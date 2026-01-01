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SALAS DE COLABORAÇÃO

A reunião e tudo o que rolou nela, tudo num só lugar.

O vídeo, a gravação e a transcrição ficam na mesma sala em que a reunião aconteceu, então tudo fica dentro do contexto a que pertence.

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Eu uso o Doodle o tempo todo pra organizar reuniões internacionais. É super fácil de usar e isso facilita encontrar um horário que dê certo pra todo mundo, sem precisar ficar trocando um monte de e-mails.

– Global Community Coordinator
CCI

COMO FUNCIONA

The room opens with the meeting, and stays after.

As Salas de Colaboração abrem automaticamente a partir de uma reunião já agendada no Doodle e se fecham sozinhas quando o trabalho estiver concluído.

  • PASSO 1

    Marca a reunião, reserva a sala

    Toda reunião agendada pelo Doodle pode abrir direto na sua própria Sala de Colaboração. O vídeo já vem integrado.

  • PASSO 2

    Meet, record, and transcribe natively

    Vídeos em HD e SD, gravação e transcrição são feitos todos lá na sala.

  • PASSO 3

    The room closes itself when the work is done

    As salas inativas são arquivadas automaticamente, então as gravações e transcrições ficam organizadas sem que ninguém precise limpar tudo depois.

Por que isso é importante

Seis semanas depois, cadê a gravação?

A maioria das equipes grava suas chamadas. Encontrar a gravação de novo, entre todas as ferramentas que a equipe usa, muitas vezes é mais fácil falar do que fazer.

  • 47%

    muitos profissionais digitais têm dificuldade para encontrar as informações de que precisam

    A Gartner fez uma pesquisa com 4.861 profissionais digitais em 2022. Eles usam, em média, 11 aplicativos, um aumento em relação aos seis de 2019. [1]

  • 1.200

    quantos aplicativos você troca por dia

    Uma pesquisa da Harvard Business Review (2022) acompanhou 137 pessoas em três empresas da Fortune 500. Elas perderam pouco menos de quatro horas por semana se reorientando depois da mudança. [2]

  • 56%

    muitas vezes tenho que perguntar a alguém ou marcar uma reunião para conseguir informações

    O relatório “State of Teams 2025” da Atlassian entrevistou 12.000 profissionais do conhecimento. Uma gravação que as pessoas possam acessar já é uma reunião a menos para marcar. [3]

Gravação e transcrição que ficam no mesmo lugar onde a reunião acontece.

A gravação e a transcrição acontecem dentro da sala, então o que é capturado fica vinculado à reunião de onde veio.

  • Vídeo em HD e SD integrado a todas as salas
  • A gravação e a transcrição rolam diretamente na sala
  • Funciona no computador ou na sala ativa no celular

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

PARA A ORGANIZAÇÃO

Um registro da reunião que sua organização pode realmente encontrar e no qual pode confiar.

Como a gravação e a transcrição são feitas lá na sala, o que é capturado fica vinculado à reunião, à equipe e ao cliente a quem pertence.

Fala com o pessoal de vendas

  • Ligação do cliente

    Gravado · transcrito

  • Sincronização da equipe

    Gravado · transcrito

  • Avaliação do parceiro

    Gravado · transcrito

Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa

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FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

ANEXO

Fontes e referências

Todos os dados acima vêm de pesquisas independentes já publicadas, cujos nomes estão listados abaixo.

FiguraO que ele medePeríodo · base
47%, 11 aplicativosTrabalhadores digitais que têm dificuldade para encontrar as informações de que precisam e os aplicativos usados, em média[1] Gartner, Pesquisa sobre a Experiência do Trabalhador Digital, 2022 (publicada em 2023) · 4.861 trabalhadores
56%Profissionais do conhecimento que muitas vezes precisam perguntar a alguém ou marcar uma reunião para conseguir as informações de que precisam[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 profissionais do conhecimento
1.200 por dia, cerca de 4 horas por semanaMédia de trocas de aplicativo por profissional de conhecimento por dia e tempo perdido semanalmente para se reorientar após cada troca[2] Murty, Dadlani e Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 usuários, três empresas da Fortune 500

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

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