Le Bookable Calendar de Doodle est une page de calendrier unique qui vous laisse le contrôle total de vos réservations de rendez-vous.

Plus besoin de faire des allers-retours par e-mail avec des invités ou des clients potentiels pour trouver un moment de rencontre.

Configurez votre calendrier avec des tampons temporels ou des limites de jours ouvrables, partagez le lien et permettez à quiconque de prendre rendez-vous avec vous. Même pendant que vous dormez !

Avec Bookable Calendar, vous pouvez :

Définir la durée de chaque réunion demandée avec vous

définir des heures de travail (afin que les personnes ne puissent réserver des créneaux horaires que lorsque vous le souhaitez)

définir un horizon futur (et n'autoriser des réunions que jusqu'à un certain point)

Définissez un préavis minimum (pour éviter les réunions de dernière minute).

Créez plusieurs agendas réservables avec des paramètres entièrement personnalisés.

Configurez votre Calendrier réservable gratuit dès aujourd'hui

Pour en savoir plus sur le nouveau calendrier réservable de Doodle, consultez notre FAQ ici.

Le calendrier réservable est maintenant la page de réservation!.