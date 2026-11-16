iOS e Android
A mesma experiência fluida.
Cada calendário
Google, Microsoft 365 e iCloud.
Um toque
Ações instantâneas na ponta dos dedos.
COMO FUNCIONA
Confira o dia, identifique o conflito, siga em frente.
O Doodle no seu celular mostra todos os calendários que você conectar e organiza o dia, então, no trajeto para o trabalho, entre uma sala e outra ou em um compromisso, a próxima decisão está a um toque de distância.
PASSO 1
Veja o seu dia
A tela “Hoje” mostra suas reuniões, tarefas e tempo livre em ordem, de todos os calendários que você conectar. Deslize para amanhã ou escolha qualquer data.
PASSO 2
Identifique o conflito
Quando as reuniões se sobrepõem, o Doodle as marca no dia e mostra quantas estão em conflito. Abra o conflito e escolha o que muda de horário.
PASSO 3
Aja na reunião
Acesse qualquer reunião para ver quem vai participar, avise que vai se atrasar, altere os detalhes ou entre na chamada.
Por que isso é importante
O dia muda mais rápido do que você consegue voltar pro seu laptop.
As reuniões mudam de horário, as salas mudam, e surge um conflito entre duas outras reuniões. Você descobre isso no seu celular, e é lá que a solução também deveria estar.
30%
Trabalham pelo celular no trajeto para o trabalho
Em uma pesquisa da Adobe com 1.000 funcionários nos EUA, 30% trabalham pelo celular durante o trajeto para o trabalho e 29% em compromissos pessoais. [1]
34%
Não têm os apps para trabalhar pelo celular
A Adobe descobriu que 42% se sentem limitados pela funcionalidade restrita do software no celular, e 34% por não terem os aplicativos de que precisam. [1]
70%
Dizem que as ferramentas móveis são importantes. Só 53% estão satisfeitos
Uma pesquisa da Harris Poll de 2026, realizada com 2.208 trabalhadores por hora nos EUA, revelou que 70% consideram as ferramentas móveis importantes, enquanto apenas 53% estão satisfeitos com o que têm. [2]
O SEU DIA
O que está acontecendo agora e o que vem a seguir
O cartão “Agora” fica no topo da tela “Hoje”: mostra a reunião em que você está e o tempo que falta, ou o tempo livre antes da próxima. A seção “Próximos” lista o que vem a seguir, com intervalos e tempo de foco como parte do dia.
- Cartão “Agora” com o tempo restante e o que vem a seguir
- Reuniões, tarefas e eventos de dia inteiro em uma única lista
- Qualquer dia pela faixa de datas ou pelo seletor de datas
CONFLITOS
Duas reuniões, um horário. Resolva antes de entrar.
As sobreposições aparecem no próprio dia, com a contagem do que está em conflito e do que você recusou. Abra o conflito e decida o que muda de horário.
- Conflitos sinalizados em “Hoje” e em cada reunião
- Reuniões sobrepostas comparadas em uma única visualização
- Recuse ou remarque pelo celular
REUNIÕES
Altere a reunião com poucos toques
Abra uma reunião para ver a sala, o link e quem já confirmou. Edite o horário ou os detalhes, adicione pessoas ou recuse o convite.
- Participantes e respostas em um relance
- Horário, local, repetição e notas, editáveis de onde você estiver
- Aviso de atraso enviado da própria reunião
chamadas
Participe da chamada com um toque
As videochamadas do Doodle e os links do Zoom, Microsoft Teams e do Google Meet abrem direto da reunião.
- Participe pela tela “Hoje” ou pela própria reunião
- Videochamadas do Doodle integradas
- As reuniões recusadas ficam ocultas, para que a agenda continue fácil de ler
O QUE VOCÊ GANHA
O que o Doodle no celular faz hoje
Já está disponível para iPhone e Android.
“Hoje” e o cartão “Agora”
Seu dia em ordem, com o que está acontecendo agora no topo.
- Já disponível
“Próximos” e seletor de datas
O que vem a seguir hoje, e qualquer outro dia com um toque.
- Já disponível
Detecção de conflitos
Reuniões sobrepostas são sinalizadas no dia, com a solução a um toque de distância.
- Já disponível
Detalhes da reunião e edição
Participantes, links, local e notas, que você pode editar pelo celular.
- Já disponível
Participar de chamadas
Videochamadas pelo Doodle, Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, direto da reunião.
- Já disponível
App para iOS
O mesmo dia no iPhone, pela App Store.
- Já disponível
Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa
Perguntas frequentes
Sim. O Doodle está disponível na App Store para iPhone e no Google Play para Android.
ANEXO
|Dado
|O que mede
|Período · base
|30% / 34%
|Funcionários nos EUA que trabalham pelo celular no trajeto para o trabalho e que não têm os aplicativos de que precisam no celular
|[1] Adobe Acrobat, Pesquisa sobre problemas com tecnologia móvel, 2026 · 1.000 funcionários em tempo integral nos EUA
|70% / 53%
|Trabalhadores por hora que dizem que as ferramentas móveis são importantes e que estão satisfeitos com as suas
|[2] Pesquisa da Harris Poll para a DailyPay, setembro de 2026 · 2.208 trabalhadores por hora nos EUA
[1] também inclui os números de 29% e 42%, que vêm da mesma pesquisa. Todos os números desta página vêm de pesquisas independentes e publicadas. As referências completas estão na tabela.
Leve o dia com você.
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