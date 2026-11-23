Hace unas semanas estuve en una llamada con una asistente ejecutiva de Estados Unidos. Casi al final, nos dio un aviso que no le habíamos pedido: «La semana de Acción de Gracias, en realidad, nadie está disponible». Antes, en esa misma llamada, nos había explicado cómo consigue respuesta de la gente que no mira el correo. El viernes les dice que va a decidir el miércoles. Esa es la semana de Acción de Gracias en dos frases. Cinco días de trabajo metidos en dos y medio, como una maleta de mano que no acaba de cerrar. Y en algún momento de esos días todavía hay que organizar la propia fiesta: en casa de quién se hace, qué día va bien, quién lleva la tarta. Lo veo así: esos planes no se hacen en una tarde libre, porque no la hay. Se hacen desde el móvil, en los 20 minutos que hay entre una reunión y la siguiente. Aquí, en el Reino Unido, no hay Acción de Gracias. Yo lo sigo desde la barrera, con un poco de envidia del fin de semana largo.

Datos de Doodle Así es la semana de Acción de Gracias Quería saber si la semana se queda tan apretada de verdad, así que miré nuestras propias cifras: cuántas personas en Estados Unidos tuvieron una reunión reservada, o una encuesta respondida, cada día de la semana de Acción de Gracias de 2025, frente a una semana normal de ese otoño. Semana de Acción de Gracias de 2025, Estados Unidos Datos de Doodle 82 75 45 10 13 57 87 Lun 24 Mar 25 Mié 26 Jue 27 Vie 28 Sáb 29 Dom 30 Día normal = 100 Es real. El lunes y el martes se quedan entre las tres cuartas y las cuatro quintas partes de un día normal. El miércoles cae al 45%. El Día de Acción de Gracias baja al 10%, la décima parte de un jueves normal, y el viernes apenas se recupera. En Canadá, el Reino Unido y Alemania, ese mismo jueves está cerca del 90% de lo normal. Día de Acción de Gracias de 2025, por país Datos de Doodle Estados Unidos 10 Canadá 93 Reino Unido 88 Alemania 88 Día normal = 100 Y no es algo puntual. La semana de Acción de Gracias de 2024 fue casi igual: el miércoles, al 49%; el jueves, al 10%. Datos de Doodle. Cada barra es el número de organizadores que estaban en ese país y que ese día tuvieron una reunión reservada, o cuya encuesta, sign-up sheet o sesión recibió a algún participante, como porcentaje del mismo día de la semana en cuatro semanas normales entre el 20 de octubre y el 21 de noviembre de 2025. Solo cifras relativas.

Lunes Encuentra los huecos La app de Doodle se abre con un breve resumen: cuántas reuniones tienes, tus tareas, tu tiempo de concentración y a qué hora empieza el día. Debajo, «Hoy» muestra la reunión en la que estás, cuánto falta y el tiempo libre antes de la siguiente. El resumen: el día en pocas palabras antes de que empiece. Pongamos que el lunes te muestra 8 reuniones y un conflicto. Primero, el conflicto: rechaza una o cámbiala de hora, desde la propia reunión. Entonces lo ves. Hay un hueco de 20 minutos a las 11:40. Un conflicto marcado en la tarjeta «Ahora», listo para resolverlo desde la reunión.

Martes Envía la encuesta en ese hueco Con ese hueco basta. Añade a tus amigos, elige tres opciones para el Friendsgiving (la cena de Acción de Gracias entre amigos) y se envía una encuesta de grupo. Hazlo como esa asistente: envíala el martes y di a todo el mundo que decides el miércoles. Elige varias opciones y se envía una encuesta de grupo. Nos contó que su momento favorito es cuando la encuesta dice qué fecha ha ganado, para no tener que revisar 25 fechas distintas. Un Friendsgiving tiene menos invitados, pero la regla es la misma.

Miércoles Resérvalo en la puerta de embarque El miércoles ya han llegado los votos y Doodle marca la mejor hora. Abre la encuesta y haz la reserva desde el móvil, entre el control de seguridad y el embarque. Votos recibidos: gana el domingo, listo para reservar. Si tu llamada de las 15:00 empieza mientras sigues en la cola del control de seguridad, toca «Llego tarde». Doodle avisa a quien tiene que saberlo, con el mensaje ya redactado. «Llego tarde»: a quién avisar, cuánto vas a tardar y el mensaje ya redactado.

Jueves Deja que el calendario diga que no Antes de irte, activa el modo fuera de la oficina con una respuesta breve. Mientras estás fuera, Doodle rechaza las nuevas invitaciones por ti, según las reglas que tú fijes. La encuesta está cerrada, el Friendsgiving está reservado y lo único que queda para el jueves es el pavo. Una semana corta te deja un móvil y un puñado de huecos de 20 minutos. La app de Doodle viene incluida en todos los planes de Doodle, así que puedes enviar la encuesta en el primer hueco. Los planes se hacen en los huecos. Descarga la app Las pantallas muestran datos de demostración. La app muestra tus propias reuniones y calendarios.