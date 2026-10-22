Depois de quase nove anos na minha empresa anterior, entrei no Doodle no começo deste ano e passei por um onboarding de novo funcionário pela primeira vez em muito tempo. Uma coisa que não dá para medir no papel nem na tela é aquela sensação boa e acolhedora de conhecer novos colegas e construir relações de trabalho pessoalmente, então tive muita sorte de ser convidado para o offsite da empresa antes mesmo de entrar oficialmente. As primeiras semanas podem definir o comprometimento de um novo colaborador com a nova empresa, e o quanto ele vai ser feliz lá. Pense bem: ainda é a fase de lua de mel, em que os dois lados estão dispostos a apoiar. A empresa, principalmente, quer oferecer uma experiência de onboarding sólida, que ajude o novo colaborador a crescer nos meses e anos seguintes. Já quem está chegando quer continuar causando uma boa impressão e começar com tudo, gerando impacto logo cedo. Oferecer essa experiência positiva exige preparação e planejamento, do RH e do gestor que contratou. Sem isso, você corre o risco de perder o novo colaborador nas primeiras semanas. O velho ditado “quem não planeja, planeja fracassar” cai como uma luva aqui. A seguir: por que a primeira semana desanda, quanto isso custa, um modelo do CMI para dar ritmo à integração, um kit para novos colaboradores, onde o Time OS ajuda e um exemplo de primeira semana que você pode adaptar.

O problema Por que a primeira semana de um novo colaborador desanda? Porque ela depende de pessoas que já têm a semana cheia. O gestor, o buddy e os colegas que o novo colaborador precisa conhecer têm que arranjar tempo, e os convites costumam sair um por um, quando a pessoa já chegou. E isso fica evidente. A Gallup informa que só 12% dos funcionários nos EUA dizem que a empresa faz um bom trabalho de onboarding. A passagem de bastão entre equipes piora a situação. Na pesquisa de 2025 da Enboarder com 1.000 líderes de RH dos EUA, do Reino Unido e da Austrália, só 36% descreveram a passagem do onboarding entre recrutamento, RH e gestores contratantes como “perfeita”. Fontes: Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days

O custo O que acontece quando a primeira semana fica por conta do acaso? Quem acaba de chegar forma uma opinião cedo. Uma semana de tardes vazias e apresentações remarcadas mostra como a empresa funciona antes que alguém diga uma palavra sobre isso. As saídas precoces são uma preocupação crescente. Na mesma pesquisa da Enboarder, 61% dos líderes de RH disseram que a saída de funcionários logo nos primeiros meses aumentou nos últimos 12 meses. O gestor é quem mais pesa. A Gallup descobriu que os funcionários têm 3,4 vezes mais chances de sentir que o onboarding foi bem-sucedido quando o gestor participa ativamente. Na prática, isso começa com o tempo do gestor já reservado na agenda do novo colaborador desde o primeiro dia. Na minha visão, a primeira semana é a parte do onboarding mais fácil de acertar, porque quase tudo pode ser agendado antes de a pessoa chegar. Fontes: Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips

Um modelo simples Qual deve ser o ritmo das primeiras semanas de um novo colaborador? O guia do Chartered Management Institute sobre como organizar a integração diz que ela deve ser distribuída ao longo de dias e semanas. Ele define três fases e sugere dar a cada recém-chegado um mentor e uma lista das pessoas que ele vai precisar conhecer. Escolha uma fase para ver como ela se encaixa. Fase 1 Os primeiros dias O essencial Fase 2 As três ou quatro primeiras semanas Conhecer o trabalho e as pessoas Fase 3 De três a seis meses Conhecer a organização inteira O que o CMI sugere Cubra primeiro o essencial, apresente o mentor e evite sobrecarregar o recém-chegado com coisas demais de uma vez. O que ajuda no Time OS Find Time. O gestor agenda as boas-vindas e a primeira reunião 1:1 quando todos os envolvidos estão livres. Nos planos Team e Enterprise.

Intervalos. Pausas entre as sessões, para que o primeiro dia não seja uma reunião atrás da outra. A primeira semana fica dentro da fase 1 e do início da fase 2. Ela é feita principalmente de reuniões, e é por isso que dá para planejar e agendar tudo com antecedência. Fonte: CMI, Organising the induction of new recruits

Kit do novo colaborador O que um novo colaborador pode fazer para aproveitar bem as primeiras semanas? O onboarding funciona melhor quando o novo colaborador também participa. O relatório de Talya Bauer sobre onboarding para a SHRM Foundation diz que os recém-contratados “devem facilitar o próprio onboarding, construindo ativamente relações sólidas”. Veja o que as pesquisas sugerem. Vale a pena compartilhar isto com o seu próximo novo colaborador antes do primeiro dia. Aprender: faça perguntas cedo 1. Pergunte sobre as regras não escritas. O relatório de Bauer alerta que “muito pouco sobre a cultura da empresa e as regras não escritas vai surgir de métodos passivos”, como ler o manual do funcionário. Perguntar também mostra que você quer aprender como as coisas funcionam. 2. Entenda bem o que se espera de você. A Gallup descobriu que os recém-contratados querem expectativas claras e precisam “entender por que e como o trabalho deles se encaixa no quadro geral”. Pergunte ao seu gestor na primeira semana. 3. Vá no seu ritmo. Segundo a Gallup, novos funcionários costumam levar cerca de 12 meses para atingir o seu melhor desempenho, então as primeiras semanas são para aprender. Conectar: construa relações de forma intencional 1. Reserve tempo para conversas informais. Bauer sugere cafés e almoços informais e a participação em eventos da empresa como formas de construir relações de trabalho logo cedo. 2. Encontre um mentor. Tanto a Gallup quanto o CMI sugerem dar um mentor a cada recém-contratado, alguém para receber as perguntas que você talvez não fizesse ao seu gestor. 3. Agende as suas próprias apresentações. Transforme a sua lista de pessoas para conhecer em conversas no primeiro mês, usando as páginas de agendamento dos colegas. Mostrar: busque uma vitória rápida 1. Peça feedback cedo. Pedir feedback está no checklist de Bauer para novos colaboradores. Coloque na agenda uma data para dali a algumas semanas. 2. Escolha uma vitória rápida. O mesmo checklist recomenda mostrar resultados logo no início. Basta algo pequeno e útil que você consiga terminar no primeiro mês. O plano abaixo reúne tudo isso em uma página. Imprima ou salve como PDF antes do primeiro dia. Meu plano para as primeiras semanas 0 de 5 prontos Nome Data de início 1 Pessoas que quero conhecer O seu gestor, um mentor e as pessoas de quem o seu trabalho depende. 2 Perguntas para o meu gestor Comece por: como é o sucesso aqui, e como o meu trabalho se encaixa no quadro geral? 3 Como é o sucesso aos 30 e aos 90 dias Combinem isso cedo, para que os dois saibam aonde querem chegar. 4 Uma vitória rápida Algo pequeno e útil que você consiga terminar no primeiro mês. 5 Quando vou pedir feedback Coloque na agenda agora, para dali a algumas semanas. Imprimir ou salvar como PDF Limpar Quer todas as apresentações da primeira semana agendadas antes do primeiro dia? Solicite uma demonstração Nada do que você digitar é salvo ou enviado. Tudo fica só nesta página até você fechá-la. Se eu pudesse dar um só conselho a quem está chegando, seria tratar a lista de pessoas como o primeiro projeto. O trabalho faz mais sentido quando você sabe quem está por trás dele. Fontes: Talya Bauer, Onboarding New Employees (SHRM Foundation) · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · CMI, Organising the induction of new recruits

Como o Time OS ajuda Como o Time OS deixa a primeira semana agendada antes do primeiro dia? Ele tira o vaivém de cada apresentação, para que a semana possa ser planejada com antecedência. 1. Find Time para o gestor. Veja quando o gestor, o buddy e a equipe estão livres e agende as boas-vindas e a primeira reunião 1:1 em poucos cliques. O Find Time está nos planos Team e Enterprise. 2. Enquetes de grupo para apresentar a equipe. Ofereça alguns horários para um almoço da equipe ou uma sessão de boas-vindas e deixe as pessoas votarem. Ninguém precisa de conta para votar. 3. Páginas de agendamento para os horários de “conheça a equipe”. Colegas de vários departamentos compartilham uma página de agendamento, e o novo colaborador escolhe os horários que funcionam. 4. Folhas de inscrição para treinamentos e integração. Quando várias pessoas começam no mesmo mês, faça cada sessão uma vez só, com um número fixo de vagas. Os novos colaboradores escolhem a sessão que for melhor para eles, sem precisar de conta. 5. Regras que protegem a semana. Intervalos e limites de reuniões impedem que o primeiro dia vire uma apresentação atrás da outra. Quem agenda a primeira semana: o RH ou o gestor? Normalmente, os dois. O RH define o plano e as enquetes, e o gestor agenda as reuniões que precisam da presença dele. Cada pessoa conecta a própria agenda e é dona das próprias páginas de agendamento, então ninguém marca reuniões na agenda de outra pessoa em nome dela. Para mim, as melhores primeiras semanas que já vi foram planejadas como um projeto curto: uma lista de pessoas, algumas sessões agendadas por dia e espaço livre para absorver tudo.

Experimente Como deve ser a primeira semana dessa pessoa? Escolha um dia para ver quem o novo colaborador conhece, o que já está na agenda dele e como foi parar lá. É uma semana de exemplo para adaptar à sua equipe. Segunda Boas-vindas Terça Conhecer a equipe Quarta Hora de aprender Quinta Entre equipes Sexta Primeiro alinhamento Dia 1 Boas-vindas Quem ele conhece O gestor, um buddy e quem configura as contas dele. O que está na agenda Uma sessão de boas-vindas e configuração, almoço com o buddy e a primeira reunião 1:1 com o gestor. Como foi parar lá O gestor agendou as boas-vindas e a reunião 1:1 com o Find Time uma semana antes do primeiro dia (planos Team e Enterprise). O almoço com o buddy foi definido em uma enquete de grupo. Uma semana de exemplo, baseada na recomendação do CMI de dar ritmo à integração. Adapte as pessoas e os horários à sua equipe. Por onde começar? 1. Escreva a lista de pessoas. Todo mundo que o novo colaborador precisa conhecer no primeiro mês, com o motivo de cada apresentação. 2. Agende primeiro os compromissos fixos. Boas-vindas, a primeira reunião 1:1 e os alinhamentos semanais, antes do primeiro dia. 3. Deixe o novo colaborador agendar o resto. Compartilhe páginas de agendamento para as apresentações, para que ele escolha os horários de acordo com o próprio aprendizado.

Perguntas frequentes Perguntas que os líderes de RH fazem O que a primeira semana de um novo colaborador deve incluir? + − Boas-vindas, tempo com o gestor, um buddy ou mentor, apresentações às pessoas com quem ele mais vai trabalhar e espaço para aprender. O CMI sugere distribuir a integração ao longo de dias e semanas, com revisões de progresso regulares, para que a primeira semana tenha espaço para respirar. Como agendar as reuniões de onboarding de um novo contratado? + − Como fazer a integração de vários novos colaboradores ao mesmo tempo? + − O que um novo colaborador deve fazer na primeira semana? + − Um gestor consegue ver quando a equipe está livre? + − As pessoas precisam de uma conta Doodle para votar ou agendar? + − Com quais agendas o Time OS funciona? + − A primeira semana de um novo colaborador é a primeira coisa concreta que ele aprende sobre a sua empresa. Quase tudo nela são reuniões, e quase todas podem ser agendadas antes do primeiro dia, para que, do ponto de vista dele, a semana pareça planejada. Quem é o próximo a chegar na sua equipe? Solicite uma demonstração