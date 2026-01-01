Só em um horário que a pessoa realmente possa cumprir. Usa isso quando o trabalho for intercambiável, mas a carga de trabalho não: consultas de entrada, primeiras ligações, horário de atendimento, chamadas de suporte, entrevistas de primeira fase.

Qualquer pessoa que esteja ocupada em um calendário conectado é ignorada automaticamente, então a rotação nunca marca alguém para uma reunião que essa pessoa não possa comparecer.