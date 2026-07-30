Presentación de Bookable Calendar

Doodle's Bookable Calendar es la única página de calendario que te deja el control total de las reservas de tus citas.

Ya no tendrás que enviar correos electrónicos a tus invitados o clientes potenciales para encontrar una hora para reunirse.

Configura tu calendario con topes de tiempo o límites de días laborables, comparte el enlace y permite que cualquiera pueda reservar citas contigo. Incluso mientras duermes.

Con Bookable Calendar puedes:

Establecer la duración de cada reunión solicitada con usted

Establecer horarios de trabajo (para que la gente sólo pueda reservar franjas horarias cuando usted desee)

Establecer un horizonte futuro (y sólo permitir reuniones hasta cierto punto)

Establezca una antelación mínima (para evitar reuniones de última hora)

Cree múltiples calendarios reservables con ajustes totalmente personalizados

Configure su Calendario Reservable gratis hoy mismo

Lee más sobre el nuevo Calendario Reservable de Doodle en nuestras FAQ aquí.

Calendario reservable es ahora Página de reservas!