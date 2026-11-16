O cartão “Agora” fica no topo da tela “Hoje”: mostra a reunião em que você está e o tempo que falta, ou o tempo livre antes da próxima. A seção “Próximos” lista o que vem a seguir, com intervalos e tempo de foco como parte do dia.

Cartão “Agora” com o tempo restante e o que vem a seguir

Reuniões, tarefas e eventos de dia inteiro em uma única lista

Qualquer dia pela faixa de datas ou pelo seletor de datas