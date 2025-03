Como residente de Berlim, Alemanha e alguém que trabalhou remotamente em tempo integral por alguns anos em uma função anterior, eu entendo completamente como muitas pessoas estão se sentindo loucas hoje em dia. Uma coisa é escolher ficar em casa e hibernar (porque você optou por isso). Mas é outra coisa a ser dita pelo governo que você não pode deixar sua casa, ou se você fizer isso não pode estar em um grupo de mais de duas pessoas.

Mas então eu vejo os trabalhadores da linha de frente - empregados de mercearia estocando alimentos e artigos domésticos o mais rápido possível, farmacêuticos respondendo perguntas e fornecendo os medicamentos necessários, trabalhadores hospitalares cuidando de milhares de pacientes infectados em instalações superlotadas e funcionários de varejo/entrega de alimentos que estão recebendo todos os pedidos online para as casas das pessoas. E reexaminei meus sentimentos e percebi o quanto sou grato pela bravura e abnegação desses trabalhadores da linha de frente.

Ultimamente tenho me perguntado se e como os gerentes desses trabalhadores da linha de frente estão ajustando seus métodos, freqüência e estilo de comunicação para alcançar o grande número de trabalhadores da linha de frente - de longe. Deve ser difícil. Portanto, eu queria compartilhar três maneiras pelas quais os gerentes podem se comunicar efetivamente com seus trabalhadores da linha de frente durante a atual incerteza do coronavírus.

Comunicar com rajadas de informação freqüentes e digeríveis*

É preciso lembrar que os trabalhadores da linha de frente não se sentam em uma mesa ou trabalham a partir de um computador. Seu trabalho é prático, cansativo e requer uma grande quantidade de interação cara a cara com os clientes. Mas estes ainda são funcionários, no entanto. Eles ainda precisam de orientação, clareza, apoio e conselhos de seus gerentes.

Mas como eles não se sentam na frente de um computador, as ferramentas e métodos pelos quais os gerentes se comunicam com esses funcionários são muito importantes. E não há tempo ou espaço para atrasos ou incontáveis e-mails, mensagens de texto ou chamadas para tentar pregar tempo para grandes grupos de trabalhadores da linha de frente. Os atrasos podem significar que os trabalhadores da linha de frente fiquem sobrecarregados e estressados, o que pode afetar sua produtividade, bem como seu bem-estar mental.

Pro Dicas:

Compartilhar informações, atualizações e orientações regularmente. Se você, como gerente, já o fez anteriormente em base quinzenal, então o faça semanalmente. Se você o fazia semanalmente, faça-o agora duas vezes por semana. Uma comunicação mais freqüente aliviará o estresse e permitirá que os trabalhadores da linha de frente expressem quaisquer preocupações ou desafios que possam estar enfrentando.

Compartilhe informações em trechos digeríveis. Quanto mais curto, mais interativo e fácil for para eles se envolverem com o conteúdo, melhor.

Não use linguagem complicada ou formal. Fale com eles com uma voz humana e empática. Faça com que as informações sejam relatáveis.

Criar e incentivar uma cultura de encontro digital um-a-um

Para a maioria dos funcionários, a reunião individual é uma ocorrência comum em nossa vida profissional. É uma forma de os gerentes manterem uma cadência regular de comunicação com relatórios diretos - seja para obter uma atualização do status dos projetos atuais, discutir os principais bloqueios de estrada que eles possam estar enfrentando, ou fazer uma verificação de pulso sobre como seus funcionários estão se sentindo em geral (felizes, engajados, cumpridos).

Mas de acordo com o Relatório sobre o Estado do Soapbox One-on-Ones, 34% dos gerentes pesquisados disseram que seu maior desafio com reuniões individuais era garantir que eles estivessem dando valor ao seu relatório direto. Esta é uma preocupação válida e que eu posso imaginar que muitos gerentes de trabalhadores da linha de frente também estejam enfrentando atualmente. Com milhares de funcionários trabalhando na linha de frente (isto é, trabalhadores da saúde, funcionários de mercearia, homens/mulheres entregadores, etc.) os gerentes ou equipes de RH podem estar trabalhando de casa e tentando encontrar maneiras de agregar valor a suas equipes e relatórios diretos, todos os quais estão trabalhando na linha de frente e simplesmente não podem vir a uma sala de reunião física para suas reuniões individuais.

Pro Dicas:

Como gerentes, disponibilizem-se prontamente para o digital um a um com seus relatórios diretos.

Faça com que seja super fácil para os funcionários reservar um-a-um tempo em seu calendário. Envie seus relatórios diretos um URL personalizado . Eles podem simplesmente clicar e selecionar. Feito. Sem e-mails ou mensagens de texto/chamadas para ver o que funciona durante o dia/hora.

Mantenha a câmera de vídeo ligada para suas reuniões individuais digitais. Ver as expressões faciais de cada um, a linguagem corporal e a conexão nesses momentos reais irá contribuir muito para manter os trabalhadores da linha de frente motivados, engajados e de bom humor. E aproveite a integração do Zoom no Doodle para não ter que se preocupar em criar e adicionar o link do Zoom em seu calendário de convites. Ele é feito automaticamente, direto da Doodle.

Tirar vantagem das ferramentas e canais digitais que os funcionários usam diariamente

Como em qualquer crise, provavelmente haverá muitos documentos, guias, memorandos e outros materiais sendo criados pelos executivos de sua organização, equipe de RH e outros departamentos. Todas estas são informações críticas para os trabalhadores da linha de frente - eles precisam recebê-las e lê-las.

Mas lembre-se que estes funcionários não estão sentados em frente a um computador o dia todo - eles estão em pé, andando ou dirigindo em suas funções diárias. Portanto, os canais que você usa para discutir e compartilhar assuntos relevantes de atualização. Os trabalhadores da Frontline precisam poder acessar as informações através de seus dispositivos móveis. Isto significa usar ferramentas e canais digitais que seus trabalhadores da linha de frente já estão usando diariamente. Coloque links chave, materiais escritos e vídeos nas ferramentas de comunicação interna e colaboração que seus funcionários já utilizam. Estas podem incluir a intranet da empresa, canais sociais, blog da empresa, boletim informativo dos funcionários, etc.

Se você só enviar atualizações importantes via e-mail, um grande número de seus trabalhadores da linha de frente pode acabar perdendo informações críticas, o que pode não só afetar sua capacidade de desempenhar suas funções essenciais, mas também pode levar a confusão desnecessária, medo e pânico.

Pro Dicas:

Se seus funcionários assinam o boletim informativo de sua empresa, então use este canal para se comunicar e enviar alertas a estes trabalhadores.

Se você quiser ter certeza de captar a atenção desses trabalhadores (que têm pouco tempo a perder), tente enviar um vídeo de 60 segundos com uma dica diária ou semanal para motivação.

Se você usar uma ferramenta específica de comunicação interna ou aplicativo para se comunicar com este grupo de funcionários, como Slack, StaffConnect, Beekeeper ou SocialChorus, então certifique-se de que sua comunicação flua direta e freqüentemente para estes canais também. E se você puder agendar sua reunião diretamente de dentro da Slack ou de outro canal, faça-o. Isso é tempo crítico economizado.

