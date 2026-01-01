Doodle’s Kalendarz rezerwacji to wyjątkowa strona kalendarza, która zapewnia Ci pełną kontrolę nad rezerwacjami spotkań.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Nie ma potrzeby prowadzenia długiej wymiany e-maili z gośćmi lub potencjalnymi klientami w celu ustalenia terminu spotkania.

Skonfiguruj swój kalendarz, dodając rezerwy czasowe lub limity dni roboczych, udostępnij link i pozwól każdemu umawiać się z Tobą na spotkania. Nawet gdy śpisz!

Dzięki funkcji „Bookable Calendar” możesz:

Ustal czas trwania każdego spotkania, o które poproszono Cię

Ustal godziny pracy (tak, aby użytkownicy mogli rezerwować terminy tylko wtedy, gdy ty chcę)

Ustal horyzont czasowy (i zezwalaj na spotkania tylko do określonego momentu)

Ustal minimalny termin powiadomienia (aby zapobiec zwoływaniu spotkań w ostatniej chwili)

Utwórz wiele kalendarzy rezerwacyjnych z w pełni dostosowanymi ustawieniami

Skonfiguruj swój bezpłatny kalendarz rezerwacji już dziś!

Więcej informacji na temat nowego kalendarza „Bookable” serwisu Doodle znajdziesz w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” tutaj.

Kalendarz rezerwacji jest już dostępny strona rezerwacji!