Dostępne na Działa z Plany iOS i Android Google, Microsoft 365 i iCloud Każdy plan Doodle

Wychodzisz z jednego spotkania, a telefon wibruje. Spotkanie o 14:00 przesunięto na 14:30 i teraz nakłada się dokładnie na obiecaną klientowi rozmowę. Masz cztery minuty i telefon.

Otwierasz więc kalendarz, przybliżasz, przewijasz, trafiasz w złe spotkanie i cofasz się. Zanim znajdziesz oba, już spóźniasz się na kolejne.

Pełny dzień nie mieści się na ekranie telefonu. Tydzień zaprojektowany z myślą o laptopie kurczy się do wąskich pasków, szczegóły są ukryte dwa dotknięcia głębiej, a zmiana spotkania potrafi przypominać walkę z wiatrakami.

A przecież często masz pod ręką tylko telefon. W badaniu Adobe, przeprowadzonym wśród 1000 pełnoetatowych pracowników w USA, 30% ankietowanych przyznało, że pracuje na telefonie podczas dojazdów do pracy, a 29% w trakcie prywatnych wizyt. Do tego dzień nie stoi w miejscu: według raportu specjalnego Work Trend Index z 2025 roku 1 na 10 zaplanowanych spotkań umawia się w ostatniej chwili.

Każdy to zna, a my sami wciąż wpadaliśmy w tę samą pułapkę. Chcieliśmy mieć jedno miejsce, w którym widać cały dzień, prywatny i zawodowy, i które na telefonie działa szybko i wygodnie. Dlatego je stworzyliśmy. Poznaj nasze nowe aplikacje mobilne na iOS i Androida.

Źródła: Adobe Acrobat, badanie problemów z technologią mobilną · Work Trend Index, raport specjalny, 2025

Aplikacja krok po kroku

Oto jeden dzień z Doodle na telefonie w dziewięciu ekranach.

Ekran 1 z 9: Zacznij od poranka Krótkie podsumowanie streszcza dzień, zanim się zacznie: 8 spotkań, 5 zadań i 2 godz. 15 min skupienia.

Ekran 2 z 9: Zobacz, co dzieje się teraz Karta „Teraz” pokazuje spotkanie, w którym właśnie jesteś, i czas do jego końca, a także przyciski „Spóźnię się” i „Dołącz”. Sekcja „Nadchodzące” wyświetla resztę dnia.

Ekran 3 z 9: Pojawia się kolizja Jedno ze spotkań się przesunęło i teraz dwa nakładają się o 10:00. Doodle oznacza to od razu na karcie „Teraz”: 3 nakładające się, 1 odrzucone.

Ekran 4 z 9: Otwórz spotkanie Sprawdź listę uczestników, link do rozmowy i salę. Poprzednie spotkanie wciąż się przeciąga?

Ekran 5 z 9: Daj znać właściwym osobom Wybierz, kogo powiadomić i ile się spóźnisz. Treść wiadomości jest już gotowa, a wysyłasz ją jednym dotknięciem.

Ekran 6 z 9: Znajdź termin na kolejne spotkanie Dodaj osoby, a Doodle wskaże najwcześniejszy pasujący termin. Jeśli zamiast tego wybierzesz kilka terminów, wyślesz ankietę grupową.

Ekran 7 z 9: Sprawdź głosy i zarezerwuj Gdy uczestnicy zagłosują, najlepszy termin zostanie oznaczony. Zarezerwuj go z telefonu.

Ekran 8 z 9: Udostępnij stronę rezerwacji W sekcji „Szybki dostęp” znajdziesz swoje strony rezerwacji i ankiety grupowe, gotowe do udostępnienia, gdziekolwiek jesteś.

Ekran 9 z 9: Chroń resztę swojego dnia Gdy osiągniesz dzienny limit spotkań, Doodle odrzuci za ciebie nowe zaproszenia. Możesz to wyłączyć na dany dzień.

Oto twój dzień, uporządkowany z telefonu Dziewięć ekranów: poranek, kolizja i jej rozwiązanie, potem szukanie terminu, rezerwacja i ochrona reszty dnia. Pobierz aplikację i sprawdź, jak wygląda z twoimi kalendarzami.

Dane demonstracyjne. W aplikacji zobaczysz własne spotkania.

Doodle jest już na iOS i Androidzie. Zobacz, co dzieje się teraz, wychwyć kolizję i dołącz do rozmowy jednym dotknięciem. Pobierz w Google Play Pobierz z App Store

Co możesz zrobić z Doodle na telefonie?

Doodle na telefonie to aplikacja Doodle na iOS i Androida, część Doodle Time OS. Odczytuje wszystkie połączone kalendarze i porządkuje twój dzień. Oto, co już teraz potrafi.

Zobacz, co dzieje się teraz

Ekran „Dzisiaj” zaczyna się od karty „Teraz”: spotkanie, w którym właśnie jesteś, i czas do jego końca albo wolny czas przed następnym. Pod nią sekcja „Nadchodzące” pokazuje po kolei resztę dnia: spotkania, zadania i wydarzenia całodniowe, a bufory i czas na skupienie widać jako część dnia.

Karta „Teraz”: 45 minut wolnego, potem warsztat z klientem.

Zajrzyj do przodu albo wstecz

Przesuń palcem do jutra albo wybierz dowolną datę z paska dat lub selektora dat. Przygotowanie do czwartkowego dnia z klientami zajmuje kilka dotknięć.

„Dzisiaj” i „Jutro” dzieli na pasku dat jedno dotknięcie.

Doodle jest już na iOS i Androidzie. Zobacz, co dzieje się teraz, wychwyć kolizję i dołącz do rozmowy jednym dotknięciem. Pobierz w Google Play Pobierz z App Store

Wychwyć kolizję, zanim wejdziesz na spotkanie

Gdy spotkania się nakładają, Doodle zaznacza je w planie dnia i pokazuje, ile z nich koliduje, łącznie z już odrzuconymi. Otwórz kolizję, porównaj spotkania w jednym widoku i zdecyduj, co przesunąć: odrzuć jedno z nich albo zmień jego godzinę.

Nakładające się spotkania oznaczone na karcie „Teraz”.

Zmień spotkanie kilkoma dotknięciami

Otwórz dowolne spotkanie, żeby zobaczyć salę, link do rozmowy, listę uczestników i to, kto potwierdził udział. Zmień godzinę, miejsce, powtarzanie lub notatki, dodaj osoby albo odrzuć zaproszenie. Nie zdążasz? Stuknij „Spóźnię się” bezpośrednio w widoku spotkania albo przełóż je, zaplanuj follow-up i wyślij wszystkim e-mail z tego samego miejsca.

Kto przyjdzie, kto potwierdził udział i lista uczestników zaktualizowana z telefonu.

Dołącz do rozmowy jednym dotknięciem

Linki do Zooma, Google Meet i Microsoft Teams otwierają się prosto z ekranu „Dzisiaj” albo ze spotkania. Podobnie działa to z Collaboration Rooms, jeśli twój zespół ma ten dodatek. Odrzucone spotkania są zwijane, więc plan dnia pozostaje przejrzysty.

Zacznij dzień od podsumowania

Krótkie podsumowanie na górze ekranu „Dzisiaj” zbiera w jednym miejscu twoje spotkania, zadania i czas na skupienie oraz podpowiada, o której zaczyna się twój dzień.

8 spotkań, 5 zadań i 2 godz. 15 min skupienia: podsumowanie, zanim zacznie się dzień.

Znajdź termin albo wyślij ankietę

Dodaj osoby, a Doodle zaproponuje najwcześniejszy pasujący termin i pokaże, ile osób ma czas w każdym z terminów. Wybierz go, żeby wysłać zaproszenie, albo zaznacz kilka terminów, żeby wysłać ankietę grupową.

Najwcześniejszy termin oznaczony, dwa kolejne wybrane do ankiety grupowej.

Sprawdź głosy i zarezerwuj

Otwórz ankietę grupową, żeby zobaczyć głosy oddane na każdy termin, z wyróżnionym najlepszym, i zarezerwuj go z telefonu. Możesz też głosować w ankietach, do których cię zaproszono.

Głosy na każdy termin, z oznaczonym najlepszym.

Udostępniaj swoje strony rezerwacji

W sekcji „Szybki dostęp” znajdziesz swoje strony rezerwacji i ankiety grupowe, gotowe do udostępnienia przez menu udostępniania w telefonie. Strony rezerwacji tworzysz w przeglądarce.

Strony rezerwacji gotowe do udostępnienia z sekcji „Szybki dostęp”.

Doodle jest już na iOS i Androidzie. Zobacz, co dzieje się teraz, wychwyć kolizję i dołącz do rozmowy jednym dotknięciem. Pobierz w Google Play Pobierz z App Store

Chroń swój dzień

Ustaw dzienny limit spotkań, czas na skupienie i czas poza biurem. Gdy osiągniesz limit lub masz ścisły czas na skupienie, Doodle odrzuca za ciebie nowe zaproszenia według ustalonych przez ciebie zasad. Możesz to wyłączyć na dany dzień.

Dzienny limit spotkań osiągnięty, nowe zaproszenia odrzucone.

Trzymaj zadania tuż obok spotkań

Dodaj zadanie w kilka sekund, ustaw jego priorytet i termin, a zobaczysz je w planie dnia obok spotkań.

Zadania pogrupowane według priorytetu.

Czy to działa z kalendarzami, z których już korzystasz?

Tak. Doodle na telefonie pokazuje wszystkie kalendarze połączone z Doodle: Kalendarz Google, Microsoft 365 i Apple iCloud. Twój telefon i komputer korzystają z tego samego konta Doodle, więc zmiana wprowadzona na jednym urządzeniu pojawi się też na drugim.

Jak pobrać aplikację?

Doodle na telefonie pobierzesz bezpłatnie. Aplikacja jest dostępna w ramach każdego planu Doodle, w tym darmowego planu.

Pobierz aplikację. Wyszukaj Doodle: Scheduling & Polls w App Store na iOS lub w Google Play na Androidzie. Zaloguj się. Użyj konta, którego używasz w przeglądarkowej wersji Doodle. Otwórz „Dzisiaj”. Twoje połączone kalendarze już tam są.

Najczęstsze pytania

Czy aplikacja Doodle jest dostępna na iOS i Androida? Tak. Pobierz ją z App Store na iOS albo z Google Play na Androida.

Czy potrzebuję nowego konta? Nie. Zaloguj się na konto Doodle, z którego już korzystasz w przeglądarce, a twoje połączone kalendarze i spotkania pojawią się w aplikacji.

Które plany obejmują aplikację? Każdy plan Doodle, również darmowy.

Czy mogę dołączać do rozmów w Microsoft Teams z poziomu aplikacji? Tak. Link do Teams w spotkaniu otwiera się w aplikacji Microsoft Teams na twoim telefonie.

Twój dzień i tak toczy się w telefonie. Teraz jest tam też poukładany.

Zabierz ten dzień ze sobą. Pobierz Doodle na iOS lub Androida już dziś. Aplikacja jest dostępna w każdym planie Doodle. Pobierz w Google Play Pobierz z App Store

Źródła

Ekrany pokazują dane demonstracyjne. W aplikacji zobaczysz własne spotkania i kalendarze.