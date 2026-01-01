जर्मनी के बर्लिन का निवासी और पिछले कुछ वर्षों में पूर्णकालिक रूप से दूरस्थ रूप से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि आजकल कई लोग घर में बंद रहने से कितने बेचैन महसूस कर रहे हैं। एक बात तो यह है कि आप अपनी मर्जी से घर पर रहकर गुमनामी में समय बिताना चुनते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि सरकार आपको कहती है कि आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, या अगर आप ऐसा करते हैं तो दो से अधिक लोगों के समूह में नहीं रह सकते।

लेकिन फिर मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखता हूँ – किराने की दुकान के कर्मचारी जो जल्द से जल्द भोजन और घरेलू सामानों का स्टॉक कर रहे हैं, फार्मासिस्ट जो सवालों के जवाब दे रहे हैं और आवश्यक दवाएं प्रदान कर रहे हैं, अस्पताल के कर्मचारी जो भीड़भाड़ वाली सुविधाओं में हजारों संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं और रिटेल/फूड डिलीवरी कर्मचारी जो सभी ऑनलाइन ऑर्डर लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं अपनी भावनाओं पर फिर से विचार करता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं इन फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साहस और निस्वार्थता के लिए कितना आभारी हूँ।

हाल ही में मैं सोच रहा था कि क्या और कैसे इन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के प्रबंधक बड़ी संख्या में दूर से ही इन कर्मचारियों तक पहुँचने के लिए अपने तरीकों, संपर्क की आवृत्ति और संचार की शैली को समायोजित कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से कठिन होगा। इसलिए मैं तीन ऐसे तरीके साझा करना चाहता था जिनसे प्रबंधक कोरोनावायरस की वर्तमान अनिश्चितता के दौरान अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं।

बार-बार, पचने योग्य सूचना के छोटे-छोटे टुकड़ों में संवाद करें।

आपको यह याद रखना होगा कि फ्रंटलाइन कर्मचारी डेस्क पर नहीं बैठते या कंप्यूटर पर काम नहीं करते। उनका काम हाथों से होता है, थकाऊ होता है और इसमें ग्राहकों के साथ बहुत अधिक आमने-सामने की बातचीत की आवश्यकता होती है। लेकिन ये फिर भी कर्मचारी ही हैं। इन्हें अभी भी अपने प्रबंधकों से मार्गदर्शन, स्पष्टता, समर्थन और सलाह की आवश्यकता होती है।

लेकिन चूंकि वे कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते, इसलिए प्रबंधकों द्वारा इन कर्मचारियों के साथ संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तरीके बहुत मायने रखते हैं। और बड़े समूहों के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए समय तय करने के लिए अनगिनत ईमेल, टेक्स्ट संदेश या कॉल के आदान-प्रदान या देरी के लिए न तो समय है और न ही जगह। देरी का मतलब हो सकता है कि फ्रंटलाइन कर्मचारी अभिभूत और तनावग्रस्त हो जाएँ, जो उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है।

Pro टिप्स:

जानकारी, अपडेट और मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करें। यदि आप प्रबंधक के रूप में पहले इसे द्विसाप्ताहिक आधार पर करते थे, तो अब इसे साप्ताहिक करें। यदि आप पहले इसे साप्ताहिक करते थे, तो अब इसे सप्ताह में दो बार करें। अधिक बार संवाद करने से तनाव कम होगा और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को अपनी किसी भी चिंता या सामना कर रहे चुनौतियों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

जानकारी को पचने योग्य छोटे-छोटे अंशों में साझा करें। जितना छोटा, अधिक इंटरैक्टिव और सामग्री के साथ जुड़ना आसान होगा, उतना ही बेहतर होगा।

जटिल या औपचारिक भाषा का उपयोग न करें। उनसे मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बात करें। जानकारी को सहज और संबंधित बनाने का प्रयास करें।

डिजिटल वन-टू-वन बैठक संस्कृति का निर्माण करें और उसे प्रोत्साहित करें।

अधिकांश कर्मचारियों के लिए, एक-से-एक बैठक हमारे कार्य जीवन में एक आम घटना है। यह प्रबंधकों के लिए प्रत्यक्ष अधीनस्थों के साथ नियमित संचार बनाए रखने का एक तरीका है – चाहे वह वर्तमान परियोजनाओं की स्थिति जानने के लिए हो, उनके सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा करने के लिए हो, या यह जानने के लिए कि उनके कर्मचारी समग्र रूप से (खुश, संलग्न, संतुष्ट) कैसा महसूस कर रहे हैं।

लेकिन Soapbox की State of One-on-Ones रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए 34 प्रतिशत प्रबंधकों ने कहा कि एक-से-एक बैठकों में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना था कि वे अपने प्रत्यक्ष अधीनस्थ को मूल्य प्रदान कर रहे हैं। यह एक वैध चिंता है, और मुझे लगता है कि कई अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रबंधक भी वर्तमान में इसी का सामना कर रहे हैं। हजारों कर्मचारी फ्रंटलाइन भूमिकाओं (यानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, किराने की दुकान के कर्मचारी, डिलीवरी करने वाले पुरुष/महिलाएं, आदि), प्रबंधक या एचआर टीमें घर से काम कर रही होंगी और अपनी टीमों और प्रत्यक्ष अधीनस्थों को मूल्य प्रदान करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रही होंगी, जो सभी फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं और अपनी वन-टू-वन मीटिंग्स के लिए शारीरिक रूप से बैठक कक्ष में नहीं आ सकते।

Pro टिप्स:

कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरणों और चैनलों का लाभ उठाएँ।

किसी भी संकट की तरह, आपकी संगठन के कार्यकारी, मानव संसाधन टीम और अन्य विभाग संभवतः बहुत सारे दस्तावेज़, मार्गदर्शिकाएँ, मेमो और अन्य सामग्री तैयार करेंगे। यह सब फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है – उन्हें इसे प्राप्त करना और पढ़ना आवश्यक है।

लेकिन याद रखें कि ये कर्मचारी पूरे दिन कंप्यूटर के सामने नहीं बैठते – वे अपने दैनिक कार्यों में खड़े रहते हैं, चलते-फिरते हैं या गाड़ी चलाते हैं। इसलिए आप जिन चैनलों का उपयोग प्रासंगिक अपडेट्स पर चर्चा करने और साझा करने के लिए करते हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अपनी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप उन डिजिटल उपकरणों और चैनलों का उपयोग करें जिन्हें आपके फ्रंटलाइन कर्मचारी पहले से ही दैनिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख लिंक, लिखित सामग्री और वीडियो को उन आंतरिक संचार और सहयोग उपकरणों में पोस्ट करें जिनका आपके कर्मचारी पहले से उपयोग करते हैं। इनमें कंपनी का इंट्रानेट, सोशल चैनल, कंपनी ब्लॉग, कर्मचारी न्यूज़लेटर आदि शामिल हो सकते हैं।

यदि आप केवल महत्वपूर्ण अपडेट ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, तो आपके मोर्चे पर काम करने वाले कई कर्मचारी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं, जो न केवल उनके आवश्यक कार्यों को करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, बल्कि अनावश्यक भ्रम, भय और घबराहट का कारण भी बन सकती है।

Pro टिप्स:

यदि आपके कर्मचारी आपकी कंपनी के कर्मचारी न्यूज़लेटर की सदस्यता लेते हैं, तो इस चैनल का उपयोग संचार करने और इन कर्मचारियों को अलर्ट भेजने के लिए करें।

यदि आप इन कर्मचारियों का ध्यान खींचना सुनिश्चित करना चाहते हैं (जिनके पास बर्बाद करने के लिए बहुत कम समय है), तो प्रेरणा के लिए दैनिक या साप्ताहिक टिप के साथ 60-सेकंड का वीडियो भेजने का प्रयास करें।

यदि आप इस कर्मचारी समूह के साथ संवाद करने के लिए कोई विशिष्ट आंतरिक संचार उपकरण या ऐप (जैसे Slack, StaffConnect, Beekeeper या SocialChorus) का उपयोग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका संचार सीधे और नियमित रूप से इन चैनलों में भी प्रवाहित हो। और यदि आप Slack या किसी अन्य चैनल के भीतर से ही अपनी बैठक सीधे शेड्यूल कर सकते हैं, तो ऐसा करें। इससे महत्वपूर्ण समय की बचत होती है।

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