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Przedstawiamy kalendarz z funkcją rezerwacji

Czas czytania: 1 minut
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Zaktualizowano: 20 lip 2026

Illustration Bookable Calendar

Doodle’s Kalendarz rezerwacji to wyjątkowa strona kalendarza, która zapewnia Ci pełną kontrolę nad rezerwacjami spotkań.

Gotowy, żeby zacząć?

Nie ma potrzeby prowadzenia długiej wymiany e-maili z gośćmi lub potencjalnymi klientami w celu ustalenia terminu spotkania.

Skonfiguruj swój kalendarz, dodając rezerwy czasowe lub limity dni roboczych, udostępnij link i pozwól każdemu umawiać się z Tobą na spotkania. Nawet gdy śpisz!

Dzięki funkcji „Bookable Calendar” możesz:

  • Ustal czas trwania każdego spotkania, o które poproszono Cię

  • Ustal godziny pracy (tak, aby użytkownicy mogli rezerwować terminy tylko wtedy, gdy ty chcę)

  • Ustal horyzont czasowy (i zezwalaj na spotkania tylko do określonego momentu)

  • Ustal minimalny termin powiadomienia (aby zapobiec zwoływaniu spotkań w ostatniej chwili)

  • Utwórz wiele kalendarzy rezerwacyjnych z w pełni dostosowanymi ustawieniami

Skonfiguruj swój bezpłatny kalendarz rezerwacji już dziś!

Więcej informacji na temat nowego kalendarza „Bookable” serwisu Doodle znajdziesz w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” tutaj.

Kalendarz rezerwacji jest już dostępny strona rezerwacji!

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