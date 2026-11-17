कहाँ उपलब्ध किसके साथ काम करता है किसमें शामिल iOS और Android Google, Microsoft 365 और iCloud हर Doodle प्लान

आप एक मीटिंग से बाहर निकलते हैं और आपका फ़ोन बज उठता है। दोपहर 2 बजे वाली मीटिंग अब 2:30 पर खिसक गई है, और ठीक उस कॉल से टकरा रही है जिसका वादा आपने एक क्लाइंट से किया था। आपके पास चार मिनट हैं और हाथ में एक फ़ोन।

तो आप अपना कैलेंडर खोलते हैं, पिंच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, गलत मीटिंग पर टैप कर देते हैं और फिर वापस जाते हैं। जब तक दोनों मीटिंग मिलती हैं, आप अगली मीटिंग के लिए लेट हो चुके होते हैं।

पूरा दिन फ़ोन की स्क्रीन पर नहीं समाता। लैपटॉप के लिए बना हफ़्ते का व्यू पतली-पतली पट्टियों में सिमट जाता है, ज़रूरी जानकारी दो टैप अंदर छिपी रहती है, और मीटिंग बदलना मुट्ठी में रेत थामने जैसा लग सकता है।

फिर भी, अक्सर आपके पास बस फ़ोन ही होता है। 1,000 अमेरिकी पूर्णकालिक कर्मचारियों पर Adobe के शोध में 30% ने कहा कि वे आने-जाने के दौरान अपने फ़ोन से काम करते हैं, और 29% ने कहा कि निजी अपॉइंटमेंट के दौरान। और दिन लगातार बदलता रहता है: 2025 की Work Trend Index विशेष रिपोर्ट के अनुसार, शेड्यूल की गई हर 10 में से 1 मीटिंग आखिरी समय पर बुक होती है।

हम सब इससे गुज़र चुके हैं, और हम खुद भी बार-बार इसी जाल में फँसते रहे। हम एक ऐसी जगह चाहते थे जहाँ निजी और काम, दोनों का दिन एक साथ दिखे, और जो फ़ोन पर तेज़ और आसान लगे। तो हमने उसे बना दिया। पेश हैं iOS और Android के लिए हमारे नए मोबाइल ऐप।

स्रोत: Adobe Acrobat, मोबाइल टेक समस्याओं पर शोध · Work Trend Index विशेष रिपोर्ट, 2025

ऐप का एक छोटा टूर

मोबाइल पर Doodle के साथ एक दिन की छोटी सी सैर, नौ स्क्रीन में।

9 में से स्क्रीन 1: अपनी सुबह से शुरुआत करें दिन शुरू होने से पहले एक सारांश पूरे दिन का हाल बता देता है: 8 मीटिंग, 5 टास्क और 2 घंटे 15 मिनट का फोकस टाइम।

9 में से स्क्रीन 2: देखें कि अभी क्या चल रहा है "अभी" कार्ड वह मीटिंग दिखाता है जिसमें आप हैं और उसका बचा हुआ समय, साथ में "देर हो रही है" और "जॉइन करें" बटन। "आगामी" में दिन का बाकी हिस्सा दिखता है।

9 में से स्क्रीन 3: एक टकराव सामने आता है एक मीटिंग का समय बदल गया है, और अब 10:00 बजे दो मीटिंग एक साथ पड़ रही हैं। Doodle इसे सीधे "अभी" कार्ड पर दिखा देता है: 3 ओवरलैप, 1 अस्वीकार।

9 में से स्क्रीन 4: मीटिंग खोलें देखें कि कौन आ रहा है, कॉल का लिंक क्या है और कमरा कौन सा है। अभी भी पिछली मीटिंग में फँसे हैं?

9 में से स्क्रीन 5: सही लोगों को बताएँ चुनें कि किसे बताना है और आपको कितनी देर होगी। मैसेज आपके लिए पहले से लिखा होता है, और एक टैप में चला जाता है।

9 में से स्क्रीन 6: अगली मीटिंग के लिए समय ढूँढें लोगों को जोड़ें और Doodle सबसे पहला ऐसा समय चिह्नित कर देता है जो सबके लिए सही बैठे। अगर आप इसके बजाय कुछ समय चुनते हैं, तो एक ग्रुप पोल भेज दिया जाता है।

9 में से स्क्रीन 7: वोट देखें, फिर बुक करें लोगों के वोट देने के बाद सबसे अच्छा स्लॉट चिह्नित हो जाता है। उसे अपने फ़ोन से ही बुक करें।

9 में से स्क्रीन 8: बुकिंग पेज शेयर करें "क्विक एक्सेस" में आपके बुकिंग पेज और ग्रुप पोल रहते हैं, आप जहाँ भी हों, शेयर करने के लिए तैयार।

9 में से स्क्रीन 9: अपने बाकी दिन को सुरक्षित रखें जैसे ही आप अपनी दैनिक मीटिंग सीमा तक पहुँचते हैं, Doodle आपकी ओर से नए इनवाइट अस्वीकार कर देता है। आप इसे उस दिन के लिए बंद कर सकते हैं।

आपका दिन, आपके फ़ोन से व्यवस्थित नौ स्क्रीन: आपकी सुबह, एक टकराव और उसका समाधान, फिर समय ढूँढना, उसे बुक करना और बाकी दिन को सुरक्षित रखना। ऐप डाउनलोड करें और इसे अपने कैलेंडरों के साथ आज़माएँ।

डेमो डेटा। ऐप में आपकी अपनी मीटिंग दिखेंगी।

Doodle अब iOS और Android पर है। देखें कि अभी क्या चल रहा है, टकराव पकड़ें और एक टैप में कॉल जॉइन करें। Google Play पर पाएँ App Store पर पाएँ

मोबाइल पर Doodle से आप क्या-क्या कर सकते हैं?

मोबाइल पर Doodle iOS और Android के लिए Doodle का ऐप है, जो Doodle Time OS का हिस्सा है। यह आपके कनेक्ट किए गए हर कैलेंडर को पढ़ता है और आपके दिन को व्यवस्थित करता है। देखिए, आज इसमें क्या-क्या है।

देखें कि अभी क्या चल रहा है

"आज" स्क्रीन "अभी" कार्ड से खुलती है: आप जिस मीटिंग में हैं और उसका बचा हुआ समय, या अगली मीटिंग से पहले का खाली समय। उसके नीचे "आगामी" में दिन का बाकी हिस्सा क्रम से दिखता है: मीटिंग, टास्क और पूरे दिन के इवेंट, और बफ़र व फोकस टाइम भी दिन के हिस्से के रूप में।

"अभी" कार्ड: 45 मिनट खाली, फिर क्लाइंट वर्कशॉप।

आगे देखें, या पीछे

कल पर स्वाइप करें, या डेट स्ट्रिप या डेट पिकर से कोई भी तारीख चुनें। गुरुवार को क्लाइंट्स के साथ पूरे दिन की तैयारी बस दो-तीन टैप का काम है।

"आज" और "कल", डेट स्ट्रिप पर बस एक टैप की दूरी पर।

Doodle अब iOS और Android पर है। देखें कि अभी क्या चल रहा है, टकराव पकड़ें और एक टैप में कॉल जॉइन करें। Google Play पर पाएँ App Store पर पाएँ

अंदर जाने से पहले टकराव पकड़ें

जब मीटिंग आपस में टकराती हैं, तो Doodle उन्हें उसी दिन पर चिह्नित करता है और दिखाता है कि कितनी टकरा रही हैं, उनमें वे भी जिन्हें आप पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। टकराव खोलें, मीटिंग की तुलना एक ही व्यू में करें और तय करें कि किसे आगे-पीछे करना है: एक को अस्वीकार करें, या उसका समय बदलें।

"अभी" कार्ड पर चिह्नित ओवरलैप होने वाली मीटिंग।

कुछ टैप में मीटिंग बदलें

किसी भी मीटिंग को खोलकर देखें कि कमरा कौन सा है, कॉल लिंक क्या है, कौन आ रहा है और किसने हाँ कहा है। समय, स्थान, रिपीट या नोट्स बदलें, लोगों को जोड़ें, या मीटिंग अस्वीकार करें। लेट हो रहे हैं? सीधे मीटिंग में ही "देर हो रही है" पर टैप करें, या वहीं से मीटिंग का समय बदलें, फ़ॉलो-अप प्लान करें और सबको ईमेल भेजें।

कौन आ रहा है, किसने हाँ कहा, और फ़ोन से अपडेट की गई प्रतिभागियों की सूची।

एक टैप में कॉल में शामिल हों

Zoom, Google Meet और Microsoft Teams के लिंक सीधे "आज" स्क्रीन से या मीटिंग से खुलते हैं, और अगर आपकी टीम के पास ऐड-ऑन है तो Collaboration Rooms भी। जिन मीटिंग को आपने अस्वीकार किया है, वे सिमट जाती हैं, ताकि दिन आसानी से पढ़ा जा सके।

दिन की शुरुआत एक सारांश से करें

"आज" स्क्रीन में सबसे ऊपर एक छोटा सारांश आपकी मीटिंग, टास्क और फोकस टाइम का हाल बताता है, और यह भी कि आपका दिन कब शुरू होता है।

8 मीटिंग, 5 टास्क और 2 घंटे 15 मिनट का फोकस टाइम, दिन शुरू होने से पहले एक नज़र में।

समय ढूँढें, या पोल भेजें

लोगों को जोड़ें और Doodle सबसे पहला ऐसा समय सुझाता है जो सबके लिए सही हो, साथ में यह भी कि हर समय पर कितने लोग खाली हैं। इनवाइट भेजने के लिए उसे चुनें, या ग्रुप पोल भेजने के लिए कुछ समय चुनें।

सबसे पहला समय चिह्नित, और ग्रुप पोल भेजने के लिए दो और समय चुने गए।

वोट देखें, फिर बुक करें

ग्रुप पोल खोलकर हर समय के वोट देखें, जिसमें सबसे अच्छा समय चिह्नित होता है, और उसे अपने फ़ोन से बुक करें। जिन पोल में आपको बुलाया गया है, उन पर आप वोट भी दे सकते हैं।

हर समय के वोट, सबसे अच्छा स्लॉट चिह्नित।

अपने बुकिंग पेज शेयर करें

"क्विक एक्सेस" में आपके बुकिंग पेज और ग्रुप पोल रहते हैं, जिन्हें आप अपने फ़ोन के शेयर मेनू से तुरंत शेयर कर सकते हैं। बुकिंग पेज आप वेब पर बनाते हैं।

"क्विक एक्सेस" से शेयर करने के लिए तैयार बुकिंग पेज।

Doodle अब iOS और Android पर है। देखें कि अभी क्या चल रहा है, टकराव पकड़ें और एक टैप में कॉल जॉइन करें। Google Play पर पाएँ App Store पर पाएँ

अपने दिन को सुरक्षित रखें

दैनिक मीटिंग सीमा, फोकस टाइम और आउट ऑफ़ ऑफ़िस सेट करें। सीमा पूरी होते ही, या सख़्त फोकस टाइम के दौरान, Doodle आपके तय किए गए नियमों के हिसाब से आपकी ओर से नए इनवाइट अस्वीकार कर देता है। आप इसे उस दिन के लिए बंद कर सकते हैं।

दैनिक मीटिंग सीमा पूरी, नए इनवाइट अस्वीकार।

टास्क को अपनी मीटिंग के साथ रखें

कुछ ही सेकंड में टास्क जोड़ें, उसकी प्राथमिकता और डेडलाइन तय करें, और उसे अपनी मीटिंग के साथ अपने दिन में देखें।

प्राथमिकता के हिसाब से बँटे हुए टास्क।

क्या यह उन कैलेंडरों के साथ काम करता है जिन्हें आप पहले से इस्तेमाल करते हैं?

हाँ। मोबाइल पर Doodle वे सभी कैलेंडर दिखाता है जिन्हें आपने Doodle से कनेक्ट किया है: Google Calendar, Microsoft 365 और Apple iCloud। आपका फ़ोन और आपका डेस्कटॉप एक ही Doodle अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एक पर किया गया बदलाव दूसरे पर भी दिखता है।

इसे कैसे पाएँ?

मोबाइल पर Doodle मुफ़्त में डाउनलोड किया जा सकता है और यह हर Doodle प्लान के साथ आता है, जिसमें मुफ़्त प्लान भी शामिल है।

डाउनलोड करें। iOS पर App Store में या Android पर Google Play में Doodle: Scheduling & Polls खोजें। साइन इन करें। वही अकाउंट इस्तेमाल करें जिससे आप वेब पर Doodle में साइन इन करते हैं। "आज" खोलें। आपके कनेक्ट किए गए कैलेंडर पहले से वहाँ मौजूद हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मोबाइल पर Doodle iOS और Android पर उपलब्ध है? हाँ। इसे iOS के लिए App Store से या Android के लिए Google Play से डाउनलोड करें।

क्या मुझे नया अकाउंट बनाना होगा? नहीं। वेब पर आप जिस Doodle अकाउंट का पहले से इस्तेमाल करते हैं, उसी से साइन इन करें, और आपके कनेक्ट किए गए कैलेंडर और मीटिंग ऐप में दिखने लगेंगी।

किन प्लान में ऐप शामिल है? हर Doodle प्लान में, जिसमें मुफ़्त प्लान भी शामिल है।

क्या ऐप से Microsoft Teams कॉल जॉइन की जा सकती है? हाँ। मीटिंग में मौजूद Teams लिंक आपके फ़ोन पर Microsoft Teams ऐप में खुलता है।

आपका दिन पहले से ही आपके फ़ोन में रहता है। अब वह वहाँ व्यवस्थित भी है।

अपना दिन साथ लेकर चलें। आज ही iOS या Android के लिए Doodle पाएँ। यह हर Doodle प्लान के साथ आता है। Google Play पर पाएँ App Store पर पाएँ

स्रोत

स्क्रीन में डेमो डेटा दिखाया गया है। ऐप में आपकी अपनी मीटिंग और कैलेंडर दिखते हैं।