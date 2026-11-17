Fås til Fungerer med Inkluderet i iOS og Android Google, Microsoft 365 og iCloud Alle Doodle-abonnementer

Du kommer ud fra et møde, og din telefon summer. Mødet kl. 14 er rykket til 14.30 og ligger nu lige oven i det opkald, du har lovet en kunde. Du har fire minutter og en telefon.

Så du åbner din kalender, zoomer, scroller, trykker på det forkerte møde og går tilbage. Når du har fundet dem begge, er du allerede forsinket til det næste.

En fuld dag kan ikke være på en telefonskærm. En uge, der er lavet til en bærbar, skrumper ind til smalle strimler, detaljerne ligger to tryk nede, og at ændre et møde kan føles som at holde fast i sand.

Alligevel er telefonen ofte det eneste, du har ved hånden. I Adobes undersøgelse blandt 1.000 fuldtidsansatte i USA svarede 30 %, at de arbejder fra telefonen under pendlingen, og 29 % under private aftaler. Og dagen står ikke stille: Ifølge Work Trend Index' specialrapport fra 2025 bliver 1 ud af 10 planlagte møder booket i sidste øjeblik.

Det kender vi alle, og vi faldt selv i den samme fælde igen og igen. Vi ville have ét sted at se både privatlivet og arbejdsdagen, og det skulle føles hurtigt og nemt på en telefon. Så vi byggede det. Sig hej til vores nye apps til iOS og Android.

Kilder: Adobe Acrobat, Undersøgelse af tekniske problemer med mobilenheder · Work Trend Index, specialrapport, 2025

Tryk dig gennem appen

Her er en kort gennemgang af en dag med Doodle på mobilen, i ni skærmbilleder.

Skærm 1 af 9: Start med din morgen Et kort overblik opsummerer dagen, før den begynder: 8 møder, 5 opgaver og 2 t 15 min fokustid.

Skærm 2 af 9: Se, hvad der sker nu »Nu«-kortet viser det møde, du er i, og den tid, der er tilbage, med »Forsinket« og »Deltag«. Under »Kommende« står resten af dagen.

Skærm 3 af 9: En konflikt dukker op Et møde er blevet flyttet, og nu overlapper to møder kl. 10.00. Doodle markerer det direkte på »Nu«-kortet: 3 overlappende, 1 afvist.

Skærm 4 af 9: Åbn mødet Se deltagerne, linket til opkaldet og lokalet. Sidder du stadig fast i mødet før?

Skærm 5 af 9: Giv de rigtige personer besked Vælg, hvem der skal have besked, og hvor forsinket du bliver. Beskeden er skrevet for dig, og ét tryk sender den.

Skærm 6 af 9: Find et tidspunkt til det næste møde Tilføj deltagere, og Doodle markerer det tidligste tidspunkt, der passer. Vælger du i stedet et par tidspunkter, bliver der sendt en gruppeafstemning ud.

Skærm 7 af 9: Se stemmerne, og book Når folk har stemt, bliver det bedste tidspunkt markeret. Book det direkte fra din telefon.

Skærm 8 af 9: Del en bookingside »Hurtig adgang« viser dine bookingsider og gruppeafstemninger, klar til at blive delt, uanset hvor du er.

Skærm 9 af 9: Beskyt resten af din dag Når du når din daglige mødegrænse, afviser Doodle nye invitationer for dig. Du kan slå det fra for i dag.

Sådan kommer der styr på din dag, direkte fra telefonen Ni skærmbilleder: din morgen, en konflikt og løsningen, og derefter at finde et tidspunkt, booke det og beskytte resten af dagen. Hent appen, og se det med dine egne kalendere.

Demodata. Dine egne møder vises i appen.

Doodle findes til iOS og Android. Se, hvad der sker nu, spot konflikter, og deltag i opkald med et enkelt tryk. Hent den på Google Play Hent den i App Store

Hvad kan du bruge Doodle på mobilen til?

Doodle på mobilen er Doodle-appen til iOS og Android og en del af Doodle Time OS. Den læser alle de kalendere, du tilknytter, og sætter din dag i rækkefølge. Her er, hvad den kan i dag.

Se, hvad der sker nu

»I dag« åbner med »Nu«-kortet: det møde, du er i, og den tid, der er tilbage, eller den frie tid inden det næste. Nedenunder viser »Kommende« resten af dagen i rækkefølge med møder, opgaver og heldagsbegivenheder, og buffere og fokustid vises som en del af dagen.

»Nu«-kortet: fri i 45 minutter, derefter kundeworkshoppen.

Se frem, eller se tilbage

Swipe til i morgen, eller vælg en hvilken som helst dato i datostriben eller datovælgeren. Det tager kun et par tryk at gøre sig klar til kundedagen på torsdag.

»I dag« og »I morgen«, kun ét tryk fra hinanden i datostriben.

Doodle findes til iOS og Android. Se, hvad der sker nu, spot konflikter, og deltag i opkald med et enkelt tryk. Hent den på Google Play Hent den i App Store

Spot konflikten, før du går ind

Når møder overlapper, markerer Doodle dem på dagen og viser, hvor mange der kolliderer, også dem, du allerede har afvist. Åbn konflikten, sammenlign møderne i én visning, og beslut, hvad der skal flyttes: Afvis et af dem, eller skift tidspunktet.

Overlappende møder markeret på »Nu«-kortet.

Ændr et møde med et par tryk

Åbn et hvilket som helst møde for at se lokalet, linket til opkaldet, hvem der kommer, og hvem der har sagt ja. Rediger tidspunkt, sted, gentagelse eller noter, tilføj deltagere, eller afvis mødet. Er du bagud? Tryk på »Forsinket« direkte i mødet, eller flyt det, planlæg en opfølgning, og send en e-mail til alle fra samme sted.

Hvem der kommer, hvem der har sagt ja, og deltagerlisten opdateret fra telefonen.

Deltag i opkaldet med et enkelt tryk

Links til Zoom, Google Meet og Microsoft Teams åbnes direkte fra »I dag« eller fra mødet, og det samme gælder samarbejdsrum, hvis dit team har tilføjelsen. Møder, du har afvist, bliver skjult, så dagen er nem at overskue.

Start dagen med et overblik

Et kort overblik øverst i »I dag« opsummerer dine møder, opgaver og fokustid og fortæller dig, hvornår din dag begynder.

8 møder, 5 opgaver og 2 t 15 min fokustid, opsummeret før dagen begynder.

Find et tidspunkt, eller send en afstemning

Tilføj deltagere, og Doodle foreslår det tidligste tidspunkt, der passer, og viser, hvor mange der er ledige på hvert tidspunkt. Vælg det for at sende invitationen, eller vælg et par tidspunkter for at sende en gruppeafstemning.

Tidligste tidspunkt markeret, to mere valgt til en gruppeafstemning.

Se stemmerne, og book

Åbn en gruppeafstemning for at se stemmerne for hvert tidspunkt med det bedste tidspunkt markeret, og book det fra din telefon. Du kan også selv stemme i afstemninger, du er inviteret til.

Stemmer for hvert tidspunkt, med det bedste tidspunkt markeret.

Del dine bookingsider

»Hurtig adgang« viser dine bookingsider og gruppeafstemninger, klar til at blive delt via telefonens delingsmenu. Bookingsider opretter du på nettet.

Bookingsider klar til deling fra »Hurtig adgang«.

Doodle findes til iOS og Android. Se, hvad der sker nu, spot konflikter, og deltag i opkald med et enkelt tryk. Hent den på Google Play Hent den i App Store

Beskyt din dag

Indstil en daglig mødegrænse, fokustid og fravær. Når du har nået din grænse, eller når du har streng fokustid, afviser Doodle nye invitationer for dig efter de regler, du har sat. Du kan slå det fra for i dag.

Den daglige mødegrænse er nået, og nye invitationer afvises.

Hav dine opgaver lige ved siden af dine møder

Tilføj en opgave på få sekunder, angiv prioritet og deadline, og se den i din dag sammen med dine møder.

Opgaver grupperet efter prioritet.

Fungerer det sammen med de kalendere, du allerede bruger?

Ja. Doodle på mobilen viser alle de kalendere, du har tilknyttet Doodle: Google Kalender, Microsoft 365 og Apple iCloud. Din telefon og din computer bruger den samme Doodle-konto, så en ændring på den ene vises også på den anden.

Hvordan får du appen?

Doodle på mobilen er gratis at downloade og følger med alle Doodle-abonnementer, herunder det gratis abonnement.

Download den. Søg efter Doodle: Scheduling & Polls i App Store på iOS eller på Google Play på Android. Log ind. Brug den samme konto, som du bruger til Doodle på nettet. Åbn »I dag«. Dine tilknyttede kalendere er der allerede.

Ofte stillede spørgsmål

Fås Doodle på mobilen til iOS og Android? Ja. Download den fra App Store til iOS eller fra Google Play til Android.

Skal jeg have en ny konto? Nej. Log ind med den Doodle-konto, du allerede bruger på nettet, så vises dine tilknyttede kalendere og møder i appen.

Hvilke abonnementer inkluderer appen? Alle Doodle-abonnementer, herunder det gratis abonnement.

Kan jeg deltage i Microsoft Teams-opkald via appen? Ja. Et Teams-link i et møde åbnes i Microsoft Teams-appen på din telefon.

Din dag foregår allerede på din telefon. Nu er der også styr på den dér.

Tag dagen med dig. Hent Doodle til iOS eller Android i dag. Appen følger med alle Doodle-abonnementer. Hent den på Google Play Hent den i App Store

Kilder

Skærmbillederne viser demodata. Appen viser dine egne møder og kalendere.