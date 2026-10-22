Dopo quasi nove anni con il mio precedente datore di lavoro, quest’anno sono entrato in Doodle e, per la prima volta dopo tanto tempo, ho vissuto l’onboarding da nuovo dipendente. C’è una cosa che non si può misurare né sulla carta né su uno schermo: la bella sensazione di conoscere nuovi colleghi e costruire rapporti di lavoro di persona. Per questo mi sono sentito molto fortunato quando mi hanno invitato all’offsite aziendale prima ancora che entrassi ufficialmente.

Le prime settimane possono rafforzare o compromettere l’impegno di un neoassunto verso il nuovo datore di lavoro, e la sua soddisfazione. Pensaci: è ancora la luna di miele, quando entrambe le parti si sostengono a vicenda. Il datore di lavoro, in particolare, vuole offrire un onboarding solido che aiuti il neoassunto a crescere nei mesi e negli anni successivi. E da neoassunto, ci tieni a continuare a fare una buona impressione e a partire con il piede giusto, lasciando presto il segno.

Offrire alle persone un’esperienza positiva richiede preparazione e pianificazione, da parte dell’HR e del manager che ha assunto. Senza, rischi di perdere il tuo neoassunto già nelle prime settimane. Il vecchio detto «chi non pianifica, pianifica di fallire» qui calza a pennello.

In questo articolo: perché la prima settimana slitta, quanto costa, un modello del CMI per dare il giusto ritmo all’inserimento, un kit per i neoassunti, dove aiuta Time OS e un esempio di prima settimana da adattare.