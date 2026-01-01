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SALE DI COLLABORAZIONE

L'incontro e tutto ciò che ne è scaturito, tutto in un unico posto.

Il video, la registrazione e la trascrizione si trovano nella stessa stanza in cui si è svolta la riunione, quindi tutto rimane nel contesto a cui appartiene.

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Uso sempre Doodle per organizzare riunioni internazionali. È facilissimo da usare e permette di trovare facilmente un orario che vada bene a tutti, senza dover scambiarsi un sacco di email avanti e indietro.

– Global Community Coordinator
CCI

COME FUNZIONA

The room opens with the meeting, and stays after.

Le sale di collaborazione si aprono automaticamente da una riunione già organizzata su Doodle e si chiudono da sole una volta terminato il lavoro.

  • FASE 1

    Prenota la riunione, prenota la sala

    Ogni riunione fissata tramite Doodle può aprirsi direttamente nella propria “Collaboration Room”. La funzione video è integrata.

  • FASE 2

    Meet, record, and transcribe natively

    I video in HD e SD, la registrazione e la trascrizione avvengono tutte all’interno della stanza.

  • FASE 3

    The room closes itself when the work is done

    Le stanze inattive vengono archiviate automaticamente, così le registrazioni e le trascrizioni rimangono in ordine senza che nessuno debba occuparsi di sistemarle a posteriori.

Perché è importante

Sei settimane dopo, dov’è la registrazione?

La maggior parte dei team registra le proprie chiamate. Ritrovare la registrazione, tra tutti gli strumenti che il team usa, spesso è più facile a dirsi che a farsi.

  • 47%

    Molti lavoratori del settore digitale fanno fatica a trovare le informazioni di cui hanno bisogno

    Nel 2022 Gartner ha intervistato 4.861 lavoratori digitali. Questi utilizzano in media 11 applicazioni, rispetto alle sei del 2019. [1]

  • 1.200

    cambi di app al giorno

    Una ricerca dell’Harvard Business Review (2022) ha monitorato 137 persone in tre aziende della classifica Fortune 500. Hanno perso poco meno di quattro ore a settimana per riorientarsi dopo aver cambiato mansione. [2]

  • 56%

    spesso devo chiedere a qualcuno o fissare un appuntamento per avere delle informazioni

    Lo studio "State of Teams 2025" di Atlassian ha coinvolto 12.000 lavoratori della conoscenza. Se c'è una registrazione a disposizione, c'è una riunione in meno da fissare. [3]

Registrazione e trascrizione proprio dove si svolge la riunione.

La registrazione e la trascrizione avvengono direttamente nella sala, quindi ciò che viene registrato rimane associato alla riunione da cui proviene.

  • Video HD e SD integrati in ogni sala
  • La registrazione e la trascrizione avvengono direttamente nella sala
  • Funziona dal desktop o dalla sala attiva sul cellulare

GUESTS AND ACCESS

Bring in the people who need to be there, without extra setup

External guests can join a Collaboration Room with a defined guest role, so partners and clients get in without you managing a separate access list for every call.

  • A dedicated external guests role for partner and client calls
  • No plugin or account required for guests to join
  • Rooms archive automatically once the work is finished

PER L'ORGANIZZAZIONE

Un resoconto della riunione che la tua organizzazione può davvero trovare e di cui può fidarsi.

Dato che la registrazione e la trascrizione avvengono direttamente in sala, tutto ciò che viene registrato rimane associato alla riunione, al team e al cliente a cui appartiene.

Contatta il reparto vendite

  • Chiamata del cliente

    Registrato · trascritto

  • Sincronizzazione del team

    Registrato · trascritto

  • Recensione del partner

    Registrato · trascritto

Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già

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FAQs

No. Video, recording, and transcription all run natively inside the room, so there's no separate video vendor to configure or pay for.

APPENDICE

Fonti e riferimenti

Tutti i dati riportati sopra provengono da ricerche indipendenti già pubblicate, citate qui sotto.

FiguraCosa misuraPeriodo · base
47%, 11 appI lavoratori digitali che fanno fatica a trovare le informazioni di cui hanno bisogno e le applicazioni utilizzate in media[1] Gartner, Digital Worker Experience Survey, 2022 (pubblicato nel 2023) · 4.861 lavoratori
56%I lavoratori della conoscenza che spesso devono chiedere a qualcuno o fissare una riunione per ottenere le informazioni di cui hanno bisogno[3] Atlassian, State of Teams 2025 · 12.000 knowledge worker
1.200 al giorno, circa 4 ore a settimanaNumero medio di cambi di app al giorno per ogni knowledge worker e tempo perso ogni settimana a riadattarsi dopo ogni cambio[2] Murty, Dadlani e Das, Harvard Business Review, 2022 · 137 utenti, tre aziende della classifica Fortune 500

Give every meeting a room, and a record worth keeping.

See Collaboration Rooms in a live walkthrough.

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