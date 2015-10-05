39%
Do tempo registrado, dedico-me ao foco profundo por cerca de 2 a 3 horas por dia. [1]
13m 7s
É a média das sessões focadas, que caiu 9% em dois anos. [2]
50%
Dos desenvolvedores dizem que se sentem mais produtivos quando têm um tempo reservado para se concentrarem. [3]
Há anos que acho o Doodle incrivelmente útil e confiável. É a única ferramenta de agendamento que uso. É fácil, confiável e se integra facilmente tanto ao Outlook quanto ao Google Agenda.
COMO FUNCIONA
Defina a regra uma vez. Ela vale para todas as reservas.
Quando o Protect estiver ativado, ele se aplica automaticamente a todas as novas reservas, seja no seu calendário, no da sua equipe ou em todos os espaços de trabalho da organização.
PASSO 1
Defina suas regras
Tempo de intervalo entre reuniões, horário de trabalho, limite diário de reuniões e como os horários de início das reuniões são arredondados para intervalos redondos. Configure tudo de uma vez, em um só lugar.
PASSO 2
O Doodle aplica essa regra em todas as reservas
Cada nova solicitação é verificada primeiro em relação à regra. Uma solicitação fora do horário de trabalho nem chega ao calendário.
PASSO 3
A regra é a de declinar
A regra vale mesmo que ninguém recuse uma reunião pessoalmente ou explique um limite em uma mensagem.
POR QUE ISSO É IMPORTANTE
A gente costuma subestimar quanto tempo realmente tem disponível.
Precisamos de algo que nos ajude a proteger nosso tempo de concentração, de verdade. Os números falam por si mesmos quando se trata das distrações com as quais lidamos no dia a dia, o que faz com que demoremos mais para voltar a nos concentrar e atingir o desempenho ideal.
25 min
Para retomar um trabalho interrompido
Um estudo de campo com profissionais da área de informação descobriu que, em média, levava 25 minutos e 26 segundos para retomar um trabalho interrompido, muitas vezes depois de ter feito duas outras tarefas no meio. [4]
4,4 s
Isso já é o suficiente para triplicar os erros de sequenciamento
Num estudo de 2014, interrupções com duração média de 4,4 segundos triplicaram a taxa de erros de sequência na tarefa à qual as pessoas voltaram. [5]
68%
Dedique tempo a tarefas de baixo valor
A Eagle Hill Consulting descobriu que 68% dos trabalhadores dos EUA dedicam tempo regularmente a tarefas de baixo valor e ineficientes (2025). A configuração padrão da equipe dá a todos a mesma proteção. [6]
PARA PESSOAS FÍSICAS
Quatro dicas que impedem que um dia inteiro se torne uma tarefa impossível.
O Protect on Pro define limites na sua própria agenda, para que um dia cheio continue sendo tranquilo e uma semana agitada ainda tenha espaço para você se concentrar.
- Buffer15 ou 30 min
- Horário de trabalhorecusar automaticamente chamadas externas
- Alinhamento temporal5/10/15/30 min
- Limite diárioreuniões/dia
PARA EQUIPES
As mesmas regras, aplicadas de forma consistente por toda a equipe.
As páginas de agendamento em equipe e o sistema “Round Robin” têm as mesmas proteções. Um intervalo de segurança, o horário de trabalho e um limite diário valem para todos os membros, então a rotação respeita os limites de cada um.
- As regras se aplicam de forma consistente no calendário de cada membro da equipe
- As páginas de agendamento são arredondadas para o mesmo intervalo uniforme em toda a equipe
- Ninguém na rotação fica com as reuniões que o resto da equipe recusou
PARA A ORGANIZAÇÃO
Uma camada de proteção para toda a organização.
O Protect for Enterprise aplica intervalos de segurança, horário de trabalho, alinhamento de horário e limites diários como uma política em todos os espaços de trabalho.
Quer implementar isso em toda a organização?
- Proteção em toda a organização, sem necessidade de configuração individual por usuário
- O administrador define a regra uma vez, e ela é aplicada em todos os lugares
- Garanta uma conformidade mais tranquila com a legislação trabalhista da sua região
Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa
FAQs
O Protect define o mínimo. Seu horário de trabalho e suas preferências são respeitados dentro da política que estiver em vigor, e é essa política que evita que você tenha que defender sua agenda contra a semana de todo mundo.
APPENDIX
Sources and citations
Every figure on this page comes from independent, published research, named below.
|Figura
|O que ele mede
|Período · base
|39%
|Porcentagem do tempo monitorado gasto em concentração profunda
|[1] Hubstaff, Índice Global de Trabalho 2026 · Mais de 140.000 trabalhadores
|13m 7s
|Tempo médio por sessão focada, uma queda de 9% em relação aos 14m 23s (de 2023 a 2025)
|[2] ActivTrak, Relatório “State of the Workplace” de 2026 · 163.638 funcionários
|50%
|Quanto mais produtivos os desenvolvedores dizem se sentir quando têm tempo para o “trabalho profundo”
|[3] Forsgren et al., “DevEx in Action”, ACM Queue, 2024 · 219 desenvolvedores
|25:26 eu
|Tempo médio para retomar o trabalho interrompido (minutos:segundos)
|[4] Mark, Gonzalez e Harris, CHI 2005 · 24 profissionais da informação
|68%
|Os trabalhadores dos EUA costumam dedicar tempo a tarefas de baixo valor e ineficientes
|[6] Eagle Hill Consulting, janeiro de 2025 · 1.375 funcionários
[5] Altmann, Trafton e Hambrick, “Interrupções momentâneas podem atrapalhar o fluxo de pensamentos”, Journal of Experimental Psychology: General, 2014.
Set it once.
Defina o intervalo de segurança, o horário e o limite máximo uma vez só. Eles valem a partir da próxima reserva.