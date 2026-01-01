Ir para o conteúdo principal

Página de inscrições de equipes e torneio de todos contra todos

Pára de ficar decidindo de quem é a vez quarenta vezes por semana.

Manda pra gente a fila de entradas, o ciclo de entrevistas ou aquelas reuniões que sempre caem na conta de uma única pessoa. Vamos organizar tudo em uma única página e te ajudar a gerenciar a carga de trabalho da sua equipe, de forma justa e transparente.

Try Doodle

  • Mais de 650

    entrevistas agendadas por recrutador em 2025, um aumento de 128% desde 2022. [1]

  • 26%

    mais rápido: agendamento automatizado de entrevistas x agendamento manual. [2]

  • 79%

    Muitos assistentes dizem que cuidar da agenda é a tarefa que mais fazem. [3]

Trustpilot

Nossa equipe tem horários escalonados, então nossa eficiência aumentou bastante com o uso dessa ferramenta. Não consigo nem imaginar como seria planejar sem ela!

– Presidential Associate
AFLC

COMO FUNCIONA

Publique uma vez. A página escolhe o servidor.

  • PASSO 1

    Um link para toda a equipe

    Uma página pra toda a equipe. Quem estiver fazendo a reserva não precisa saber quem tá livre, quem tá de férias ou quem é a vez de quem.

  • PASSO 2

    Por turnos ou todo mundo de uma vez

    O Round Robin repassa a próxima reserva para o próximo membro. O Collective coloca todo o grupo na sala. Ambos funcionam a partir da mesma página. Você escolhe um deles nas configurações.

  • PASSO 3

    Todos os calendários são verificados primeiro

    Os horários em que uma pessoa envolvida está ocupada são ocultados automaticamente em todos os calendários aos quais ela está conectada. A página não pode agendar dois compromissos ao mesmo tempo para as pessoas envolvidas.

POR QUE ISSO É IMPORTANTE

São sempre as mesmas duas pessoas que participam de todas as reuniões.

A reunião fica com quem for mais fácil de agendar, e geralmente são sempre os mesmos dois, porque sempre foi assim. As equipes precisam de uma forma mais justa de distribuir a escala; basta dar uma olhada nos números.

  • 5% a 35%

    Sobre o trabalho

    Uma pesquisa independente realizada em mais de 300 organizações descobriu que os 3% a 5% dos funcionários mais ativos geram de 20% a 35% de toda a colaboração de valor. Uma página de agendamento mostra onde isso se encaixa. [4]

  • 59%

    Mais trabalho, a mesma galera

    59% dos profissionais da área administrativa dizem que suas responsabilidades aumentaram bastante desde 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 respostas). [5]

  • 13 + 9

    Treze por dentro, nove por fora

    Uma decisão típica de compra no B2B envolve treze pessoas dentro da organização compradora e nove fora dela. A página da equipe verifica todos os calendários vinculados antes de sugerir um horário. [6]

TWO MODES

Rotate to one person, or bring in the whole team.

Os dois estão na mesma página. A diferença é se a reunião precisa de um de vocês ou de vários. O “Round Robin” divide a carga. O “Coletivo” une o grupo.

  • Round robin
  • Team

A próxima reserva vai para o próximo membro

Só em um horário que a pessoa realmente possa cumprir. Usa isso quando o trabalho for intercambiável, mas a carga de trabalho não: consultas de entrada, primeiras ligações, horário de atendimento, chamadas de suporte, entrevistas de primeira fase.

Qualquer pessoa que esteja ocupada em um calendário conectado é ignorada automaticamente, então a rotação nunca marca alguém para uma reunião que essa pessoa não possa comparecer.

  • Coletivo, Coorganizado
  • Empresa

Todo mundo que aparece na página está na reserva

A página só mostra horários que funcionam para todo mundo ao mesmo tempo. Usa ela quando a reunião realmente precisar do grupo todo: um painel, uma discussão técnica aprofundada com o responsável pela conta, uma revisão que precise da participação de ambas as equipes.

As páginas co-organizadas são um recurso do plano Enterprise. O Round Robin e a página da equipe estão no Team.

BY TEAM

Se adapta a qualquer fluxo de trabalho, do jeito que você precisar.

Seja para ter uma experiência de qualidade, um resultado mais rápido ou uma distribuição mais justa, o Round Robin verifica todas as agendas que cada membro conectou e aplica o mesmo horário de trabalho e as mesmas regras de margem de tempo que a equipe já definiu.

  • REVENUE

    Inbound piles onto the same two reps

    Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.

    A primeira reunião acontece mais cedo, e a carga de trabalho se distribui sozinha.

    KPIs: tempo até a primeira reunião, tempo de resposta aos leads, cobertura da equipe.

  • TALENT AND HR

    Um painel de cinco pessoas, gerenciado manualmente em todas as etapas

    Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.

    As entrevistas são marcadas mais rápido, e o candidato vê só um link.

    KPIs: tempo até a entrevista, tempo até a contratação, desistência dos candidatos.

  • SUPPORT AND SUCCESS

    One person ends up carrying the week

    Because their link is the one people happen to have.

    Cobertura compartilhada por toda a equipe.

    KPIs: tempo de resposta, cobertura, reuniões por pessoa.

WHAT YOU GET

Time OS: now and next

  • Team booking page

    One page for the team, with the whole team behind the link.

    • Available now
    • Team

  • Round Robin distribution

    The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.

    • Available now
    • Team

  • Everyone at once

    The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.

    • Available now
    • Team

  • Team Directory

    Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.

    • Available now
    • Team

  • Double-booking prevention

    Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.

    • Available now
    • Team

  • Co-hosted meetings

    Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.

    • Available now
    • Team

  • Booking on behalf

    For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.

    • Available now
    • Empresa

  • Group polls with a co-host

    Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.

    • Coming soon
    • Team

  • Co-hosted pages

    Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.

    • Coming soon
    • Empresa

FAQs

Não. Qualquer pessoa que tenha o link pode fazer a reserva, sem precisar de conta nem instalar nada. As contas e os calendários vinculados são importantes do seu lado da página, porque é isso que permite saber quem está disponível.

APPENDIX

Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.

FigureWhat it measuresPeriod · basis
Mais de 650Entrevistas anuais agendadas por recrutador em 2025, um aumento de 128% desde 2022[1] Greenhouse, The Hire Standard, março de 2026 · Mais de 6.000 organizações norte-americanas
26%Quão mais rápido é o agendamento automatizado de entrevistas em comparação com o manual (mediana de 3,7 contra 5 horas)[2] Ashby, Relatório sobre Tendências de Talentos: Indicadores de Referência para Operações de Recrutamento, 2026 · 54 milhões de candidaturas
79%Assistentes executivos que cuidam da agenda, a tarefa mais comum deles[3] Relatório de Produtividade Executiva da Prialto, 2025 · 508 executivos
3–5% / 20–35%Proporção de funcionários que geram essa parcela do valor agregado da colaboração[4] Cross, Rebele e Grant, “Collaborative Overload”, Harvard Business Review, 2016 · Mais de 300 organizações
59%Profissionais da área administrativa cujas responsabilidades aumentaram bastante desde 2021[5] Aliança Mundial de Administradores, Matriz Global de Competências 2026 · 3.221 respostas, 69 países
13 + 9Pessoas envolvidas em uma decisão típica de compra B2B, tanto dentro quanto fora da organização compradora[6] Forrester, “The State of Business Buying 2026” · quase 18.000 compradores empresariais

Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa

integration-6
integration-1
integration-2
integration-3
integration-4
integration-5

Bring us the rotation that keeps landing on one person.

The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.

Try Doodle