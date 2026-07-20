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Vi presenterar Bookable Calendar

Read Time: 1 minutes
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

Updated: 20 juli 2026

Illustration Bookable Calendar

Doodles Bokningskalender är den unika kalendersidan som ger dig full kontroll över dina tidsbokningar.

Är du redo att sätta igång?

Du behöver inte skicka e-post fram och tillbaka med gäster eller potentiella kunder för att hitta en tid att träffas.

Ställ in din kalender med tidsmarginaler eller begränsningar för arbetsdagar, dela länken och låt vem som helst boka möten med dig. Till och med medan du sover!

Med Bookable Calendar kan du:

  • Ange hur lång tid varje möte som begärs med dig ska ta

  • Ange arbetstider (så att användarna endast kan boka tidsluckor när du vill)

  • Fastställ en tidshorisont (och tillåt endast möten fram till en viss tidpunkt)

  • Ange en minsta varseltid (för att undvika möten i sista minuten)

  • Skapa flera bokningsbara kalendrar med helt anpassade inställningar

Skapa din kostnadsfria Bookable-kalender redan idag!

Läs mer om Doodles nya bokningsbara kalender i våra vanliga frågor här.

Bookable Calendar är nu Bokningssida!

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