit oder die freie Zeit bis zum nächsten. Darunter zeigt „Bevorstehend“ den Rest des Tages der Reihe nach, mit Meetings, Aufgaben und ganztägigen Terminen sowie Pufferzeiten und Fokuszeit als Teil des Tages.

Die „Jetzt“-Karte: 45 Minuten frei, dann der Kunden-Workshop.

Schau nach vorn oder zurück

Wische zu morgen oder wähle ein beliebiges Datum über den Datumsstreifen oder die Datumsauswahl. Die Vorbereitung auf den Kundentag am Donnerstag dauert nur ein paar Fingertipps.

„Heute“ und „Morgen“, im Datumsstreifen nur einen Fingertipp voneinander entfernt.

Doodle gibt es für iOS und Android. Sieh, was gerade läuft, erkenne Konflikte und tritt Calls mit einem Fingertipp bei. Hol es dir bei Google Play Hol es dir im App Store

Erkenne den Konflikt, bevor du reingehst

Wenn sich Meetings überschneiden, markiert Doodle sie im Tagesablauf und zeigt, wie viele kollidieren, auch die, die du schon abgelehnt hast. Öffne den Konflikt, vergleiche die Meetings in einer Ansicht und entscheide, was verschoben wird: Sag eines ab oder ändere seine Uhrzeit.

Überschneidende Meetings, markiert auf der „Jetzt“-Karte.

Ändere ein Meeting mit ein paar Fingertipps

Öffne ein beliebiges Meeting, um den Raum, den Call-Link, die Teilnehmenden und ihre Zusagen zu sehen. Bearbeite Uhrzeit, Ort, Wiederholung oder Notizen, füge Personen hinzu oder sag ab. Du bist spät dran? Tippe direkt im Meeting auf „Verspätung“ oder verschiebe es, plane ein Follow-up und schreib allen eine E-Mail, alles an derselben Stelle.

Wer kommt, wer zugesagt hat, und die Teilnehmerliste, aktualisiert vom Handy aus.

Tritt dem Call mit einem Fingertipp bei

Links zu Zoom, Google Meet und Microsoft Teams öffnen sich direkt aus „Heute“ oder aus dem Meeting, ebenso die „Räume für Zusammenarbeit“, wenn dein Team das Add-on hat. Abgelehnte Meetings klappen ein, damit der Tag übersichtlich bleibt.

Starte den Tag mit einem Briefing

Ein kurzes Briefing oben in „Heute“ fasst deine Meetings, Aufgaben und Fokuszeit zusammen und sagt dir, wann dein Tag beginnt.

8 Meetings, 5 Aufgaben und 2 Std. 15 Min. Fokuszeit, zusammengefasst, bevor der Tag beginnt.

Finde einen Termin oder schick eine Umfrage

Füge Personen hinzu, und Doodle schlägt die früheste passende Zeit vor und zeigt, wie viele Personen jeweils frei sind. Wähle sie aus, um die Einladung zu senden, oder wähle mehrere Zeiten, um eine Gruppenumfrage zu senden.

Früheste Zeit markiert, zwei weitere für eine Gruppenumfrage ausgewählt.

Stimmen ansehen, dann buchen

Öffne eine Gruppenumfrage, um die Stimmen für jede Zeit und den markierten besten Termin zu sehen, und buche ihn direkt vom Handy aus. Du kannst auch bei Umfragen abstimmen, zu denen du eingeladen bist.

Stimmen für jede Zeit, der beste Termin ist markiert.

Teile deine Buchungsseiten

Im „Schnellzugriff“ findest du deine Buchungsseiten und Gruppenumfragen, bereit zum Teilen über das Teilen-Menü deines Handys. Buchungsseiten erstellst du im Web.

Buchungsseiten, bereit zum Teilen aus dem „Schnellzugriff“.

Doodle gibt es für iOS und Android. Sieh, was gerade läuft, erkenne Konflikte und tritt Calls mit einem Fingertipp bei. Hol es dir bei Google Play Hol es dir im App Store

Schütze deinen Tag

Lege ein tägliches Meeting-Limit, Fokuszeit und Abwesenheiten fest. Wenn du dein Limit erreicht hast oder strikte Fokuszeit läuft, lehnt Doodle neue Einladungen nach deinen Regeln für dich ab. Du kannst das für den Tag ausschalten.

Das tägliche Meeting-Limit ist erreicht, neue Einladungen werden abgelehnt.

Behalte Aufgaben neben deinen Meetings im Blick

Füge in Sekunden eine Aufgabe hinzu, lege Priorität und Frist fest und sieh sie in deinem Tag neben deinen Meetings.

Aufgaben, nach Priorität gruppiert.

Funktioniert die App mit den Kalendern, die du schon nutzt?

Ja. Doodle auf dem Handy zeigt alle Kalender, die du mit Doodle verbunden hast: Google Kalender, Microsoft 365 und Apple iCloud. Dein Handy und dein Computer nutzen dasselbe Doodle-Konto, also erscheint eine Änderung auf dem einen Gerät auch auf dem anderen.

Wie bekommst du die App?

Doodle auf dem Handy kannst du kostenlos herunterladen, und die App ist in jedem Doodle-Plan enthalten, auch im kostenlosen Plan.

Lade sie herunter. Suche im App Store unter iOS oder bei Google Play unter Android nach Doodle: Scheduling & Polls. Melde dich an. Nutze dasselbe Konto wie für Doodle im Web. Öffne „Heute“. Deine verbundenen Kalender sind schon da.

Häufige Fragen

Gibt es Doodle auf dem Handy für iOS und Android? Ja. Lade die App aus dem App Store für iOS oder bei Google Play für Android herunter.

Brauche ich ein neues Konto? Nein. Melde dich mit dem Doodle-Konto an, das du schon im Web nutzt, und deine verbundenen Kalender und Meetings erscheinen in der App.

In welchen Plänen ist die App enthalten? In jedem Doodle-Plan, auch im kostenlosen Plan.

Kann ich über die App an Calls in Microsoft Teams teilnehmen? Ja. Ein Teams-Link in einem Meeting öffnet sich auf deinem Handy in der App von Microsoft Teams.

Dein Tag spielt sich ohnehin auf deinem Handy ab. Jetzt ist er dort auch geordnet.

Nimm den Tag mit. Hol dir Doodle noch heute für iOS oder Android. Die App ist in jedem Doodle-Plan enthalten. Hol es dir bei Google Play Hol es dir im App Store

Quellen

Die Screens zeigen Demodaten. In der App siehst du deine eigenen Meetings und Kalender.