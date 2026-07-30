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Introduktion af Bookbar Calendar

Læsetid: 1 minutter
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Opdateret: 30. jul. 2026

Illustration Bookable Calendar

Doodles Bookable Calendar er den unikke kalenderside, som giver dig fuld kontrol over dine tidsbestillinger.

Du behøver ikke at sende e-mails frem og tilbage med gæster eller potentielle kunder for at finde et tidspunkt at mødes på.

Konfigurer din kalender med tidsbuffere eller arbejdsdagsgrænser, del linket, og lad alle booke aftaler med dig. Selv mens du sover!

Med Bookable Calendar kan du:

  • Indstille varigheden af hvert møde, der ønskes med dig

  • Indstille arbejdstider (så folk kun kan booke tidsrum, når du vil have det)

  • Indstille en fremtidig horisont (og kun tillade møder indtil et bestemt tidspunkt)

  • Fastsæt et minimumsvarsel (så du undgår møder i sidste øjeblik)

  • Opret flere bookbare kalendere med fuldt tilpassede indstillinger

Opret din gratis Bookable Calendar i dag!

Læs mere om Doodles nye Bookable-kalender i vores FAQ her.

Bookable Calendar er nu Booking Page!

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