अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या कोई iPhone ऐप है? हाँ। Doodle, iPhone के लिए App Store पर और Android के लिए Google Play पर उपलब्ध है।

क्या यह उन कैलेंडरों के साथ काम करता है जिन्हें मैं पहले से ही उपयोग करता हूँ?

क्या मेरे फोन पर किए गए बदलाव डेस्कटॉप पर दिखते हैं?

किन प्लान में ऐप शामिल है?