Algumas semanas atrás, participei de uma chamada com uma assistente executiva dos EUA. Perto do fim, ela nos deu um aviso que nem tínhamos pedido: “Na semana de Ação de Graças, ninguém está disponível de verdade.” Mais cedo, na mesma chamada, ela tinha explicado como consegue respostas de pessoas que não olham o e-mail. Na sexta-feira, ela avisa que vai decidir na quarta. Essa é a semana de Ação de Graças em duas frases. Cinco dias de trabalho espremidos em dois e meio, como uma mala de mão que não fecha direito. E, em algum momento desses dias, ainda é preciso planejar o próprio feriado: na casa de quem vai ser, que dia dá certo, quem leva a torta. Na minha visão, esses planos não são feitos numa tarde livre, porque ela não existe. Eles são feitos no celular, nos 20 minutos entre uma reunião e outra. Aqui no Reino Unido, não existe Ação de Graças. Estou acompanhando tudo de fora, com um pouco de inveja do feriadão.

Dados do Doodle Como é a semana de Ação de Graças Eu queria saber se esse aperto é real, então olhei os nossos próprios números: quantas pessoas nos EUA tiveram uma reunião agendada, ou uma enquete respondida, em cada dia da semana de Ação de Graças de 2025, em comparação com uma semana normal daquele outono. Semana de Ação de Graças de 2025, Estados Unidos Dados do Doodle 82 75 45 10 13 57 87 Seg 24 Ter 25 Qua 26 Qui 27 Sex 28 Sáb 29 Dom 30 Dia normal = 100 É real. Segunda e terça ficam entre três quartos e quatro quintos de um dia normal. A quarta cai para 45%. No Dia de Ação de Graças, fica em 10%, um décimo de uma quinta-feira normal, e a sexta mal se recupera. No Canadá, no Reino Unido e na Alemanha, a mesma quinta-feira fica perto de 90% do normal. Dia de Ação de Graças de 2025, por país Dados do Doodle Estados Unidos 10 Canadá 93 Reino Unido 88 Alemanha 88 Dia normal = 100 E não foi um caso isolado. A semana de Ação de Graças de 2024 foi quase igual: quarta-feira em 49%, quinta-feira em 10%. Dados do Doodle. Cada barra é o número de organizadores que estavam naquele país e que, naquele dia, tiveram uma reunião agendada ou cuja enquete, sign-up sheet ou sessão recebeu algum participante, como porcentagem do mesmo dia da semana em quatro semanas normais entre 20 de outubro e 21 de novembro de 2025. Apenas números relativos.

Segunda-feira Encontre as brechas O aplicativo do Doodle abre com um resumo curto: quantas reuniões você tem, suas tarefas, seu tempo de foco e a que horas o dia começa. Logo abaixo, a tela “Hoje” mostra a reunião em que você está, quanto tempo falta e o tempo livre antes da próxima. O resumo: o seu dia em poucas palavras, antes de ele começar. Digamos que a segunda-feira mostre 8 reuniões e um conflito. Primeiro, resolva o conflito: recuse uma ou mude o horário dela, na própria reunião. Aí você percebe. Tem uma brecha de 20 minutos às 11h40. Um conflito sinalizado no cartão “Agora”, pronto para ser resolvido na própria reunião.

Terça-feira Envie a enquete nessa brecha Essa brecha é suficiente. Adicione seus amigos, escolha três horários para o Friendsgiving (a ceia de Ação de Graças com os amigos) e uma enquete de grupo é enviada. Faça como aquela assistente: envie na terça e avise todo mundo que você vai decidir na quarta. Escolha alguns horários e uma enquete de grupo é enviada. Ela nos contou que o momento favorito dela é quando a enquete mostra qual data venceu, para não precisar olhar 25 datas diferentes. Um Friendsgiving tem menos convidados, mas a regra é a mesma.

Quarta-feira Agende no portão de embarque Na quarta-feira, os votos já chegaram e o Doodle sinaliza o melhor horário. Abra a enquete e agende pelo celular, entre o raio-X e o embarque. Votos recebidos: o domingo venceu, pronto para agendar. Se a sua chamada das 15h começar enquanto você ainda está na fila do raio-X, toque em “Vou me atrasar”. O Doodle avisa as pessoas certas, com a mensagem já escrita. “Vou me atrasar”: quem avisar, de quanto vai ser o atraso e a mensagem já escrita.

Quinta-feira Deixe a agenda dizer não Antes de sair, ative o modo fora do escritório com uma resposta curta. Enquanto você estiver fora, o Doodle recusa novos convites por você, de acordo com as regras que você definir. A enquete está resolvida, o Friendsgiving está agendado e a única coisa que sobra para a quinta-feira é o peru. Uma semana curta deixa você com um celular e um punhado de brechas de 20 minutos. O aplicativo do Doodle vem incluído em todos os planos do Doodle, então você pode enviar a enquete já na primeira brecha. É nas brechas que os planos acontecem. Baixe o aplicativo As telas mostram dados de demonstração. O aplicativo mostra suas próprias reuniões e calendários.