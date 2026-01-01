Uso sempre Doodle per organizzare riunioni internazionali. È facilissimo da usare e permette di trovare facilmente un orario che vada bene a tutti, senza dover scambiarsi un sacco di email avanti e indietro.
COME FUNZIONA
The room opens with the meeting, and stays after.
Le sale di collaborazione si aprono automaticamente da una riunione già organizzata su Doodle e si chiudono da sole una volta terminato il lavoro.
FASE 1
Prenota la riunione, prenota la sala
Ogni riunione fissata tramite Doodle può aprirsi direttamente nella propria “Collaboration Room”. La funzione video è integrata.
FASE 2
Meet, record, and transcribe natively
I video in HD e SD, la registrazione e la trascrizione avvengono tutte all’interno della stanza.
FASE 3
The room closes itself when the work is done
Le stanze inattive vengono archiviate automaticamente, così le registrazioni e le trascrizioni rimangono in ordine senza che nessuno debba occuparsi di sistemarle a posteriori.
Perché è importante
Sei settimane dopo, dov’è la registrazione?
La maggior parte dei team registra le proprie chiamate. Ritrovare la registrazione, tra tutti gli strumenti che il team usa, spesso è più facile a dirsi che a farsi.
47%
Molti lavoratori del settore digitale fanno fatica a trovare le informazioni di cui hanno bisogno
Nel 2022 Gartner ha intervistato 4.861 lavoratori digitali. Questi utilizzano in media 11 applicazioni, rispetto alle sei del 2019. [1]
1.200
cambi di app al giorno
Una ricerca dell’Harvard Business Review (2022) ha monitorato 137 persone in tre aziende della classifica Fortune 500. Hanno perso poco meno di quattro ore a settimana per riorientarsi dopo aver cambiato mansione. [2]
56%
spesso devo chiedere a qualcuno o fissare un appuntamento per avere delle informazioni
Lo studio "State of Teams 2025" di Atlassian ha coinvolto 12.000 lavoratori della conoscenza. Se c'è una registrazione a disposizione, c'è una riunione in meno da fissare. [3]
Registrazione e trascrizione proprio dove si svolge la riunione.
La registrazione e la trascrizione avvengono direttamente nella sala, quindi ciò che viene registrato rimane associato alla riunione da cui proviene.
- Video HD e SD integrati in ogni sala
- La registrazione e la trascrizione avvengono direttamente nella sala
- Funziona dal desktop o dalla sala attiva sul cellulare
GUESTS AND ACCESS
Bring in the people who need to be there, without extra setup
External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.
- A dedicated external guests role for partner and client calls
- No plugin or account required for guests to join
- Rooms archive automatically once the work is finished
PER L'ORGANIZZAZIONE
Un resoconto della riunione che la tua organizzazione può davvero trovare e di cui può fidarsi.
Dato che la registrazione e la trascrizione avvengono direttamente in sala, tutto ciò che viene registrato rimane associato alla riunione, al team e al cliente a cui appartiene.
Chiamata del cliente
Registrato · trascritto
Sincronizzazione del team
Registrato · trascritto
Recensione del partner
Registrato · trascritto
Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già
FAQs
No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.
APPENDICE
Fonti e riferimenti
Tutti i dati riportati sopra provengono da ricerche indipendenti già pubblicate, citate qui sotto.
|Figura
|Cosa misura
|Periodo · base
|47%, 11 app
|I lavoratori digitali che fanno fatica a trovare le informazioni di cui hanno bisogno e le applicazioni utilizzate in media
|[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (pubblicato nel 2023) · 4.861 lavoratori
|56%
|I lavoratori della conoscenza che spesso devono chiedere a qualcuno o fissare una riunione per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno
|[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 knowledge worker
|1.200 al giorno, circa 4 ore a settimana
|Numero medio di cambi di app al giorno per ogni knowledge worker e tempo perso ogni settimana a riadattarsi dopo ogni cambio
|[2] Murty, Dadlani e Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 utenti, tre aziende della classifica Fortune 500
Give every meeting a room, and a record worth keeping.
See Collaboration Rooms in a live walkthrough.