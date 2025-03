En tant qu'habitante de Berlin, en Allemagne, et ayant travaillé à distance à plein temps pendant quelques années dans une fonction précédente, je comprends parfaitement le sentiment de folie que ressentent de nombreuses personnes en ce moment. C'est une chose de choisir de rester à la maison et d'hiberner (parce que vous l'avez choisi). Mais c'en est une autre de se faire dire par le gouvernement que l'on ne peut pas sortir de chez soi, ou si on le fait, que l'on ne peut pas être dans un groupe de plus de deux personnes.

Mais ensuite, je vois les travailleurs de première ligne - les employés des épiceries qui stockent la nourriture et les articles ménagers aussi rapidement que possible, les pharmaciens qui répondent aux questions et fournissent les médicaments nécessaires, les travailleurs hospitaliers qui s'occupent de milliers de patients infectés dans des établissements surpeuplés et les employés des commerces de détail et des services de livraison de nourriture qui acheminent toutes les commandes en ligne jusqu'au domicile des gens. Et je réexamine mes sentiments et réalise à quel point je suis reconnaissante pour la bravoure et l'altruisme de ces travailleurs de première ligne.

Dernièrement, je me suis demandé si et comment les responsables de ces travailleurs de première ligne adaptent leurs méthodes, leur fréquence et leur style de communication pour atteindre le grand nombre de travailleurs de première ligne - à distance. Cela doit être difficile. J'ai donc voulu partager avec vous trois façons dont les responsables peuvent communiquer efficacement avec leurs travailleurs de première ligne dans l'incertitude actuelle liée au coronavirus.

Communiquez avec des informations fréquentes et digestes.

Il ne faut pas oublier que les travailleurs de première ligne ne sont pas assis à un bureau ou ne travaillent pas sur un ordinateur. Leur travail est pratique, fatigant et exige une grande quantité d'interactions directes avec les clients. Mais ils n'en restent pas moins des employés. Ils ont toujours besoin d'être guidés, clarifiés, soutenus et conseillés par leurs managers.

Mais comme ils ne sont pas assis devant un ordinateur, les outils et les méthodes par lesquels les managers communiquent avec ces employés ont une grande importance. Il n'y a pas de temps ni de place pour des retards ou d'innombrables allers-retours par courriel, SMS ou appels pour essayer de fixer le temps de travail de grands groupes de travailleurs de première ligne. Les retards peuvent signifier que les travailleurs de première ligne sont dépassés et stressés, ce qui peut avoir un impact sur leur productivité ainsi que sur leur bien-être mental.

Conseils de pro :

Partagez régulièrement des informations, des mises à jour et des conseils. Si, en tant que manager, vous le faisiez auparavant toutes les deux semaines, faites-le maintenant toutes les semaines. Si vous le faisiez toutes les semaines, faites-le maintenant deux fois par semaine. Une communication plus fréquente atténuera le stress et permettra aux travailleurs de première ligne d'exprimer leurs préoccupations ou les défis auxquels ils sont confrontés.

Partagez l'information par bribes digestibles. Plus le contenu est court, interactif et facile à utiliser, mieux c'est.

N'utilisez pas un langage compliqué ou formel. Parlez-leur avec une voix humaine et empathique. Rendez l'information accessible.

**Construisez et encouragez une culture numérique de rencontres individuelles.

Pour la plupart des employés, la réunion en tête-à-tête est un événement courant dans notre vie professionnelle. C'est un moyen pour les managers de maintenir une cadence régulière de communication avec leurs subordonnés directs - que ce soit pour faire le point sur les projets en cours, discuter des principaux obstacles auxquels ils peuvent être confrontés, ou pour prendre le pouls de leurs employés (heureux, engagés, épanouis).

Mais selon le Soapbox's State of One-on-Ones Report, 34 % des managers interrogés ont déclaré que leur plus grand défi en matière de réunions individuelles était de s'assurer qu'elles apportent de la valeur à leur subordonné direct. Il s'agit là d'une préoccupation légitime, et j'imagine que de nombreux managers de travailleurs de première ligne y sont également confrontés. ), les managers ou les équipes RH peuvent travailler à domicile et essayer de trouver des moyens d'apporter de la valeur à leurs équipes et à leurs subordonnés directs, qui travaillent tous en première ligne et ne peuvent tout simplement pas se rendre dans une salle de réunion physique pour leurs réunions individuelles.

Conseils de pro :

En tant que managers, mettez-vous à disposition de vos subordonnés directs pour des réunions numériques en tête-à-tête.

Faites en sorte qu'il soit très facile pour les employés de réserver des entretiens individuels dans votre calendrier. Envoyez à vos subordonnés directs une URL personnalisée . Ils n'ont qu'à cliquer et sélectionner. C'est fait. Pas d'échanges de courriels, de textos ou d'appels pour savoir quel jour et à quelle heure ils peuvent se libérer.

Gardez la caméra vidéo allumée pour vos réunions numériques en tête-à-tête. Le fait de voir les expressions faciales et le langage corporel de l'autre et de se connecter dans ces moments réels contribuera grandement à maintenir les travailleurs de première ligne motivés, engagés et de bonne humeur. Profitez de l'intégration de Zoom ( https://doodle.com/en/zoom-integration/ ) dans Doodle pour ne pas avoir à vous soucier de la création et de l'ajout du lien Zoom dans votre invitation au calendrier. Cela se fait automatiquement, directement depuis Doodle.

**Tirez parti des outils et canaux numériques que les employés utilisent quotidiennement.

Comme pour toute crise, les dirigeants de votre organisation, l'équipe des ressources humaines et les autres services sont susceptibles de créer de nombreux documents, guides, mémos et autres matériels. Toutes ces informations sont essentielles pour les travailleurs de première ligne - ils doivent les recevoir et les lire.

Mais n'oubliez pas que ces employés ne sont pas assis devant un ordinateur toute la journée - ils sont debout, marchent ou conduisent dans le cadre de leurs fonctions quotidiennes. Les canaux que vous utilisez pour discuter et partager les mises à jour pertinentes sont donc importants. Les travailleurs de première ligne doivent pouvoir accéder aux informations via leurs appareils mobiles. Cela signifie qu'il faut utiliser les outils et les canaux numériques que vos travailleurs de première ligne utilisent déjà au quotidien. Publiez des liens clés, des documents écrits et des vidéos dans les outils de communication et de collaboration internes que vos employés utilisent déjà. Il peut s'agir de l'intranet de l'entreprise, des canaux sociaux, du blog de l'entreprise, de la newsletter des employés, etc.

Si vous n'envoyez les mises à jour importantes que par courriel, un grand nombre de vos travailleurs de première ligne pourraient finir par passer à côté d'informations essentielles, ce qui pourrait non seulement affecter leur capacité à remplir leurs fonctions essentielles, mais aussi entraîner une confusion, une peur et une panique inutiles.

Conseils professionnels :

Si vos employés sont abonnés au bulletin d'information des employés de votre entreprise, utilisez ce canal pour communiquer et envoyer des alertes à ces travailleurs.

Si vous voulez être sûr de capter l'attention de ces travailleurs (qui ont peu de temps à perdre), essayez d'envoyer une vidéo de 60 secondes avec un conseil quotidien ou hebdomadaire pour les motiver.

Si vous utilisez un outil ou une application de communication interne spécifique pour communiquer avec ce groupe d'employés, comme Slack, StaffConnect, Beekeeper ou SocialChorus, assurez-vous que votre communication passe directement et fréquemment par ces canaux également. Et si vous pouvez programmer votre réunion directement depuis Slack ou un autre canal, faites-le. Vous gagnerez ainsi un temps précieux.

