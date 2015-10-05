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PROTEGER

Defina seus limites de uma vez por todas. Nós vamos dizer “não” por você.

Defina o intervalo, o horário e o limite diário de uma vez só. O Doodle aplica essas regras automaticamente no seu calendário, no da sua equipe ou em toda a organização, para que o tempo reservado seja respeitado em cada nova solicitação.

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  • 39%

    Do tempo registrado, dedico-me ao foco profundo por cerca de 2 a 3 horas por dia. [1]

  • 13m 7s

    É a média das sessões focadas, que caiu 9% em dois anos. [2]

  • 50%

    Dos desenvolvedores dizem que se sentem mais produtivos quando têm um tempo reservado para se concentrarem. [3]

Trustpilot

Há anos que acho o Doodle incrivelmente útil e confiável. É a única ferramenta de agendamento que uso. É fácil, confiável e se integra facilmente tanto ao Outlook quanto ao Google Agenda.

– Associate Director
Programa LLEAD

COMO FUNCIONA

Defina a regra uma vez. Ela vale para todas as reservas.

Quando o Protect estiver ativado, ele se aplica automaticamente a todas as novas reservas, seja no seu calendário, no da sua equipe ou em todos os espaços de trabalho da organização.

  • PASSO 1

    Defina suas regras

    Tempo de intervalo entre reuniões, horário de trabalho, limite diário de reuniões e como os horários de início das reuniões são arredondados para intervalos redondos. Configure tudo de uma vez, em um só lugar.

  • PASSO 2

    O Doodle aplica essa regra em todas as reservas

    Cada nova solicitação é verificada primeiro em relação à regra. Uma solicitação fora do horário de trabalho nem chega ao calendário.

  • PASSO 3

    A regra é a de declinar

    A regra vale mesmo que ninguém recuse uma reunião pessoalmente ou explique um limite em uma mensagem.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

A gente costuma subestimar quanto tempo realmente tem disponível.

Precisamos de algo que nos ajude a proteger nosso tempo de concentração, de verdade. Os números falam por si mesmos quando se trata das distrações com as quais lidamos no dia a dia, o que faz com que demoremos mais para voltar a nos concentrar e atingir o desempenho ideal.

  • 25 min

    Para retomar um trabalho interrompido

    Um estudo de campo com profissionais da área de informação descobriu que, em média, levava 25 minutos e 26 segundos para retomar um trabalho interrompido, muitas vezes depois de ter feito duas outras tarefas no meio. [4]

  • 4,4 s

    Isso já é o suficiente para triplicar os erros de sequenciamento

    Num estudo de 2014, interrupções com duração média de 4,4 segundos triplicaram a taxa de erros de sequência na tarefa à qual as pessoas voltaram. [5]

  • 68%

    Dedique tempo a tarefas de baixo valor

    A Eagle Hill Consulting descobriu que 68% dos trabalhadores dos EUA dedicam tempo regularmente a tarefas de baixo valor e ineficientes (2025). A configuração padrão da equipe dá a todos a mesma proteção. [6]

PARA PESSOAS FÍSICAS

Quatro dicas que impedem que um dia inteiro se torne uma tarefa impossível.

O Protect on Pro define limites na sua própria agenda, para que um dia cheio continue sendo tranquilo e uma semana agitada ainda tenha espaço para você se concentrar.

  • Buffer15 ou 30 min
  • Horário de trabalhorecusar automaticamente chamadas externas
  • Alinhamento temporal5/10/15/30 min
  • Limite diárioreuniões/dia

PARA EQUIPES

As mesmas regras, aplicadas de forma consistente por toda a equipe.

As páginas de agendamento em equipe e o sistema “Round Robin” têm as mesmas proteções. Um intervalo de segurança, o horário de trabalho e um limite diário valem para todos os membros, então a rotação respeita os limites de cada um.

  • As regras se aplicam de forma consistente no calendário de cada membro da equipe
  • As páginas de agendamento são arredondadas para o mesmo intervalo uniforme em toda a equipe
  • Ninguém na rotação fica com as reuniões que o resto da equipe recusou

PARA A ORGANIZAÇÃO

Uma camada de proteção para toda a organização.

O Protect for Enterprise aplica intervalos de segurança, horário de trabalho, alinhamento de horário e limites diários como uma política em todos os espaços de trabalho.

Quer implementar isso em toda a organização?

  • Proteção em toda a organização, sem necessidade de configuração individual por usuário
  • O administrador define a regra uma vez, e ela é aplicada em todos os lugares
  • Garanta uma conformidade mais tranquila com a legislação trabalhista da sua região
Veja o Protect for Enterprise

Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa

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FAQs

O Protect define o mínimo. Seu horário de trabalho e suas preferências são respeitados dentro da política que estiver em vigor, e é essa política que evita que você tenha que defender sua agenda contra a semana de todo mundo.

APPENDIX

Sources and citations

Every figure on this page comes from independent, published research, named below.

FiguraO que ele medePeríodo · base
39%Porcentagem do tempo monitorado gasto em concentração profunda[1] Hubstaff, Índice Global de Trabalho 2026 · Mais de 140.000 trabalhadores
13m 7sTempo médio por sessão focada, uma queda de 9% em relação aos 14m 23s (de 2023 a 2025)[2] ActivTrak, Relatório “State of the Workplace” de 2026 · 163.638 funcionários
50%Quanto mais produtivos os desenvolvedores dizem se sentir quando têm tempo para o “trabalho profundo”[3] Forsgren et al., “DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 desenvolvedores
25:26 euTempo médio para retomar o trabalho interrompido (minutos:segundos)[4] Mark, Gonzalez e Harris, CHI 2005 · 24 profissionais da informação
68%Os trabalhadores dos EUA costumam dedicar tempo a tarefas de baixo valor e ineficientes[6] Eagle Hill Consulting, janeiro de 2025 · 1.375 funcionários

[5] Altmann, Trafton e Hambrick, “Interrupções momentâneas podem atrapalhar o fluxo de pensamentos”, Journal of Experimental Psychology: General, 2014.

Set it once.

Defina o intervalo de segurança, o horário e o limite máximo uma vez só. Eles valem a partir da próxima reserva.

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