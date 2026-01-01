बुकेबल कैलेंडर का परिचय
अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026
Doodle के बुक करने योग्य कैलेंडर यह अनोखा कैलेंडर पेज है जो आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग पर पूरा नियंत्रण देता है।
क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?
मिलने का समय तय करने के लिए मेहमानों या संभावित ग्राहकों के साथ ईमेल आदान-प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अपने कैलेंडर को समय बफ़र्स या कार्यदिवस सीमाओं के साथ सेट करें, लिंक साझा करें, और किसी को भी आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करने की अनुमति दें। यहां तक कि जब आप सो रहे हों!
बुकएबल कैलेंडर के साथ आप कर सकते हैं:
आपसे अनुरोध की गई प्रत्येक बैठक की अवधि निर्धारित करें
काम के घंटे निर्धारित करें (ताकि लोग केवल तभी समय स्लॉट बुक कर सकें जब तुम चाहता हूँ
भविष्य के लिए एक क्षितिज निर्धारित करें (और केवल एक निश्चित बिंदु तक ही बैठकों की अनुमति दें)
न्यूनतम सूचना निर्धारित करें (अंतिम समय की बैठकों को रोकने के लिए)
पूरी तरह से अनुकूलित सेटिंग्स के साथ कई बुक करने योग्य कैलेंडर बनाएँ
आज ही अपना मुफ्त बुक करने योग्य कैलेंडर सेट अप करें!
हमारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) में Doodle के नए बुक करने योग्य कैलेंडर के बारे में और पढ़ें। यहाँबिंदु
बुकएबल कैलेंडर अब बुकिंग पेज!