Après presque neuf ans chez mon précédent employeur, j’ai rejoint Doodle plus tôt cette année et, pour la première fois depuis longtemps, je suis passé par le parcours d’intégration d’un nouveau salarié. Il y a une chose qu’on ne peut mesurer ni sur papier ni sur un écran : le plaisir tout simple de rencontrer de nouveaux collègues et de nouer des relations de travail en personne. J’ai donc eu beaucoup de chance d’être invité au séminaire de l’entreprise avant même mon arrivée officielle. Les premières semaines peuvent faire ou défaire l’engagement d’un nouvel arrivant envers son nouvel employeur, et le plaisir qu’il a à y travailler. Réfléchis-y : c’est encore la lune de miel, et chacun se montre bienveillant. L’employeur, surtout, veut offrir une intégration solide qui aidera le nouvel arrivant à s’épanouir dans les mois et les années qui suivent. Et quand on est le nouvel arrivant, on tient à continuer de faire bonne impression et à être vite opérationnel, en ayant un impact dès le début. Offrir cette expérience positive demande de la préparation et de la planification, de la part des RH comme du manager qui recrute. Sans elles, tu risques de perdre ta nouvelle recrue dès ses premières semaines. Le vieil adage « ne pas planifier, c’est planifier l’échec » prend ici tout son sens. Au programme : pourquoi la première semaine dérape, ce que ça coûte, un modèle du CMI pour rythmer l’intégration, une boîte à outils pour les nouveaux arrivants, là où Time OS t’aide, et un exemple de première semaine à adapter.

Le problème Pourquoi la première semaine d’un nouvel arrivant dérape-t-elle ? Parce qu’elle dépend de personnes dont les semaines sont déjà pleines. Le manager, le parrain et les collègues que le nouvel arrivant doit rencontrer doivent tous trouver du temps, et les invitations partent généralement une par une, une fois la personne déjà arrivée. Et ça se voit. Selon Gallup, seuls 12 % des salariés américains estiment que leur entreprise fait du bon travail en matière d’intégration. La passation entre les équipes n’arrange rien. Dans l’enquête 2025 d’Enboarder auprès de 1 000 responsables RH aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, seuls 36 % qualifient de « fluide » la passation de l’intégration entre le recrutement, les RH et les managers qui recrutent. Sources : Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days

Le coût Que se passe-t-il quand on laisse la première semaine au hasard ? Les nouveaux arrivants se font vite une opinion. Une semaine d’après-midis vides et de rencontres reportées leur montre comment fonctionne l’entreprise avant même que quiconque leur en ait dit un mot. Les départs précoces inquiètent de plus en plus. Dans la même enquête d’Enboarder, 61 % des responsables RH déclarent que les départs précoces ont augmenté au cours des 12 derniers mois. Le manager compte plus que tout. Gallup a constaté que les salariés sont 3,4 fois plus susceptibles de juger leur intégration réussie quand leur manager y prend une part active. En pratique, ça commence par du temps du manager inscrit dans l’agenda du nouvel arrivant dès le premier jour. À mon avis, la première semaine est la partie de l’intégration la plus facile à réussir, parce que presque tout peut être réservé avant l’arrivée de la personne. Sources : Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips

Un modèle simple Comment rythmer les premières semaines d’un nouvel arrivant ? Le guide du Chartered Management Institute sur l’organisation de l’intégration des nouvelles recrues recommande de l’étaler sur plusieurs jours et plusieurs semaines. Il distingue trois phases, et conseille de donner à chaque nouvel arrivant un mentor et une liste des personnes qu’il devra apprendre à connaître. Choisis une phase pour voir comment elle se traduit. Phase 1 Les deux premiers jours L’essentiel Phase 2 Les trois ou quatre premières semaines Apprendre le métier et connaître les gens Phase 3 De trois à six mois Connaître toute l’organisation Ce que conseille le CMI Couvre d’abord l’essentiel, présente le mentor, et évite de submerger le nouvel arrivant avec trop de choses à la fois. Ce qui aide dans Time OS Find Time. Le manager réserve l’accueil et le premier tête-à-tête quand toutes les personnes concernées sont libres. Dans les formules Team et Enterprise.

Temps de battement. Des pauses entre les séances, pour que le premier jour ne soit pas un enchaînement sans répit. La première semaine se situe dans la phase 1 et au début de la phase 2. Elle se compose surtout de réunions, et c’est pour ça qu’on peut la planifier et la réserver à l’avance. Source : CMI, Organising the induction of new recruits

La boîte à outils du nouvel arrivant Que peut faire un nouvel arrivant pour tirer le meilleur de ses premières semaines ? L’intégration fonctionne mieux quand le nouvel arrivant y prend part lui aussi. Le rapport de Talya Bauer sur l’intégration, rédigé pour la SHRM Foundation, indique que les nouvelles recrues « doivent faciliter leur propre intégration en tissant activement des relations solides ». Voici ce que suggèrent les études, et ça vaut la peine de le partager avec ta prochaine recrue avant son premier jour. Apprendre : poser des questions tôt 1. Renseigne-toi sur les règles non écrites. Le rapport de Bauer prévient que « les méthodes passives ne révèlent presque rien de la culture d’entreprise et des règles non écrites », comme la lecture du livret d’accueil. Poser des questions montre aussi que tu veux comprendre comment les choses fonctionnent. 2. Clarifie ce qu’on attend de toi. Gallup a constaté que les nouvelles recrues veulent des attentes claires et ont besoin de « comprendre pourquoi et comment leur poste s’inscrit dans une vision d’ensemble ». Pose la question à ton manager dès la première semaine. 3. Prends ton rythme. Selon Gallup, il faut en général environ 12 mois à un nouveau salarié pour atteindre son plein potentiel : les premières semaines servent à apprendre. Créer du lien : bâtir ses relations délibérément 1. Prends le temps de bavarder. Bauer suggère les cafés et les déjeuners informels, ainsi que la participation aux événements de l’entreprise, pour nouer tôt des relations de travail. 2. Trouve un mentor. Gallup comme le CMI conseillent d’associer chaque nouvelle recrue à un mentor, quelqu’un à qui poser les questions que tu n’oserais peut-être pas poser à ton manager. 3. Réserve toi-même tes rencontres. Transforme ta liste de personnes à rencontrer en conversations dès le premier mois, grâce aux pages de réservation de tes collègues. Montrer : viser une réussite rapide 1. Demande du feedback tôt. Solliciter du feedback fait partie de la check-list de Bauer pour les nouveaux arrivants. Inscris une date dans ton agenda, quelques semaines après ton arrivée. 2. Choisis une première réussite. La même check-list recommande de montrer des résultats tôt. Une chose modeste et utile que tu peux terminer dans le premier mois suffit. Le plan ci-dessous rassemble tout ça sur une seule page. Imprime-le ou enregistre-le en PDF avant ton premier jour. Mon plan pour les premières semaines 0 sur 5 prêts Nom Date d’arrivée 1 Les personnes que je veux rencontrer Ton manager, un mentor, et les personnes dont ton travail dépend. 2 Mes questions pour mon manager Commence par : à quoi ressemble la réussite, et comment mon poste s’inscrit-il dans la vision d’ensemble ? 3 À quoi ressemble la réussite à 30 et à 90 jours Mettez-vous d’accord tôt, pour savoir tous les deux ce que vous visez. 4 Une première réussite Une chose modeste et utile que tu peux terminer dans le premier mois. 5 Quand je demanderai du feedback Inscris-le dans ton agenda dès maintenant, quelques semaines après ton arrivée. Imprimer ou enregistrer en PDF Effacer Envie que chaque rencontre de la première semaine soit réservée avant le premier jour ? Demander une démonstration Rien de ce que tu saisis n’est enregistré ni envoyé. Tout reste sur cette page jusqu’à ce que tu la fermes. Si je pouvais donner un seul conseil à un nouvel arrivant, ce serait de traiter sa liste de personnes comme son premier projet. Le travail prend tout son sens une fois qu’on sait qui se cache derrière. Sources : Talya Bauer, Onboarding New Employees (SHRM Foundation) · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · CMI, Organising the induction of new recruits

Comment Time OS t’aide Comment Time OS permet-il de réserver la première semaine avant le premier jour ? Il supprime les allers-retours pour chaque rencontre, pour que la semaine puisse être planifiée à l’avance. 1. Find Time pour le manager. Vois quand le manager, le parrain et l’équipe sont libres, et réserve l’accueil et le premier tête-à-tête en quelques clics. Find Time est disponible dans les formules Team et Enterprise. 2. Des sondages de groupe pour les présentations d’équipe. Propose quelques horaires pour un déjeuner d’équipe ou une séance de bienvenue, et laisse les gens voter. Personne n’a besoin de compte pour voter. 3. Des pages de réservation pour les créneaux « rencontre avec l’équipe ». Des collègues de différents services partagent une page de réservation, et le nouvel arrivant choisit les horaires qui lui conviennent. 4. Des feuilles d’inscription pour les formations et les séances d’accueil. Quand plusieurs personnes arrivent le même mois, organise chaque séance une seule fois avec un nombre de places fixé. Les nouveaux arrivants choisissent la séance qui leur convient, sans compte nécessaire. 5. Des règles qui protègent la semaine. Les temps de battement et les limites de réunions évitent que le premier jour se transforme en une succession de présentations sans pause. Qui réserve la première semaine : les RH ou le manager ? En général, les deux. Les RH établissent le plan et lancent les sondages, et le manager réserve les réunions où sa présence est nécessaire. Chacun connecte son propre agenda et possède ses propres pages de réservation : personne ne réserve dans l’agenda de quelqu’un d’autre en son nom. Pour moi, les meilleures premières semaines que j’ai vues étaient planifiées comme un petit projet : une liste de personnes, quelques séances réservées chaque jour, et du temps libre pour tout assimiler.

À toi de jouer À quoi devrait ressembler sa première semaine ? Choisis un jour pour voir qui le nouvel arrivant rencontre, ce qui figure déjà dans son agenda et comment c’est arrivé là. C’est un exemple de semaine à adapter à ta propre équipe. Lundi Accueil Mardi Rencontrer l’équipe Mercredi Le temps d’apprendre Jeudi Au-delà de l’équipe Vendredi Premier point d’étape Jour 1 Accueil Qui il rencontre Son manager, un parrain et la personne qui crée ses comptes. Ce qui figure dans son agenda Une séance d’accueil et de configuration, un déjeuner avec son parrain et un premier tête-à-tête avec son manager. Comment c’est arrivé là Le manager a réservé l’accueil et le tête-à-tête avec Find Time une semaine avant le premier jour (formules Team et Enterprise). Le déjeuner avec le parrain a été fixé par un sondage de groupe. Un exemple de semaine, fondé sur le conseil du CMI de rythmer l’intégration. Adapte les personnes et les horaires à ton équipe. Par où commencer ? 1. Dresse la liste des personnes. Toutes celles que le nouvel arrivant doit rencontrer pendant le premier mois, avec la raison de chaque rencontre. 2. Réserve d’abord les rendez-vous fixes. L’accueil, le premier tête-à-tête et les points hebdomadaires, avant le premier jour. 3. Laisse le nouvel arrivant réserver le reste. Partage des pages de réservation pour les rencontres, pour qu’il choisisse les horaires en fonction de ses temps d’apprentissage.

FAQ Les questions des responsables RH Que doit comprendre la première semaine d’un nouvel arrivant ? + − Un accueil, du temps avec son manager, un parrain ou un mentor, des rencontres avec les personnes avec qui il travaillera le plus, et du temps pour apprendre. Le CMI conseille d’étaler l’intégration sur plusieurs jours et plusieurs semaines, avec des points d’étape réguliers, pour que la première semaine laisse de la place pour respirer. Comment planifier les réunions d’intégration d’une nouvelle recrue ? + − Comment organiser l’accueil de plusieurs nouveaux arrivants à la fois ? + − Que doit faire un nouvel arrivant pendant sa première semaine ? + − Un manager peut-il voir quand l’équipe est libre ? + − Faut-il un compte Doodle pour voter ou réserver ? + − Avec quels agendas Time OS fonctionne-t-il ? + − La première semaine d’un nouvel arrivant, c’est la première vraie chose qu’il découvre de ton entreprise. Elle se compose surtout de réunions, et presque toutes peuvent être réservées avant le premier jour : de son côté, la semaine paraît alors bien préparée. Qui sera le prochain à rejoindre ton équipe ? Demander une démonstration