Al principio de mi carrera trabajé en consultoría tecnológica en una gran empresa tradicional de primer nivel. Mi papel cambiaba según el cliente y el proyecto. A veces estaba en el equipo que preparaba la oferta, a veces en el de ejecución y otras veces en un edificio lleno de directivos de mi organización y de la del cliente, ayudando a gestionar los inventarios y los procesos de negocio que afectaban a nuestra cuenta de resultados (y a la del cliente). Fuera cual fuera mi papel o el proyecto, había algo que se repetía siempre: lo que costaba reunir en la misma sala a las partes interesadas importantes, y conseguir que no faltara nadie en esa reunión concreta. Entonces íbamos a la oficina casi todos los días, ya fuera a las instalaciones del cliente o a una oficina al lado de la suya. Pero incluso con todo el mundo en el mismo edificio, organizar esas reuniones cruciales seguía siendo todo un reto. La segunda variable con más impacto era el tiempo real que tardaban en arrancar los grandes programas. Multiplica el número de reuniones que hacen falta para poner en marcha algo importante, normalmente con patrocinadores de la dirección y partes interesadas clave que tienen agendas muy apretadas, y verás lo rápido que se acumula el tiempo. A continuación verás lo que dicen los estudios sobre los plazos de lanzamiento, lo que cuesta la espera, una visión del CMI sobre las primeras semanas de movilización de un proyecto y un ejemplo de primer mes que puedes tomar prestado.

El problema ¿Cuánto se tarda en lanzar una nueva iniciativa? Más de lo que espera la mayoría de los patrocinadores. La encuesta Transforming the Enterprise 2026 de KPMG, realizada a 1.750 altos responsables de transformación de 20 países, concluyó que solo el 12% de las organizaciones puede lanzar una nueva iniciativa en tres meses, y que más de la mitad necesita seis meses o más. Tiempo para lanzar una nueva iniciativa, de la idea a la ejecución Seis meses o más Menos de seis meses Menos de 3 meses 12% De 3 a 6 meses 37% De 6 a 12 meses 38% Más de 12 meses 13% Fuente: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Encuesta a 1.750 altos responsables de transformación de 20 países y territorios, febrero de 2026. Parte de ese tiempo se va en aprobaciones y presupuestos. Otra parte se va en reunir a la gente, y esa parte es cada vez más difícil. El State of Teams 2026 de Atlassian concluyó que el 87% de los trabajadores del conocimiento dice que, con todo el mundo volcado en ejecutar, le falta tiempo o capacidad para coordinarse. Lo complicado es a quién necesita un nuevo programa. Los patrocinadores de la dirección, los responsables de equipo más ocupados y los socios de fuera de la empresa son las personas con menos tiempo libre, y la reunión de arranque no puede celebrarse sin ellos. Fuentes: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

El coste ¿Qué pasa mientras un programa espera para arrancar? El valor llega tarde. Cada semana entre la aprobación y la primera entrega es una semana en la que el caso de negocio no se está amortizando. El informe de KPMG describe el patrón que hay detrás: «la ejecución a menudo sigue dependiendo de la coordinación manual y de varias capas de aprobación». En las primeras semanas de un programa, buena parte de esa coordinación manual consiste en encontrar hueco para las personas que tienen que acordar el plan. Los socios añaden otra capa. Consultores, proveedores y agencias funcionan con sus propias agendas, así que cada reunión de arranque y cada taller necesita una hora que les vaya bien a dos o tres organizaciones. En mi opinión, la movilización es la primera prueba real del ritmo de un programa. El plan puede ser excelente, pero si cuesta un mes reservar las primeras reuniones, todo el mundo aprende que este programa va despacio.

Un modelo sencillo ¿Cómo es el primer mes de movilización de un proyecto? La guía del Chartered Management Institute para gestionar proyectos establece cinco fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. La movilización abarca las dos primeras, desde la reunión de arranque hasta tener un plan acordado. Para un proyecto que se está retrasando, la guía señala que «una reunión bien dirigida con participantes preparados es más rápida que una en la que la gente recibe el orden del día al llegar». Esta es una forma de organizar las cuatro primeras semanas. Es un ejemplo para adaptar, no una referencia comparativa. Elige una semana para ver quién tiene que reunirse y qué ayuda. Un ejemplo de primer mes de movilización Plan de ejemplo Semana 1 Patrocinadores y equipo principal Semana 2 Arrancan las líneas de trabajo Semana 3 Se suman los socios Semana 4 El ritmo ya está marcado Reuniones La alineación con los patrocinadores y la reunión de arranque del programa. Quién Los patrocinadores, el responsable del programa y los responsables de cada línea de trabajo. Lo que ayuda en Time OS Find Time muestra cuándo está libre el equipo principal (planes Team y Enterprise), así que la reunión de arranque va al primer hueco que encaja. Los detalles cambiarán en cada programa. El hábito que vale la pena copiar es reservar las reuniones de cada semana antes de que esa semana empiece. Fuente: CMI, How can you manage processes and projects to get results?

Cómo ayuda Time OS ¿Cómo ayuda Time OS a poner en marcha un programa? Elimina el ir y venir de las primeras reuniones, dentro y fuera de la empresa. 1. Find Time para el equipo principal. Mira cuándo están libres los patrocinadores y los responsables y reserva el primer hueco que encaje. Find Time está disponible en los planes Team y Enterprise. 2. Encuestas de grupo y hojas de inscripción para los socios. Consultores, proveedores y agencias votan los horarios de los talleres o se apuntan a una sesión de incorporación con un número fijo de plazas. Nadie necesita una cuenta. 3. Páginas de reservas para el horario de consultas del programa. Las preguntas llegan en franjas fijas, según la disponibilidad real del responsable del programa. 4. Tiempo protegido para el trabajo del día a día. El tiempo de concentración con rechazo automático y las horas de reunión evitan que las reuniones del programa se adueñen de la semana de todos. ¿Y quienes trabajan en el programa además de en su trabajo habitual? Son la mayoría. La guía del CMI para participar en proyectos recomienda «establecer periodos en los que se te puede interrumpir y periodos en los que no», y el tiempo de concentración hace exactamente eso: un bloque en el que las invitaciones que coinciden con él se rechazan con un mensaje que escribes tú. Para mí, esa protección es lo que mantiene un programa en marcha cuando se apaga la energía de la reunión de arranque. La gente puede prestar atención al programa porque el resto de su semana sigue siendo suya. Fuente: CMI, Participating in projects

Preguntas frecuentes Lo que preguntan los responsables de transformación ¿Qué es la movilización de un proyecto? + − La movilización es el periodo entre la aprobación de un programa y su puesta en marcha: formar el equipo, celebrar las reuniones de arranque, incorporar a los socios y fijar el ritmo de reuniones. Va desde el final de la fase de inicio hasta la planificación. ¿Los socios de fuera de la empresa necesitan una cuenta de Doodle? + − ¿Puedo ver cuándo están libres los equipos internos? + − ¿Cómo funciona el tiempo de concentración con rechazo automático? + − ¿Con qué calendarios funciona Time OS? + − Si tu último programa tardó meses en arrancar, no eres ni mucho menos el único. Reservar rápido las primeras reuniones es una parte de la movilización que puedes acelerar desde ya, y marca el ritmo de todo lo que viene después. ¿Qué programa pondrías en marcha ahora? Solicita una demostración