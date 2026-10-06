Ir para o conteúdo principal
Ganhe 15% de desconto no Doodle Pro anual. Use o código no checkout: FALL15 (válido até 31 out 2026)

Head de Marketing de Produto

Chirag Harendra

Chirag é Head de Marketing de Produto no Doodle. Há mais de 15 anos lidera a estratégia de go-to-market de empresas de nuvem e SaaS corporativo.

No Doodle, ele escreve os artigos com dados: conteúdos baseados em pesquisa sobre para onde vai o tempo das equipes, muitos com uma calculadora para fazer as contas da própria semana.

Data story author, Chirag Harendra

Últimos artigos por Chirag Harendra

Ver todos os posts do blog

This is Doodle. This is Time. For All time.

Create a Doodle