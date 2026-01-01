दूर से काम करते समय उत्पादक कैसे बनें

कोविड-19 महामारी के अंत के अब नज़र आने की उम्मीद के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया इस उथल-पुथल और उतार-चढ़ाव के दौर के अनुकूल कैसे ढलेगी। क्या हम सभी अपने कोविड-पूर्व के तरीकों पर वापस चले जाएंगे या क्या यह महामारी एक निर्णायक मोड़ है?

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

ऐसा लगता है कि अब हम कभी भी हैंड जेल या फेस मास्क को पहले की तरह नहीं देखेंगे। किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाना, असली भौतिक दुकान में खरीदारी करना या बच्चों को वास्तविक स्कूल भेजना अब कभी भी हल्के में नहीं लिया जाएगा। लेकिन काम का क्या? क्या 40 घंटे का ऑफिस सप्ताह हमेशा के लिए गायब हो गया है?

ऐसा ही लगता है। यहां तक कि वे कंपनियाँ भी, जो पहले घर से काम करने की बहुत कम या बिल्कुल भी सुविधा नहीं देती थीं, अब यह महसूस कर चुकी हैं। कर्मचारियों को दूरस्थ रूप से काम करने की अनुमति देने का लाभ या, कम से कम, यह चुनने की स्वतंत्रता कि कार्यालय में काम करना सबसे अधिक कुशल कब होता है। वर्तमान में, आधे से भी कम अमेरिकी दूरस्थ रूप से काम करते हैं, हालांकि कार्यस्थल पर वापसी निस्संदेह शुरू हो चुका है। हालांकि, शोध से पता चलता है कि महामारी के बाद पूरी तरह से दूर से काम करने वाले अमेरिकियों की संख्या में भारी 87% की वृद्धि होगी।, जिनमें से और भी अधिक प्रतिशत ने अपने कार्यक्रम और स्थानों में अधिक लचीलापन देखा।

प्रारंभ में, जब वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लागू हुए, तो संगठनों को दूरस्थ कार्यबल के अनुकूल अपनी प्रणालियाँ, उपकरण और प्रक्रियाएँ तेजी से ढालनी पड़ीं। अब चुनौती यह नहीं है कि आप ऐसा वातावरण कैसे बनाएँ जिसमें दूरस्थ कर्मचारी अपना काम कर सकें, बल्कि यह है कि आप ऐसा वातावरण कैसे बनाएँ जिसमें दूरस्थ कर्मचारी फल-फूल सकें।

डिजिटल कार्यक्षेत्र का उदय

हम भौतिक कार्यक्षेत्र को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं: डेस्क, मॉनिटर, कॉफ़ी मशीन, मीटिंग रूम। कंपनियों और व्यक्तियों को अत्यधिक उत्पादक बनाने के लिए हमें उन्हें फलने-फूलने के लिए एक कार्यक्षेत्र भी प्रदान करना होगा। यह आवश्यक है कि ऐसा करते समय कंपनियाँ केवल भौतिक उपकरणों को आभासी समकक्षों से बदलने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें दूरस्थ दृष्टिकोण से पूरे अनुभव पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उत्पादकता और की एक श्रृंखला चुनना सहयोग उपकरण एक सफल डिजिटल कार्यक्षेत्र बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनने के लिए इतने सारे समाधान होने के कारण, आप कैसे जानें कि कौन से चुनें?

सबसे पहले उत्पादकता बढ़ाने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि कुछ उपकरण होना अच्छा होता है या कर्मचारियों को यह महसूस करा सकते हैं कि उन्हें नवीनतम और बेहतरीन कार्यस्थल ऐप मिल रहा है, आपको केवल उन उपकरणों को अपनाने में टर्मिनेटर-शैली की निर्दयता दिखानी चाहिए जो व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे या कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाएंगे। टर्मिनेटर निर्दयतापूर्वक कुशल था, लेकिन पार्टियों में वह ज्यादा मज़ेदार नहीं था। एक बार जब आप आवश्यक उपकरण का प्रकार पहचान लें, तो उस समाधान को चुनें जिसका UX सबसे अच्छा हो – वह जिसे आपके कर्मचारी उपयोग करने में आनंद लें। अपने कर्मचारियों के बातचीत करने के सभी तरीकों पर विचार करें। जबकि हम आम तौर पर सहयोग ऐप्स और परियोजना प्रबंधन उपकरणों जैसे प्रमुख टूल के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर कर्मचारियों के लैपटॉप अचानक काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? जब आप अपने काम तक पहुंच नहीं सकते तो उत्पादक बने रहना मुश्किल है, और आप आईटी के डेव को पासवर्ड की समस्याएं ठीक करने के लिए दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए नहीं भेज सकते। इस स्थिति में रिमोट एक्सेस सॉफ़्टवेयर एक महत्वपूर्ण समावेश हो सकता है। और कौन सी समस्याएँ आपके विभागों को ठप कर सकती हैं? आसानी से एकीकृत किए जा सकने वाले उपकरण एक खुशहाल और अधिक उत्पादक कार्यबल तथा डिजिटल कार्यक्षेत्र बनाते हैं। एकीकरण कर्मचारियों को विभिन्न ऐप्स के बीच स्विच करने में लगने वाला समय और प्रयास बचाते हैं, जो प्रबंधकों की अपेक्षा से अधिक ध्यान और कार्यप्रवाह में बाधा डालता है। अंततः, सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता उपकरण प्लग-एंड-प्ले की तरह सरल होते हैं, लेकिन इन्हें प्रत्येक कर्मचारी या टीम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, Doodle के प्रशासन कंसोल प्रबंधकों और प्रशासकों को विभिन्न अनुमति स्तर बनाने और विभिन्न समूहों पर विभिन्न सुविधाएँ लागू करने की अनुमति देता है। प्रत्येक कर्मचारी को केवल वही सटीक शेड्यूलिंग योजना उपकरण मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, और उससे अधिक कुछ नहीं।

आदत की ताकत

हालाँकि प्रौद्योगिकी निश्चित रूप से उत्पादकता का समर्थन करती है, एक सच्चा सफल और कुशल दूरस्थ कर्मचारी बनना भी विकास का विषय है। व्यक्तिगत आदतें और बाधाएँ. जबकि ऐप्स और उपकरण इनका समर्थन करने में मदद कर सकते हैं, वे अभी तक इन्हें पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते।

एक समय-सारिणी बनाएँ और उस पर टिके रहें। आपकी समय-सारिणी केवल आपके काम के घंटों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें सुबह की दिनचर्या जैसे तत्व भी शामिल होने चाहिए और यह आपके कार्यदिवस को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपकी ऊर्जा का स्तर सुबह सबसे अधिक होता है, तो आप नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच ही थकाऊ क्लाइंट मीटिंग्स स्वीकार करने के लिए एक बुक करने योग्य कैलेंडर बनाना चाह सकते हैं। सोचिए कि आपका सबसे अच्छा और सबसे उत्पादक दिन कैसा दिखता है और इसे यथासंभव अक्सर साकार करने के लिए अपने पास मौजूद उपकरणों का उपयोग करें। बॉब डिलन, एसी कोबरा, फिश एंड चिप्स… कभी-कभी क्लासिक्स ही सबसे बेहतरीन होते हैं। उत्पादकता का आजमाया हुआ और परखा हुआ क्लासिक है करने वाली सूची और, चाहे पेन-कागज़ हो या मल्टी-डिवाइस ऐप, टू-डू लिस्ट अब पहले से कहीं अधिक भरोसेमंद है। फिर भी, कुछ सुझाव हैं। अपनी टू-डू लिस्ट को अनंत महत्वाकांक्षाओं की सूची से भरने के बजाय, हर दिन तीन सबसे जरूरी काम चुनें और उन्हें किसी भी अन्य काम से पहले पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसे एक कदम और आगे ले जाएँ और ब्रायन ट्रेसी की सलाह का पालन करें उस मेंढक को खाओ – सबसे पहले अपना सबसे चुनौतीपूर्ण काम निपटाएँ और आपका बाकी का कामकाजी दिन आसानी से बीतेगा। अपने पास मौजूद उपकरणों का माहिर उपयोगकर्ता बनने के लिए समय निकालें और नवीनतम सुविधाओं को जानें। अभी कुछ घंटे सीखने में लगाने से आगे चलकर दर्जनों घंटे बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कंपनी Doodle का उपयोग करती है और आप अपनी समय-सारिणी व्यवस्थित करने में प्रति सप्ताह 10 मिनट से अधिक समय बिता रहे हैं, तो आप लगभग निश्चित रूप से इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। अपने आप को समय बचाने का उपहार दें। कामकाजी दिन के हर घंटे उत्पादक बने रहना असंभव है। उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए ब्रेक लेना, चाहे वे छोटे विश्राम हों या लंबी विराम, आवश्यक है। शोध से पता चलता है कि औसतन 52 मिनट काम करने के बाद 17 मिनट का आराम सबसे अच्छे परिणामों की ओर ले जाता है, जबकि दुनिया के कई सबसे प्रसिद्ध उद्यमी और व्यावसायिक दिग्गज दोपहर की सैर, लंबे लंच या व्यायाम के सत्रों को सर्वोत्तम मानते हैं। कंपनियाँ (वर्चुअल) उत्पादकता कार्यशालाएँ या प्रशिक्षण आयोजित कर सकती हैं ताकि दूरस्थ कर्मचारियों में नवीनतम उत्पादकता रुझानों और उपकरणों के प्रति जागरूकता बढ़े, जो मनोबल के साथ-साथ संगठनात्मक दक्षता को भी बढ़ाने में मदद करते हैं। यह भी सहायक होता है यदि नेता अपनी सुबह की दिनचर्या साझा करें या समझाएँ कि उनका दोपहर का वॉक या दोपहर के बाद का ध्यान सत्र उनके दिन के महत्वपूर्ण हिस्से क्यों हैं। भूमिका कंपनी की संस्कृति के बारे में सिर्फ खोखले बयान जारी करने की तुलना में, मॉडलिंग कर्मचारियों के लिए अनुसरण करने के लिए एक बेहतर उदाहरण स्थापित करता है।

अंतिम विश्लेषण

पीटर ड्रकर लगभग निश्चित रूप से व्यवसाय और प्रबंधन में सबसे अधिक उद्धृत किए जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने व्यवसाय रणनीति को एक-लाइनर में समेटने के लिए कुछ बेहतरीन सूत्र दिए। शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है: "अगर आप इसे माप नहीं सकते, तो आप इसे सुधार नहीं सकते।" यह कर्मचारी उत्पादकता पर भी लागू होता है।

किसी संगठन की उत्पादकता को मापना चुनौतीपूर्ण और महँगा हो सकता है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए सभी कंपनियों के पास दो तरीके हैं:

एक हेलीकॉप्टर दृष्टिकोण अपनाएँ और अध्ययन करें कि कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। सामान्य रूप से, क्या व्यवसाय ठीक चल रहा है? अधिक विशेष रूप से, क्या NPS, कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण और कर्मचारी समीक्षाएँ सही दिशा में बढ़ रही हैं? डेटा की खाइयों में कमर तक उतरें। आपके डिजिटल कार्यक्षेत्र का निर्माण करने वाले सभी प्लेटफ़ॉर्म और उपकरणों में मजबूत बैक-एंड होने चाहिए जो आपको उपयोग प्रवृत्तियों और कर्मचारियों के व्यवहार का विश्लेषण करने की अनुमति दें। उदाहरण के लिए, Doodle के प्रशासन कंसोल प्रशासकों को यह सक्षम बनाएगा कि वे तुरंत रिपोर्ट प्राप्त कर सकें, जिनमें यह विस्तार से बताया गया है कि टीम के सदस्य कब और कैसे Doodle का उपयोग कर रहे हैं। यह न केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग के मामले में अपने पैसे का पूरा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि ऐसे रुझान भी उजागर करता है जो आपके व्यवसाय संचालन के तरीके को और अधिक अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं।

तो यह रहा। दूरस्थ काम को स्थल पर काम का कमतर रिश्तेदार होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अनुसंधान का ढेर यह सुझाव देने के लिए कि दूरस्थ रूप से काम करना कम से कम कार्यालय में काम करने जितना ही कुशल है, यदि अधिक नहीं। हालांकि, इसे कर्मचारी और संगठन दोनों द्वारा सही और सोच-समझकर किया जाना चाहिए। इन सुझावों का पालन करें, और आप और आपका संगठन बहुत जल्द ही उत्पादकता के माहिर बन जाएंगे।

दूर से काम करने का अधिकतम लाभ उठाने के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी बैठकों के बीच के अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। हमारे सुझाव देखें। यहाँ.