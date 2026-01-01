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प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख
Chirag Harendra
चिराग Doodle में प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रमुख हैं। 15 से ज़्यादा सालों से वे क्लाउड और एंटरप्राइज़ SaaS कंपनियों की गो-टू-मार्केट रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं।
Doodle में वे डेटा पर आधारित लेख लिखते हैं: रिसर्च पर आधारित लेख जो बताते हैं कि टीमों का समय कहाँ जाता है, और इनमें से कई में एक कैलकुलेटर भी है, ताकि पाठक अपने हफ़्ते का हिसाब खुद लगा सकें।
Chirag Harendra के नवीनतम लेख
- एग्ज़िक्यूटिव असिस्टेंट
उन घंटों में आप क्या करते, जो मीटिंग तय करने में चले जाते हैं?पढ़ने का समय: 12 मिनट8 अक्टू॰, 2026
- ऑपरेशंस और लीडरशिप
गर्मियों में आप कितना थमते हैं?पढ़ने का समय: 8 मिनट6 अक्टू॰, 2026
- रिक्रूटिंग और HR
क्या लीड टाइम आपकी हायरिंग के समय का छिपा हुआ आधा हिस्सा है?पढ़ने का समय: 10 मिनट6 अक्टू॰, 2026