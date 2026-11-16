iOS e Android
La stessa esperienza fluida.
Ogni calendario
Google, Microsoft 365 e iCloud.
Un solo tocco
Azioni istantanee a portata di mano.
COME FUNZIONA
Controlla la giornata, individua il conflitto, vai avanti.
Doodle sul tuo telefono mostra tutti i calendari che colleghi e mette in ordine la giornata, così durante il tragitto, tra una sala e l’altra o a un appuntamento, la prossima decisione è a portata di tocco.
FASE 1
Guarda la tua giornata
“Oggi” ti mostra in ordine le tue riunioni, le attività e il tempo libero, da tutti i calendari che colleghi. Scorri fino a domani o scegli una data qualsiasi.
FASE 2
Individua il conflitto
Quando le riunioni si sovrappongono, Doodle le segnala nella giornata e ti mostra quante sono in conflitto. Apri il conflitto e scegli cosa spostare.
FASE 3
Agisci sulla riunione
Apri qualsiasi riunione per vedere chi parteciperà, avvisa che sei in ritardo, modifica i dettagli o unisciti alla chiamata.
Perché è importante
La giornata cambia più velocemente di quanto tu riesca a tornare al tuo portatile.
Le riunioni cambiano orario, le sale cambiano e spunta un conflitto tra altre due riunioni. Lo scopri sul telefono, ed è lì che dovrebbe esserci anche la soluzione.
30%
Lavorano dal telefono nel tragitto casa-lavoro
Da un sondaggio condotto da Adobe su 1.000 dipendenti statunitensi, è emerso che il 30% lavora dal cellulare durante il tragitto casa-lavoro e il 29% durante gli appuntamenti personali. [1]
34%
Non hanno le app per lavorare da mobile
Adobe ha rilevato che il 42% è frenato dalle funzionalità limitate del software sul telefono e il 34% dalla mancanza delle app di cui ha bisogno. [1]
70%
Dicono che gli strumenti mobili contano. Solo il 53% è soddisfatto
Da un sondaggio Harris del 2026, condotto su 2.208 lavoratori a ore negli Stati Uniti, è emerso che il 70% ritiene importanti gli strumenti mobili, mentre solo il 53% è soddisfatto di quelli di cui dispone. [2]
LA TUA GIORNATA
Cosa succede adesso, cosa succederà dopo
La scheda “Adesso” si trova in cima a “Oggi”: mostra la riunione in corso e il tempo rimanente, oppure il tempo libero prima della prossima. “In arrivo” elenca ciò che segue, con i margini e il tempo di concentrazione come parte della giornata.
- Scheda “Adesso” con il tempo rimanente e cosa c’è dopo
- Riunioni, attività ed eventi di tutto il giorno in un unico elenco
- Qualsiasi giorno dalla barra delle date o dal selettore di date
CONFLITTI
Due riunioni, un solo orario. Risolvi prima di entrare.
Le sovrapposizioni compaiono direttamente nella giornata, con il conteggio di ciò che è in conflitto e di ciò che hai rifiutato. Apri il conflitto e decidi cosa spostare.
- Conflitti segnalati in “Oggi” e in ogni riunione
- Riunioni sovrapposte confrontate in un’unica vista
- Rifiuta o riprogramma dal telefono
RIUNIONI
Modifica la riunione con pochi tocchi
Apri una riunione per vedere la sala, il link e chi ha accettato. Modifica l’orario o i dettagli, aggiungi persone o rifiuta l’invito.
- Partecipanti e risposte a colpo d’occhio
- Orario, luogo, ripetizione e note, modificabili ovunque ti trovi
- “Sono in ritardo”, inviato direttamente dalla riunione
chiamate
Partecipa alla chiamata con un solo tocco
Le videochiamate Doodle e i link a Zoom, Microsoft Teams e Google Meet si aprono direttamente dalla riunione.
- Partecipa da "Oggi" o dalla riunione
- Videochiamate Doodle integrate
- Le riunioni rifiutate vengono nascoste, così la giornata rimane ben leggibile
COSA OTTIENI
Cosa fa oggi Doodle sui dispositivi mobili
Disponibile ora su iPhone e Android.
“Oggi” e la scheda “Adesso”
La tua giornata in ordine, con ciò che succede adesso in cima.
- Disponibile ora
“In arrivo” e selettore di date
Cosa c'è in programma oggi, e in qualsiasi altro giorno, con un semplice tocco.
- Disponibile ora
Rilevamento dei conflitti
Le riunioni che si sovrappongono vengono segnalate nella giornata, e basta un tocco per risolvere.
- Disponibile ora
Dettagli della riunione e modifica
Partecipanti, link, luogo e note, modificabili direttamente dal telefono.
- Disponibile ora
Partecipa alle chiamate
Videochiamate su Doodle, Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, direttamente dalla riunione.
- Disponibile ora
App per iOS
La stessa giornata su iPhone, dall’App Store.
- Disponibile ora
Funziona con gli strumenti che il tuo team usa già
Domande frequenti
Sì. Doodle è disponibile sull'App Store per iPhone e su Google Play per Android.
APPENDICE
|Dato
|Cosa misura
|Periodo · base
|30% / 34%
|I dipendenti statunitensi che lavorano dal cellulare mentre vanno al lavoro e che non hanno le app di cui hanno bisogno sul cellulare
|[1] Adobe Acrobat, Ricerca sui problemi tecnologici nel settore mobile, 2026 · 1.000 dipendenti a tempo pieno negli Stati Uniti
|70% / 53%
|I lavoratori a ore che ritengono importanti gli strumenti mobili e che sono soddisfatti dei propri
|[2] Sondaggio Harris per DailyPay, settembre 2026 · 2.208 lavoratori a ore negli Stati Uniti
[1] include anche le percentuali del 29% e del 42%, tratte dalla stessa indagine. Tutti i dati riportati in questa pagina provengono da ricerche indipendenti e pubblicate. I riferimenti completi sono riportati nella tabella.
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