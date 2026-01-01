COMO FUNCIONA
Trabalho e vida pessoal, tudo numa única visão do dia.
O Cockpit te mostra uma visão resumida do seu dia. Ele analisa todos os calendários que você conectar, tanto os de trabalho quanto os pessoais, então uma consulta no dentista ocupa a hora da mesma forma que uma ligação de um cliente.
The day, in order, from every source you use.
What's next, what's protected, and how much of the hour is left. Meetings arranged through Doodle and the ones already on your calendar sit in one column, and anything personal you'd never plug into a work tool still shows up as time that's taken.
- Every connected calendar in one column, work and personal alike
- Protected time shown as part of the day
- What's next and how much time is actually left before it
Close in on today, or stand back and see the week.
The week view shows the pattern: protected mornings, blocks that have filled up, the afternoon with three meetings stacked together. Switching between day and week is one control, and it keeps your place.
- One control to move between the day and the week
- Protected time visible across the week
Como somos uma organização totalmente remota, com equipe, membros do Conselho, parceiros e doadores espalhados por todo o país, estou sempre tentando coordenar várias agendas e fusos horários. Já experimentei outros gerenciadores de agenda no passado, mas acho que o Doodle é o mais intuitivo.
POR QUE ISSO É IMPORTANTE
Quando os planos mudam e a(s) reunião(ões) precisa(m) de uma solução urgente.
Você está atrasado, uma reunião precisa de alguém que não está na lista, uma emergência faz com que a tarde tenha que ser cancelada, ou você precisa de um tempo para se concentrar e a reunião pode passar para o modo assíncrono. Cada uma dessas situações é resolvida com um simples toque na própria reunião, e todos os envolvidos são atualizados automaticamente graças às Ações Instantâneas.
Tás atrasado? Ou esqueceste de alguém?
Basta um toque para avisar as pessoas na reunião usando um modelo pronto. Você também pode adicionar rapidamente alguém à reunião que tenha esquecido de incluir no início, tudo a partir da visualização do Cockpit.
Clear my day, when the day has to go.
Something's happened and the afternoon has to go. One action clears it, from the day itself. Protected time and meetings sit in the same column, so what's being cleared is visible before it goes.
Todas as ações em tempo real, num só lugar.
A opção “Mudar para assíncrono” transforma uma reunião que está tirando seu tempo de concentração em uma atualização que todo mundo pode ler quando quiser.
- Join meeting
- Add participants
- Running late
- Clear my day
- A-sync meeting
- Reschedule
- Create follow-up
- Send email
WIDGET DE TAREFAS
Sua lista de tarefas, do seu jeito.
Não precisa ficar alternando entre apps para organizar seu dia com suas reuniões e tarefas. Tudo o que você precisa fazer pode ser acessado de um só lugar, no formato que você preferir.
- Tarefas atrasadas, com prazo hoje e futuras, visíveis ao lado das reuniões
- Arraste qualquer tarefa diretamente para o calendário para ver em tempo real
- Não precisa ficar pulando de um lugar para outro para saber como seu dia realmente está
WIDGET DE PESSOAS
Com quem você vai sair hoje.
Quem você vai encontrar hoje, quando a próxima disponibilidade deles é e quais deles trabalham em outro lugar. Marcar um encontro com qualquer um deles é só um clique daqui, sem precisar voltar à caixa de busca nem sair do dia para encontrar um horário disponível.
- Todo mundo com quem você vai se encontrar hoje, num só lugar ao lado do calendário
- Veja quando alguém vai estar livre de novo sem precisar perguntar
- Marque um horário com a pessoa certa com um clique, direto da página do dia
O QUE VOCÊ RECEBE
O que o Cockpit faz hoje
Os itens marcados como “Em breve” ainda estão em desenvolvimento. Entra em contato pra dar uma olhada antecipada.
The day and week surface
Your day and your week in one place, with meetings, protected time and what's owed together.
- Available now
Instant Actions
Running late, reschedule and follow up, on the meeting itself. Clearing a day, adding participants and joining a call sit alongside them.
- Available now
The day brief on mobile
The day ahead as a brief, on the phone. Requires the Doodle mobile app.
- Available now
Task widget
Overdue, due today and upcoming, next to the meetings, and draggable onto the day itself.
- Available now
People widget
Who you're seeing today, when they're next free, and a click to book more time with them.
- Available now
One place to create anything
A meeting, a task, focus time, or a poll, all started from the same control.
- Available now
Switch to async
Move a meeting that's crowding out focus time into an update the room reads on its own time.
- Available now
A day that repairs itself
When something breaks the day, it gets rebuilt around what still matters.
- Coming soon
Funciona com as ferramentas que sua equipe já usa
FAQs
Não. Seus calendários continuam onde estão. O My Time lê todos os calendários que você conectar e os mostra em uma única visualização do dia, junto com suas tarefas e seu tempo reservado.
Your day in the middle. Everything you need to run it, around the edges.
Reuniões, as pessoas que participam delas, o que você precisa entregar até hoje à noite e o tempo que ainda te resta, tudo reunido em um só lugar. Quando o dia muda, a solução está a um toque de distância.