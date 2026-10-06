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Head de Marketing de Produto
Chirag Harendra
Chirag é Head de Marketing de Produto no Doodle. Há mais de 15 anos lidera a estratégia de go-to-market de empresas de nuvem e SaaS corporativo.
No Doodle, ele escreve os artigos com dados: conteúdos baseados em pesquisa sobre para onde vai o tempo das equipes, muitos com uma calculadora para fazer as contas da própria semana.
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