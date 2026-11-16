iOS और Android
वही सहज अनुभव।
प्रत्येक कैलेंडर
Google, Microsoft 365 और iCloud।
एक टैप
इंस्टेंट ऐक्शन आपकी उंगलियों पर।
यह कैसे काम करता है
दिन देखें, टकराव पकड़ें, आगे बढ़ते रहें।
Doodle आपके फोन पर आपके जुड़े हुए सभी कैलेंडर दिखाता है और दिन को व्यवस्थित करता है, ताकि यात्रा के दौरान, कमरों के बीच या किसी अपॉइंटमेंट में, अगला निर्णय बस एक टैप दूर हो।
चरण 1
आज का दिन देखें
"आज" स्क्रीन आपके कनेक्ट किए गए हर कैलेंडर से आपकी मीटिंग, टास्क और खाली समय क्रम से दिखाती है। कल पर स्वाइप करें या कोई भी तारीख चुनें।
चरण 2
टकराव पकड़ें
जब मीटिंग आपस में टकराती हैं, तो Doodle उन्हें उस दिन पर चिह्नित करता है और दिखाता है कि कितनी टकरा रही हैं। टकराव खोलें और चुनें कि किसे आगे-पीछे करना है।
चरण 3
मीटिंग पर कदम उठाएँ
किसी भी मीटिंग को खोलें यह देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कहें कि आप देर से आ रहे हैं, विवरण बदलें, या कॉल में शामिल हों।
यह क्यों मायने रखता है
दिन बदल जाता है, इससे पहले कि आप लैपटॉप तक लौट पाएँ।
मीटिंग का समय बदल जाता है, कमरे बदल जाते हैं, और दो अन्य मीटिंग के बीच टकराव निकल आता है। आपको यह अपने फ़ोन पर पता चलता है, और समाधान भी वहीं होना चाहिए।
30%
सफ़र के दौरान अपने फ़ोन से काम करते हैं
Adobe के 1,000 अमेरिकी कर्मचारियों के सर्वे में, 30% सफ़र के दौरान अपने फ़ोन से काम करते हैं और 29% निजी अपॉइंटमेंट के दौरान। [1]
34%
के पास मोबाइल पर काम निपटाने के लिए ज़रूरी ऐप नहीं हैं
Adobe ने पाया कि 42% लोग अपने फोन पर सॉफ़्टवेयर की सीमित कार्यक्षमता के कारण पीछे रह जाते हैं, और 34% लोग उन ऐप्स की कमी के कारण जो उन्हें चाहिए। [1]
70%
कहते हैं कि मोबाइल टूल मायने रखते हैं। केवल 53% संतुष्ट हैं
2026 के Harris Poll में 2,208 अमेरिकी घंटेवार कर्मचारियों में से 70% ने मोबाइल टूल को महत्वपूर्ण माना, जबकि केवल 53% अपने मौजूदा टूल से संतुष्ट हैं। [2]
आपका दिन
अब क्या, आगे क्या
"अभी" कार्ड "आज" स्क्रीन में सबसे ऊपर रहता है: आप जिस मीटिंग में हैं और उसका बचा हुआ समय, या अगली मीटिंग से पहले का खाली समय। "आगामी" में आगे का क्रम दिखता है, जिसमें बफ़र और फोकस टाइम भी दिन का हिस्सा होते हैं।
- "अभी" कार्ड, बचे हुए समय और आगे क्या है के साथ
- मीटिंग, टास्क और पूरे दिन के इवेंट एक ही सूची में
- डेट स्ट्रिप या डेट पिकर से कोई भी दिन
टकराव
दो मीटिंग, एक स्लॉट। अंदर जाने से पहले इसे सुलझा लें।
ओवरलैप उसी दिन पर दिखते हैं, साथ में यह गिनती कि कितनी मीटिंग टकरा रही हैं और कितनी आपने अस्वीकार की हैं। टकराव खोलें और तय करें कि किसे आगे-पीछे करना है।
- "आज" स्क्रीन पर और हर मीटिंग पर टकराव चिह्नित
- ओवरलैप होने वाली मीटिंग की तुलना एक ही व्यू में
- फ़ोन से ही अस्वीकार करें या समय बदलें
मीटिंग
कुछ टैप करके मीटिंग बदलें
किसी मीटिंग को खोलकर कमरा, लिंक और किसने हाँ कहा है, यह देखें। समय या विवरण बदलें, लोगों को जोड़ें, या मीटिंग अस्वीकार करें।
- प्रतिभागी और उनके जवाब एक नज़र में
- समय, स्थान, रिपीट और नोट्स, चलते-फिरते बदलें
- देर हो रही है? सीधे मीटिंग से ही सूचना भेजें
कॉल
एक टैप में कॉल में शामिल हों
Doodle वीडियो कॉल, Zoom,Microsoft Teams, और Google Meet के लिंक सीधे मीटिंग से खुलते हैं।
- "आज" स्क्रीन से या मीटिंग से जॉइन करें
- Doodle वीडियो कॉल पहले से शामिल
- अस्वीकार की गई मीटिंग सिमट जाती हैं, ताकि दिन साफ़ पढ़ा जा सके
आपको क्या मिलता है
मोबाइल पर Doodle आज क्या करता है
अब iPhone और Android पर उपलब्ध है।
"आज" और "अभी" कार्ड
आपका दिन व्यवस्थित, जिसमें जो अभी हो रहा है वह सबसे ऊपर है।
- अब उपलब्ध
"आगामी" और डेट पिकर
आज आगे क्या है, और कोई भी दूसरा दिन बस एक टैप में।
- अब उपलब्ध
टकराव की पहचान
ओवरलैप होने वाली मीटिंग दिन में चिह्नित होती हैं, और समाधान बस एक टैप दूर है।
- अब उपलब्ध
मीटिंग का विवरण और संपादन
प्रतिभागी, लिंक, स्थान और नोट्स, फोन से संपादित करने योग्य।
- अब उपलब्ध
कॉल में शामिल हों
Doodle वीडियो कॉल, Zoom, Google Meet और Microsoft Teams, सीधे मीटिंग से।
- अब उपलब्ध
iOS ऐप
वही दिन iPhone पर, App Store से।
- अब उपलब्ध
उन टूल्स के साथ काम करता है जो आपकी टीम पहले से इस्तेमाल करती है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हाँ। Doodle, iPhone के लिए App Store पर और Android के लिए Google Play पर उपलब्ध है।
परिशिष्ट
|आँकड़ा
|यह क्या मापता है
|अवधि · आधार
|30% / 34%
|अमेरिकी कर्मचारी जो यात्रा के दौरान अपने फोन से काम करते हैं, और जिनके पास अपने मोबाइल पर आवश्यक ऐप्स नहीं हैं।
|[1] Adobe Acrobat, मोबाइल टेक समस्याओं पर शोध, 2026 · 1,000 अमेरिकी पूर्णकालिक कर्मचारी
|70% / 53%
|घंटेवार कर्मचारी जो कहते हैं कि मोबाइल टूल मायने रखते हैं, और जो अपने टूल से संतुष्ट हैं
|[2] DailyPay के लिए The Harris Poll, सितंबर 2026 · 2,208 अमेरिकी घंटेवार कर्मचारी
[1] इसी सर्वेक्षण से 29% और 42% के आंकड़ों को भी शामिल करता है। इस पृष्ठ पर प्रत्येक संख्या स्वतंत्र, प्रकाशित शोध से ली गई है। तालिका में पूर्ण उद्धरण दिए गए हैं।
अपना दिन साथ लेकर चलें।
आज ही iOS और Android के लिए Doodle पाएँ।