Der Bookable Calendar von Doodle ist die einzigartige Kalenderseite, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Terminbuchungen gibt.

Sie müssen keine E-Mails mehr mit Gästen oder potenziellen Kunden hin- und herschicken, um einen Termin zu vereinbaren.

Richten Sie Ihren Kalender mit Zeitpuffern oder Werktagsgrenzen ein, teilen Sie den Link und erlauben Sie jedem, Termine bei Ihnen zu buchen. Sogar während Sie schlafen!

Mit Bookable Calendar können Sie:

die Dauer jedes mit Ihnen angefragten Meetings festlegen

Arbeitszeiten festlegen (damit Personen nur dann Zeitfenster buchen können, wenn Sie es wünschen)

einen Zukunftshorizont festlegen (und nur Besprechungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zulassen)

Legen Sie eine Mindestfrist fest (um Besprechungen in letzter Minute zu verhindern)

Erstellen Sie mehrere buchbare Kalender mit vollständig angepassten Einstellungen

Richten Sie noch heute Ihren kostenlosen buchbaren Kalender ein

Lesen Sie mehr über den neuen buchbaren Kalender von Doodle in unserer FAQ hier.

Buchbarer Kalender ist jetzt Buchungsseite!