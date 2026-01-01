Eu uso o Doodle o tempo todo pra organizar reuniões internacionais. É super fácil de usar e isso facilita encontrar um horário que dê certo pra todo mundo, sem precisar ficar trocando um monte de e-mails.
COMO FUNCIONA
The room opens with the meeting, and stays after.
As Salas de Colaboração abrem automaticamente a partir de uma reunião já agendada no Doodle e se fecham sozinhas quando o trabalho estiver concluído.
PASSO 1
Marca a reunião, reserva a sala
Toda reunião agendada pelo Doodle pode abrir direto na sua própria Sala de Colaboração. O vídeo já vem integrado.
PASSO 2
Meet, record, and transcribe natively
Vídeos em HD e SD, gravação e transcrição são feitos todos lá na sala.
PASSO 3
The room closes itself when the work is done
As salas inativas são arquivadas automaticamente, então as gravações e transcrições ficam organizadas sem que ninguém precise limpar tudo depois.
Por que isso é importante
Seis semanas depois, cadê a gravação?
A maioria das equipes grava suas chamadas. Encontrar a gravação de novo, entre todas as ferramentas que a equipe usa, muitas vezes é mais fácil falar do que fazer.
47%
muitos profissionais digitais têm dificuldade para encontrar as informações de que precisam
A Gartner fez uma pesquisa com 4.861 profissionais digitais em 2022. Eles usam, em média, 11 aplicativos, um aumento em relação aos seis de 2019. [1]
1.200
quantos aplicativos você troca por dia
Uma pesquisa da Harvard Business Review (2022) acompanhou 137 pessoas em três empresas da Fortune 500. Elas perderam pouco menos de quatro horas por semana se reorientando depois da mudança. [2]
56%
muitas vezes tenho que perguntar a alguém ou marcar uma reunião para conseguir informações
O relatório “State of Teams 2025” da Atlassian entrevistou 12.000 profissionais do conhecimento. Uma gravação que as pessoas possam acessar já é uma reunião a menos para marcar. [3]
Gravação e transcrição que ficam no mesmo lugar onde a reunião acontece.
A gravação e a transcrição acontecem dentro da sala, então o que é capturado fica vinculado à reunião de onde veio.
- Vídeo em HD e SD integrado a todas as salas
- A gravação e a transcrição rolam diretamente na sala
- Funciona no computador ou na sala ativa no celular
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
PARA A ORGANIZAÇÃO
Um registro da reunião que sua organização pode realmente encontrar e no qual pode confiar.
Como a gravação e a transcrição são feitas lá na sala, o que é capturado fica vinculado à reunião, à equipe e ao cliente a quem pertence.
Ligação do cliente
Gravado · transcrito
Sincronização da equipe
Gravado · transcrito
Avaliação do parceiro
Gravado · transcrito
Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
ANEXO
Fontes e referências
Todos os dados acima vêm de pesquisas independentes já publicadas, cujos nomes estão listados abaixo.
|Figura
|O que ele mede
|Período · base
|47%, 11 aplicativos
|Trabalhadores digitais que têm dificuldade para encontrar as informações de que precisam e os aplicativos usados, em média
|[1] Gartner, Pesquisa sobre a Experiência do Trabalhador Digital, 2022 (publicada em 2023) · 4.861 trabalhadores
|56%
|Profissionais do conhecimento que muitas vezes precisam perguntar a alguém ou marcar uma reunião para conseguir as informações de que precisam
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 profissionais do conhecimento
|1.200 por dia, cerca de 4 horas por semana
|Média de trocas de aplicativo por profissional de conhecimento por dia e tempo perdido semanalmente para se reorientar após cada troca
|[2] Murty, Dadlani e Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 usuários, três empresas da Fortune 500
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.