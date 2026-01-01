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Introduzindo o Calendário Reservável

Tempo de leitura: 1 minutos
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Atualizado: 30 de jul. de 2026

Illustration Bookable Calendar

Doodle's Bookable Calendar é a página única do calendário que lhe deixa no controle total de suas marcações.

Não há necessidade de enviar e-mails de ida e volta com convidados ou clientes potenciais para encontrar um tempo para se encontrar.

Configure seu calendário com buffers de tempo ou limites de dias de trabalho, compartilhe o link e permita que qualquer pessoa marque compromissos com você. Mesmo enquanto você dorme!

Com o Calendário Reservável você pode:

  • Definir a duração de cada reunião solicitada com você

  • Estabelecer horários de trabalho (para que as pessoas só possam reservar faixas horárias quando você quer)

  • Estabelecer um horizonte futuro (e só permitir reuniões até um certo ponto)

  • Estabelecer um aviso prévio mínimo (evitar reuniões de última hora)

  • Criar múltiplos calendários com configurações totalmente personalizadas

Estabeleça seu Calendário de Reservas gratuito hoje!

Leia mais sobre o novo calendário de reservas da Doodle em nosso FAQ aqui.

Calendário disponível agora Página de reservas*!

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