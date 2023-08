Doodle Bookable Calendar è l'unica pagina di calendario che vi lascia il pieno controllo delle prenotazioni degli appuntamenti.

Non c'è più bisogno di mandare e-mail agli ospiti o ai potenziali clienti per trovare un orario per incontrarsi.

Impostate il vostro calendario con buffer di tempo o limiti di giorni lavorativi, condividete il link e consentite a chiunque di prenotare appuntamenti con voi. Anche mentre dormite!

Con Bookable Calendar potete:

Impostare la durata di ogni incontro richiesto

Impostare gli orari di lavoro (in modo che le persone possano prenotare solo le fasce orarie che voi desiderate)

Impostare un orizzonte futuro (e consentire incontri solo fino a un certo punto)

Impostare un preavviso minimo (per evitare riunioni dell'ultimo minuto)

Creare più calendari prenotabili con impostazioni completamente personalizzate

Imposta il tuo calendario prenotabile gratuito oggi stesso!

Per saperne di più sul nuovo calendario prenotabile di Doodle, consultate le nostre FAQ qui.

Il Calendario prenotabile è ora Pagina di prenotazione!