प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख

चिराग Doodle में प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख हैं। 15 से ज़्यादा सालों से वे क्लाउड और एंटरप्राइज़ SaaS कंपनियों की गो-टू-मार्केट रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं।

Doodle में वे डेटा पर आधारित लेख लिखते हैं: रिसर्च पर आधारित लेख जो बताते हैं कि टीमों का समय कहाँ जाता है, और इनमें से कई में एक कैलकुलेटर भी है, ताकि पाठक अपने हफ़्ते का हिसाब खुद लगा सकें।