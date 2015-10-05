POR QUE ISSO É IMPORTANTE

A gente costuma subestimar quanto tempo realmente tem disponível.

Precisamos de algo que nos ajude a proteger nosso tempo de concentração, de verdade. Os números falam por si mesmos quando se trata das distrações com as quais lidamos no dia a dia, o que faz com que demoremos mais para voltar a nos concentrar e atingir o desempenho ideal.