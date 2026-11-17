Disponível para Funciona com Incluído em iOS e Android Google, Microsoft 365 e iCloud Todos os planos do Doodle

Você sai de uma reunião e o celular vibra. A reunião das 14h foi para as 14h30 e agora caiu bem em cima da chamada que você prometeu a um cliente. Você tem quatro minutos e um celular.

Aí você abre o calendário, dá zoom, rola a tela, toca na reunião errada e volta. Quando finalmente encontra as duas, a próxima já começou.

Um dia cheio não cabe na tela do celular. Uma semana pensada para o laptop vira um monte de tirinhas, os detalhes ficam a dois toques de distância e mudar uma reunião pode ser como tentar segurar areia com as mãos.

Só que, muitas vezes, o celular é tudo o que você tem. Na pesquisa da Adobe com 1.000 funcionários em tempo integral nos EUA, 30% disseram que usam o celular para trabalhar no deslocamento diário e 29%, em compromissos pessoais. E o dia não para: segundo o relatório especial Work Trend Index de 2025, 1 em cada 10 reuniões agendadas é marcada em cima da hora.

Todo mundo já passou por isso, e nós também caíamos sempre na mesma armadilha. Queríamos um só lugar para ver o dia pessoal e o de trabalho, que fosse rápido e fácil de usar no celular. Então, criamos esse lugar. Conheça nossos novos aplicativos para iOS e Android.

Fontes: Adobe Acrobat, pesquisa sobre problemas com tecnologia móvel · Relatório especial Work Trend Index, 2025

Explore o aplicativo

Confira um passeio rápido por um dia com o Doodle no celular, em nove telas.

Tela 1 de 9: comece pela manhã Um resumo mostra o dia antes de ele começar: 8 reuniões, 5 tarefas e 2h15 de foco.

Tela 2 de 9: veja o que está acontecendo agora O cartão “Agora” mostra a reunião em que você está e o tempo que falta, com “Vou me atrasar” e “Entrar”. A seção “Próximos” lista o resto do dia.

Tela 3 de 9: surge um conflito Uma reunião mudou de horário e agora duas se sobrepõem às 10h. O Doodle sinaliza isso no próprio cartão “Agora”: 3 sobrepostas, 1 recusada.

Tela 4 de 9: abra a reunião Veja quem vai, o link da chamada e a sala. Ainda não saiu da reunião anterior?

Tela 5 de 9: avise as pessoas certas Escolha quem avisar e de quanto vai ser o atraso. A mensagem já vem escrita, e basta um toque para enviar.

Tela 6 de 9: encontre um horário para a próxima Adicione pessoas e o Doodle sinaliza o primeiro horário que dá certo. Se preferir, escolha alguns horários e envie uma enquete de grupo.

Tela 7 de 9: veja os votos e agende Depois que as pessoas votam, o melhor horário fica sinalizado. Agende direto do celular.

Tela 8 de 9: compartilhe uma página de reservas O “Acesso rápido” lista suas páginas de reservas e enquetes de grupo, prontas para compartilhar onde você estiver.

Tela 9 de 9: proteja o resto do seu dia Quando você atinge o seu limite diário de reuniões, o Doodle recusa novos convites por você. Dá para desativar isso só por hoje.

Pronto: seu dia, organizado pelo celular Nove telas: sua manhã, um conflito e a solução, depois encontrar um horário, agendar e proteger o resto do dia. Baixe o aplicativo e veja tudo isso com os seus próprios calendários.

Dados de demonstração. No aplicativo, aparecem as suas próprias reuniões.

O Doodle está no iOS e no Android. Veja o que está acontecendo agora, identifique conflitos e entre na chamada com um toque. Baixe no Google Play Baixe na App Store

O que dá para fazer com o Doodle no celular?

O Doodle no celular é o aplicativo do Doodle para iOS e Android e faz parte do Doodle Time OS. Ele lê todos os calendários que você conectar e organiza o seu dia. Veja o que ele já faz hoje.

Veja o que está acontecendo agora

A tela “Hoje” abre com o cartão “Agora”: a reunião em que você está e o tempo que falta, ou o tempo livre antes da próxima. Logo abaixo, a seção “Próximos” lista o resto do dia em ordem, com reuniões, tarefas e eventos de dia inteiro, e mostra intervalos e tempo de foco como parte do dia.

O cartão “Agora”: 45 minutos livres e, depois, o workshop com o cliente.

Olhe para a frente ou para trás

Deslize para amanhã ou escolha qualquer data na barra de datas ou no seletor de datas. Para se preparar para o dia com clientes na quinta-feira, bastam alguns toques.

“Hoje” e “Amanhã”, a um toque de distância na barra de datas.

O Doodle está no iOS e no Android. Veja o que está acontecendo agora, identifique conflitos e entre na chamada com um toque. Baixe no Google Play Baixe na App Store

Identifique o conflito antes de entrar

Quando as reuniões se sobrepõem, o Doodle as marca no dia e mostra quantas estão em conflito, incluindo as que você já recusou. Abra o conflito, compare as reuniões em uma só tela e decida o que muda: recuse uma ou altere o horário dela.

Reuniões sobrepostas sinalizadas no cartão “Agora”.

Altere uma reunião com poucos toques

Abra qualquer reunião para ver a sala, o link da chamada, quem vem e quem já confirmou. Edite o horário, o local, a recorrência ou as notas, adicione pessoas ou recuse o convite. Vai se atrasar? Toque em “Vou me atrasar” na própria reunião ou, ali mesmo, reagende, planeje um acompanhamento e envie um e-mail para todos.

Quem vem, quem confirmou e a lista de participantes atualizada pelo celular.

Participe da chamada com um toque

Os links do Zoom, do Google Meet e do Microsoft Teams abrem direto da tela “Hoje” ou da reunião, assim como as Salas de colaboração, se a sua equipe tiver o complemento. As reuniões que você recusou ficam recolhidas, e o dia continua fácil de ler.

Comece o dia com um resumo

Um resumo curto no topo da tela “Hoje” reúne suas reuniões, tarefas e tempo de foco, e diz a que horas o seu dia começa.

8 reuniões, 5 tarefas e 2h15 de foco, resumidos antes de o dia começar.

Encontre um horário ou envie uma enquete

Adicione pessoas e o Doodle sugere o primeiro horário que dá certo, mostrando quantas pessoas estão livres em cada horário. Escolha esse horário para enviar o convite ou escolha alguns horários para enviar uma enquete de grupo.

Primeiro horário sinalizado; mais dois escolhidos para enviar uma enquete de grupo.

Veja os votos e agende

Abra uma enquete de grupo para ver os votos em cada horário, com o melhor horário sinalizado, e agende pelo celular. Você também pode votar nas enquetes que receber.

Votos em cada horário, com o melhor horário sinalizado.

Compartilhe suas páginas de reservas

O “Acesso rápido” lista suas páginas de reservas e enquetes de grupo, prontas para compartilhar pelo menu de compartilhamento do celular. As páginas de reservas são criadas na web.

Páginas de reservas prontas para compartilhar pelo “Acesso rápido”.

O Doodle está no iOS e no Android. Veja o que está acontecendo agora, identifique conflitos e entre na chamada com um toque. Baixe no Google Play Baixe na App Store

Proteja o seu dia

Defina um limite diário de reuniões, tempo de foco e períodos de ausência. Quando você atinge o limite, ou durante o tempo de foco rigoroso, o Doodle recusa novos convites por você, de acordo com as regras que você definir. Dá para desativar isso só por hoje.

Limite diário de reuniões atingido, com novos convites recusados.

Mantenha as tarefas ao lado das reuniões

Adicione uma tarefa em segundos, defina a prioridade e o prazo e veja tudo no seu dia, junto com as suas reuniões.

Tarefas agrupadas por prioridade.

Funciona com os calendários que você já usa?

Sim. O Doodle no celular mostra todos os calendários que você conectou ao Doodle: Google Agenda, Microsoft 365 e Apple iCloud. Seu celular e seu computador usam a mesma conta do Doodle, então uma alteração feita em um aparece no outro.

Como baixar o aplicativo?

O Doodle no celular pode ser baixado de graça e vem incluído em todos os planos do Doodle, inclusive no plano gratuito.

Baixe o aplicativo. Procure Doodle: Scheduling & Polls na App Store, se você usa iOS, ou no Google Play, se usa Android. Entre na sua conta. Use a conta que você já usa no Doodle pela web. Abra a tela “Hoje”. Seus calendários conectados já estarão lá.

Perguntas frequentes

O Doodle no celular está disponível para iOS e Android? Sim. Baixe na App Store para iOS ou no Google Play para Android.

Preciso criar uma conta nova? Não. Entre com a conta do Doodle que você já usa na web, e seus calendários conectados e suas reuniões aparecem no aplicativo.

Quais planos incluem o aplicativo? Todos os planos do Doodle, inclusive o plano gratuito.

Posso participar de chamadas do Microsoft Teams pelo aplicativo? Sim. Um link do Teams em uma reunião abre no aplicativo do Microsoft Teams no seu celular.

Seu dia já vive no seu celular. Agora, ele também fica organizado lá.

Leve o dia com você. Baixe o Doodle para iOS ou Android hoje mesmo. Ele vem incluído em todos os planos do Doodle. Baixe no Google Play Baixe na App Store

Fontes

As telas mostram dados de demonstração. O aplicativo mostra suas próprias reuniões e calendários.