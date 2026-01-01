Doodle's Bookable Calendar é a página única do calendário que lhe deixa no controle total de suas marcações.

Não há necessidade de enviar e-mails de ida e volta com convidados ou clientes potenciais para encontrar um tempo para se encontrar.

Configure seu calendário com buffers de tempo ou limites de dias de trabalho, compartilhe o link e permita que qualquer pessoa marque compromissos com você. Mesmo enquanto você dorme!

Com o Calendário Reservável você pode:

Definir a duração de cada reunião solicitada com você

Estabelecer horários de trabalho (para que as pessoas só possam reservar faixas horárias quando você quer)

Estabelecer um horizonte futuro (e só permitir reuniões até um certo ponto)

Estabelecer um aviso prévio mínimo (evitar reuniões de última hora)

Criar múltiplos calendários com configurações totalmente personalizadas

Estabeleça seu Calendário de Reservas gratuito hoje!

Leia mais sobre o novo calendário de reservas da Doodle em nosso FAQ aqui.

Calendário disponível agora Página de reservas*!