Responsable de Marketing de Producto

Chirag es responsable de Marketing de Producto en Doodle. Lleva más de 15 años dirigiendo la estrategia de salida al mercado de empresas de software en la nube y SaaS empresarial.

En Doodle escribe los artículos con datos: piezas basadas en investigación sobre en qué se va el tiempo de los equipos, muchas con una calculadora para que cada lector haga las cuentas de su propia semana.