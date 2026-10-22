पिछली कंपनी में लगभग नौ साल बिताने के बाद, मैंने इस साल की शुरुआत में Doodle जॉइन किया, और बहुत समय बाद पहली बार मुझे नए कर्मचारी वाली ऑनबोर्डिंग का अनुभव मिला। नए साथियों से मिलने और आमने-सामने काम के रिश्ते बनाने की जो गर्मजोशी भरी ख़ुशी होती है, उसे काग़ज़ या स्क्रीन पर नहीं मापा जा सकता। इसलिए यह मेरी बड़ी ख़ुशक़िस्मती थी कि आधिकारिक तौर पर जॉइन करने से पहले ही मुझे कंपनी के ऑफ़साइट में बुलाया गया। शुरुआती कुछ हफ़्ते तय कर सकते हैं कि नया कर्मचारी अपनी नई कंपनी से कितना जुड़ाव और कितनी ख़ुशी महसूस करेगा। ज़रा सोचिए: यह अब भी हनीमून का दौर है, जब दोनों तरफ़ के लोग साथ देने को तैयार रहते हैं। कंपनी ख़ासतौर पर एक ठोस ऑनबोर्डिंग अनुभव देना चाहती है, जिससे नया कर्मचारी आने वाले महीनों और सालों में आगे बढ़े। और नए कर्मचारी के तौर पर, आप अच्छा असर छोड़ते रहना चाहते हैं, और शुरू से ही कुछ कर दिखाकर तेज़ी से काम में जुट जाना चाहते हैं। लोगों को ऐसा अच्छा अनुभव देने के लिए HR और हायरिंग मैनेजर, दोनों की तरफ़ से तैयारी और प्लानिंग चाहिए। इसके बिना, नया कर्मचारी शुरुआती कुछ हफ़्तों में ही हाथ से निकल सकता है। पुरानी कहावत “प्लान न करना, नाकाम होने का प्लान बनाना है” यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। आगे पढ़िए: पहला हफ़्ता क्यों बिगड़ जाता है, इसकी कीमत क्या है, इंडक्शन की रफ़्तार तय करने के लिए CMI का एक मॉडल, नए कर्मचारियों के लिए एक टूलकिट, Time OS कहाँ मदद करता है, और पहले हफ़्ते का एक उदाहरण, जिसे आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं।

समस्या नए कर्मचारी का पहला हफ़्ता क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि यह उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके हफ़्ते पहले से भरे हुए हैं। मैनेजर, बडी और वे सहकर्मी जिनसे नए कर्मचारी को मिलना है, सबको समय निकालना पड़ता है, और इनवाइट आम तौर पर एक-एक करके तब जाते हैं, जब वह व्यक्ति आ चुका होता है। इसका असर दिखता है। Gallup के मुताबिक़, अमेरिका के सिर्फ़ 12% कर्मचारी कहते हैं कि उनकी कंपनी ऑनबोर्डिंग अच्छी तरह करती है। टीमों के बीच का हैंडओवर इसे और मुश्किल बनाता है। अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के 1,000 HR लीडर्स पर Enboarder के 2025 के सर्वे में, सिर्फ़ 36% ने रिक्रूटिंग, HR और हायरिंग मैनेजर्स के बीच ऑनबोर्डिंग के हैंडओवर को “बिना किसी अड़चन वाला” बताया। स्रोत: Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days

कीमत जब पहला हफ़्ता किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है? नए कर्मचारी अपनी राय जल्दी बना लेते हैं। ख़ाली दोपहरों और बार-बार खिसकाई गई परिचय मीटिंग्स वाला एक हफ़्ता, किसी के कुछ कहने से पहले ही उन्हें बता देता है कि कंपनी कैसे चलती है। जल्दी नौकरी छोड़ने वाले लोग एक बढ़ती चिंता हैं। उसी Enboarder सर्वे में 61% HR लीडर्स ने कहा कि पिछले 12 महीनों में शुरुआती दौर में नौकरी छोड़ने के मामले बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा फ़र्क मैनेजर से पड़ता है। Gallup ने पाया कि जब मैनेजर सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं, तो कर्मचारियों के यह महसूस करने की संभावना 3.4 गुना होती है कि उनकी ऑनबोर्डिंग सफल रही। असल में इसकी शुरुआत इससे होती है कि पहले दिन से ही नए कर्मचारी के कैलेंडर में मैनेजर का समय हो। मेरी राय में, ऑनबोर्डिंग में पहला हफ़्ता ही वह हिस्सा है जिसे ठीक करना सबसे आसान है, क्योंकि उसका लगभग सब कुछ व्यक्ति के आने से पहले ही बुक किया जा सकता है। स्रोत: Enboarder, 2025 HR Leader Survey: Winning the First 90 Days · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips

एक आसान मॉडल नए कर्मचारी के शुरुआती हफ़्तों की रफ़्तार कैसे तय करें? इंडक्शन के आयोजन पर Chartered Management Institute की गाइड कहती है कि इसे दिनों और हफ़्तों में धीरे-धीरे फैलाना चाहिए। यह तीन चरण बताती है, और सुझाती है कि हर नए व्यक्ति को एक मेंटर दिया जाए, और उन लोगों की एक लिस्ट भी, जिन्हें उन्हें जानना होगा। यह कैसे जुड़ता है, देखने के लिए कोई एक चरण चुनें। चरण 1 पहले एक-दो दिन ज़रूरी बातें चरण 2 पहले तीन-चार हफ़्ते काम और लोगों को समझना चरण 3 तीन से छह महीने पूरे संगठन को जानना CMI क्या सुझाता है पहले ज़रूरी बातें बताएँ, मेंटर से मिलवाएँ, और नए व्यक्ति पर एक साथ बहुत सारी चीज़ों का बोझ न डालें। Time OS में क्या मदद करता है Find Time. मैनेजर वेलकम मीटिंग और पहली 1:1 मीटिंग उस समय बुक करते हैं, जब इसमें शामिल सभी लोग खाली हों। Team और Enterprise प्लान में।

बफ़र। सेशन के बीच अंतर, ताकि पहले दिन मीटिंग्स लगातार एक के बाद एक न हों। पहला हफ़्ता पहले चरण और दूसरे चरण की शुरुआत के भीतर आता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा मीटिंग्स का होता है, इसीलिए इसे पहले से प्लान और बुक किया जा सकता है। स्रोत: CMI, Organising the induction of new recruits

नए कर्मचारी की टूलकिट शुरुआती हफ़्तों का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए नया कर्मचारी क्या कर सकता है? ऑनबोर्डिंग सबसे अच्छी तब चलती है, जब नया कर्मचारी भी इसमें हिस्सा लेता है। SHRM Foundation के लिए ऑनबोर्डिंग पर Talya Bauer की रिपोर्ट कहती है कि नए कर्मचारियों को “मज़बूत रिश्ते सक्रिय रूप से बनाकर अपनी ऑनबोर्डिंग में ख़ुद हाथ बँटाना चाहिए।” रिसर्च क्या सुझाती है, यह रहा, और इसे अपने अगले नए कर्मचारी के साथ पहले दिन से पहले ही शेयर करना अच्छा रहेगा। सीखें: शुरू से सवाल पूछें 1. अलिखित नियमों के बारे में पूछें। Bauer की रिपोर्ट आगाह करती है कि हैंडबुक पढ़ने जैसे “निष्क्रिय तरीक़ों से कंपनी के कल्चर और अलिखित नियमों के बारे में बहुत कम समझ बन पाती है।” सवाल पूछने से यह भी दिखता है कि आप सीखना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। 2. साफ़ समझें कि आपसे क्या उम्मीद है। Gallup ने पाया कि नए कर्मचारी साफ़ उम्मीदें चाहते हैं, और उन्हें यह “समझना ज़रूरी है कि उनका काम बड़ी तस्वीर में क्यों और कैसे फ़िट होता है।” पहले हफ़्ते में ही अपने मैनेजर से पूछें। 3. अपनी रफ़्तार संभालकर चलें। Gallup के मुताबिक़, नए कर्मचारियों को अपनी सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस तक पहुँचने में आम तौर पर लगभग 12 महीने लगते हैं, इसलिए शुरुआती हफ़्ते सीखने के लिए हैं। जुड़ें: सोच-समझकर रिश्ते बनाएँ 1. हल्की-फुल्की बातचीत के लिए समय निकालें। काम के रिश्ते जल्दी बनाने के लिए Bauer अनौपचारिक कॉफ़ी और लंच, और कंपनी के इवेंट्स में शामिल होने का सुझाव देती हैं। 2. एक मेंटर ढूँढें। Gallup और CMI, दोनों सुझाते हैं कि नए कर्मचारियों को एक मेंटर दिया जाए, ऐसा कोई जिससे आप वे सवाल पूछ सकें जो अपने मैनेजर से पूछने में शायद झिझक हो। 3. अपनी परिचय मीटिंग्स ख़ुद बुक करें। सहकर्मियों के बुकिंग पेज की मदद से, जिन लोगों से मिलना है उनकी लिस्ट को पहले महीने में ही बातचीत में बदल दें। दिखाएँ: जल्दी एक कामयाबी का लक्ष्य रखें 1. जल्दी फ़ीडबैक माँगें। फ़ीडबैक माँगना नए कर्मचारियों के लिए Bauer की चेकलिस्ट में शामिल है। कुछ हफ़्ते बाद की एक तारीख़ कैलेंडर में डाल लें। 2. जल्दी मिलने वाली एक कामयाबी चुनें। यही चेकलिस्ट कहती है कि शुरू में ही कामयाबी दिखाएँ। कुछ छोटा और उपयोगी, जिसे आप पहले महीने में पूरा कर सकें, काफ़ी है। नीचे दिया प्लान यह सब एक पेज पर ले आता है। पहले दिन से पहले इसे प्रिंट करें या PDF के रूप में सेव करें। मेरे शुरुआती हफ़्तों का प्लान 0 तैयार, कुल 5 में से नाम जॉइनिंग की तारीख़ 1 जिन लोगों से मुझे मिलना है आपके मैनेजर, एक मेंटर, और वे लोग जिन पर आपका काम निर्भर करता है। 2 मेरे मैनेजर के लिए सवाल यहाँ से शुरू करें: कामयाबी कैसी दिखती है, और मेरा काम बड़ी तस्वीर में कैसे फ़िट होता है? 3 30 और 90 दिनों पर कामयाबी कैसी दिखती है इस पर जल्दी सहमति बना लें, ताकि आप दोनों को पता रहे कि लक्ष्य क्या है। 4 जल्दी मिलने वाली एक कामयाबी कुछ छोटा और उपयोगी, जिसे आप पहले महीने में पूरा कर सकें। 5 फ़ीडबैक कब माँगना है कुछ हफ़्ते बाद की तारीख़ अभी कैलेंडर में डाल लें। प्रिंट करें या PDF के रूप में सेव करें मिटाएँ चाहते हैं कि पहले हफ़्ते की हर परिचय मीटिंग पहले दिन से पहले ही बुक हो जाए? डेमो बुक करें आप जो भी लिखते हैं, वह न सेव होता है, न कहीं भेजा जाता है। पेज बंद करने तक यह यहीं रहता है। अगर किसी नए कर्मचारी को एक ही सलाह देनी हो, तो वह यह होगी कि लोगों की लिस्ट को अपना पहला प्रोजेक्ट मानें। जब आपको पता होता है कि काम के पीछे कौन है, तो काम ज़्यादा समझ में आता है। स्रोत: Talya Bauer, Onboarding New Employees (SHRM Foundation) · Gallup, Onboarding new employees: checklist and tips · CMI, Organising the induction of new recruits

Time OS कैसे मदद करता है Time OS पहले दिन से पहले ही पहला हफ़्ता कैसे बुक करवाता है? यह हर परिचय मीटिंग से आगे-पीछे वाली बातचीत हटा देता है, ताकि हफ़्ता पहले से प्लान किया जा सके। 1. मैनेजर के लिए Find Time। देखें कि मैनेजर, बडी और टीम कब खाली हैं, और कुछ ही क्लिक में वेलकम मीटिंग और पहली 1:1 मीटिंग बुक करें। Find Time, Team और Enterprise प्लान में मिलता है। 2. टीम से परिचय के लिए ग्रुप पोल। टीम लंच या वेलकम सेशन के लिए कुछ समय सुझाएँ और लोगों को वोट करने दें। वोट करने के लिए किसी को अकाउंट की ज़रूरत नहीं। 3. “टीम से मिलें” स्लॉट के लिए बुकिंग पेज। अलग-अलग डिपार्टमेंट के सहकर्मी बुकिंग पेज शेयर करते हैं, और नया कर्मचारी ऐसे समय चुनता है जो ठीक बैठें। 4. ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के लिए साइन-अप शीट। जब एक ही महीने में कई लोग जॉइन करें, तो हर सेशन एक बार तय सीटों के साथ चलाएँ। नए कर्मचारी अपनी सुविधा का सेशन चुनते हैं, किसी अकाउंट की ज़रूरत नहीं। 5. नियम, जो हफ़्ते को सुरक्षित रखते हैं। बफ़र और मीटिंग लिमिट पहले दिन को लगातार एक के बाद एक होने वाली परिचय मीटिंग्स में बदलने से रोकते हैं। पहला हफ़्ता कौन बुक करता है: HR या मैनेजर? आम तौर पर दोनों। HR प्लान और पोल तैयार करता है, और मैनेजर वे मीटिंग्स बुक करते हैं जिनमें उनकी ज़रूरत है। हर व्यक्ति अपना कैलेंडर ख़ुद कनेक्ट करता है और अपने बुकिंग पेज भी ख़ुद संभालता है, इसलिए कोई किसी और की ओर से उसके कैलेंडर में बुकिंग नहीं करता। मैंने जो सबसे अच्छे पहले हफ़्ते देखे हैं, वे एक छोटे प्रोजेक्ट की तरह प्लान किए गए थे: लोगों की एक लिस्ट, हर दिन कुछ बुक किए हुए सेशन, और सब कुछ समझने-पचाने के लिए छोड़ी गई जगह।

आज़माएँ उनका पहला हफ़्ता कैसा होना चाहिए? कोई एक दिन चुनें और देखें कि नया कर्मचारी किससे मिलता है, उनके कैलेंडर में पहले से क्या है, और वह वहाँ कैसे पहुँचा। यह एक उदाहरण वाला हफ़्ता है, जिसे आप अपनी टीम के हिसाब से ढाल सकते हैं। सोमवार स्वागत मंगलवार टीम से मिलें बुधवार सीखने का समय गुरुवार दूसरी टीमों के साथ शुक्रवार पहला चेक-इन दिन 1 स्वागत वे किससे मिलते हैं अपने मैनेजर से, एक बडी से, और उस व्यक्ति से जो उनके अकाउंट सेट करता है। उनके कैलेंडर में क्या है एक वेलकम और सेटअप सेशन, बडी के साथ लंच, और मैनेजर के साथ पहली 1:1 मीटिंग। यह वहाँ कैसे पहुँचा मैनेजर ने पहले दिन से एक हफ़्ता पहले Find Time से वेलकम सेशन और 1:1 मीटिंग बुक कर दी थी (Team और Enterprise प्लान)। बडी के साथ लंच का समय ग्रुप पोल से तय हुआ। इंडक्शन को धीरे-धीरे आगे बढ़ाने की CMI की सलाह पर आधारित एक उदाहरण वाला हफ़्ता। लोगों और समय को अपनी टीम के हिसाब से बदलें। शुरुआत कहाँ से करें? 1. लोगों की लिस्ट लिखें। वे सभी लोग जिनसे नए कर्मचारी को पहले महीने में मिलना है, और हर परिचय की वजह। 2. पहले तय मीटिंग्स बुक करें। वेलकम, पहली 1:1 मीटिंग और साप्ताहिक चेक-इन, पहले दिन से पहले। 3. बाकी मीटिंग्स नए कर्मचारी को बुक करने दें। परिचय मीटिंग्स के लिए बुकिंग पेज शेयर करें, ताकि वे सीखने के अपने समय के हिसाब से समय चुनें।

FAQ People Ops लीडर्स जो सवाल पूछते हैं नए कर्मचारी के पहले हफ़्ते में क्या-क्या होना चाहिए? + − स्वागत, मैनेजर के साथ समय, एक बडी या मेंटर, उन लोगों से परिचय जिनके साथ उन्हें सबसे ज़्यादा काम करना है, और सीखने की गुंजाइश। CMI सुझाता है कि इंडक्शन को दिनों और हफ़्तों में फैलाया जाए, प्रगति पर नियमित रिव्यू के साथ, ताकि पहले हफ़्ते में साँस लेने की जगह रहे। नए कर्मचारी के लिए ऑनबोर्डिंग मीटिंग्स कैसे शेड्यूल करें? + − एक साथ कई नए कर्मचारियों का ओरिएंटेशन कैसे करें? + − नए कर्मचारी को अपने पहले हफ़्ते में क्या करना चाहिए? + − क्या मैनेजर देख सकते हैं कि टीम कब खाली है? + − क्या वोट या बुक करने के लिए लोगों को Doodle अकाउंट चाहिए? + − Time OS किन कैलेंडर के साथ काम करता है? + − नए कर्मचारी का पहला हफ़्ता ही वह पहली असली चीज़ है जिससे वे आपकी कंपनी के बारे में सीखते हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा मीटिंग्स का होता है, और इनमें से लगभग सभी पहले दिन से पहले बुक की जा सकती हैं, ताकि उनकी नज़र से हफ़्ता सोच-समझकर प्लान किया हुआ लगे। आपकी टीम में अगला कौन जॉइन कर रहा है? डेमो बुक करें