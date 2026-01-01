Mais de 650
entrevistas agendadas por recrutador em 2025, um aumento de 128% desde 2022. [1]
26%
mais rápido: agendamento automatizado de entrevistas x agendamento manual. [2]
79%
Muitos assistentes dizem que cuidar da agenda é a tarefa que mais fazem. [3]
Nossa equipe tem horários escalonados, então nossa eficiência aumentou bastante com o uso dessa ferramenta. Não consigo nem imaginar como seria planejar sem ela!
COMO FUNCIONA
Publique uma vez. A página escolhe o servidor.
PASSO 1
Um link para toda a equipe
Uma página pra toda a equipe. Quem estiver fazendo a reserva não precisa saber quem tá livre, quem tá de férias ou quem é a vez de quem.
PASSO 2
Por turnos ou todo mundo de uma vez
O Round Robin repassa a próxima reserva para o próximo membro. O Collective coloca todo o grupo na sala. Ambos funcionam a partir da mesma página. Você escolhe um deles nas configurações.
PASSO 3
Todos os calendários são verificados primeiro
Os horários em que uma pessoa envolvida está ocupada são ocultados automaticamente em todos os calendários aos quais ela está conectada. A página não pode agendar dois compromissos ao mesmo tempo para as pessoas envolvidas.
POR QUE ISSO É IMPORTANTE
São sempre as mesmas duas pessoas que participam de todas as reuniões.
A reunião fica com quem for mais fácil de agendar, e geralmente são sempre os mesmos dois, porque sempre foi assim. As equipes precisam de uma forma mais justa de distribuir a escala; basta dar uma olhada nos números.
5% a 35%
Sobre o trabalho
Uma pesquisa independente realizada em mais de 300 organizações descobriu que os 3% a 5% dos funcionários mais ativos geram de 20% a 35% de toda a colaboração de valor. Uma página de agendamento mostra onde isso se encaixa. [4]
59%
Mais trabalho, a mesma galera
59% dos profissionais da área administrativa dizem que suas responsabilidades aumentaram bastante desde 2021 (World Administrators Alliance, 2026, 3.221 respostas). [5]
13 + 9
Treze por dentro, nove por fora
Uma decisão típica de compra no B2B envolve treze pessoas dentro da organização compradora e nove fora dela. A página da equipe verifica todos os calendários vinculados antes de sugerir um horário. [6]
TWO MODES
Rotate to one person, or bring in the whole team.
Os dois estão na mesma página. A diferença é se a reunião precisa de um de vocês ou de vários. O “Round Robin” divide a carga. O “Coletivo” une o grupo.
- Round robin
- Team
A próxima reserva vai para o próximo membro
Só em um horário que a pessoa realmente possa cumprir. Usa isso quando o trabalho for intercambiável, mas a carga de trabalho não: consultas de entrada, primeiras ligações, horário de atendimento, chamadas de suporte, entrevistas de primeira fase.
Qualquer pessoa que esteja ocupada em um calendário conectado é ignorada automaticamente, então a rotação nunca marca alguém para uma reunião que essa pessoa não possa comparecer.
- Coletivo, Coorganizado
- Empresa
Todo mundo que aparece na página está na reserva
A página só mostra horários que funcionam para todo mundo ao mesmo tempo. Usa ela quando a reunião realmente precisar do grupo todo: um painel, uma discussão técnica aprofundada com o responsável pela conta, uma revisão que precise da participação de ambas as equipes.
As páginas co-organizadas são um recurso do plano Enterprise. O Round Robin e a página da equipe estão no Team.
BY TEAM
Se adapta a qualquer fluxo de trabalho, do jeito que você precisar.
Seja para ter uma experiência de qualidade, um resultado mais rápido ou uma distribuição mais justa, o Round Robin verifica todas as agendas que cada membro conectou e aplica o mesmo horário de trabalho e as mesmas regras de margem de tempo que a equipe já definiu.
REVENUE
Inbound piles onto the same two reps
Routing misfires and leads go cold while somebody works out whose turn it was.
A primeira reunião acontece mais cedo, e a carga de trabalho se distribui sozinha.
KPIs: tempo até a primeira reunião, tempo de resposta aos leads, cobertura da equipe.
TALENT AND HR
Um painel de cinco pessoas, gerenciado manualmente em todas as etapas
Plus a candidate who doesn't work for you, across two time zones.
As entrevistas são marcadas mais rápido, e o candidato vê só um link.
KPIs: tempo até a entrevista, tempo até a contratação, desistência dos candidatos.
SUPPORT AND SUCCESS
One person ends up carrying the week
Because their link is the one people happen to have.
Cobertura compartilhada por toda a equipe.
KPIs: tempo de resposta, cobertura, reuniões por pessoa.
WHAT YOU GET
Time OS: now and next
Team booking page
One page for the team, with the whole team behind the link.
- Available now
- Team
Round Robin distribution
The next booking goes to the next member, and only into a slot they can keep.
- Available now
- Team
Everyone at once
The collective mode: one booking, several hosts, offered only when all of them are free.
- Available now
- Team
Team Directory
Browse the team by department, see who's free soonest, and book the right person directly.
- Available now
- Team
Double-booking prevention
Busy time on any connected calendar is hidden from the page automatically, for every member.
- Available now
- Team
Co-hosted meetings
Several named hosts on one page, for the meetings that need more than one of you.
- Available now
- Team
Booking on behalf
For the person who runs somebody else's diary, with that person's rules respected.
- Available now
- Empresa
Group polls with a co-host
Two people running the same poll, for meetings where finding the time is the hard part.
- Coming soon
- Team
Co-hosted pages
Routes each meeting to the right person, and flags it when the load drifts. Part of the Enterprise plan.
- Coming soon
- Empresa
FAQs
Não. Qualquer pessoa que tenha o link pode fazer a reserva, sem precisar de conta nem instalar nada. As contas e os calendários vinculados são importantes do seu lado da página, porque é isso que permite saber quem está disponível.
APPENDIX
Every number on this page comes from independent, published research. Full citations in the table.
|Figure
|What it measures
|Period · basis
|Mais de 650
|Entrevistas anuais agendadas por recrutador em 2025, um aumento de 128% desde 2022
|[1] Greenhouse, The Hire Standard, março de 2026 · Mais de 6.000 organizações norte-americanas
|26%
|Quão mais rápido é o agendamento automatizado de entrevistas em comparação com o manual (mediana de 3,7 contra 5 horas)
|[2] Ashby, Relatório sobre Tendências de Talentos: Indicadores de Referência para Operações de Recrutamento, 2026 · 54 milhões de candidaturas
|79%
|Assistentes executivos que cuidam da agenda, a tarefa mais comum deles
|[3] Relatório de Produtividade Executiva da Prialto, 2025 · 508 executivos
|3–5% / 20–35%
|Proporção de funcionários que geram essa parcela do valor agregado da colaboração
|[4] Cross, Rebele e Grant, “Collaborative Overload”, Harvard Business Review, 2016 · Mais de 300 organizações
|59%
|Profissionais da área administrativa cujas responsabilidades aumentaram bastante desde 2021
|[5] Aliança Mundial de Administradores, Matriz Global de Competências 2026 · 3.221 respostas, 69 países
|13 + 9
|Pessoas envolvidas em uma decisão típica de compra B2B, tanto dentro quanto fora da organização compradora
|[6] Forrester, “The State of Business Buying 2026” · quase 18.000 compradores empresariais
Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa
Bring us the rotation that keeps landing on one person.
The inbound queue, the interview loop, the rota one person is already carrying. We'll turn it into one page, and show you where the load has been going.