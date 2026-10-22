I början av min karriär arbetade jag som teknikkonsult på ett stort, traditionellt och välrenommerat bolag. Mina roller skiftade beroende på kund och projekt. Ibland satt jag i anbudsteamet, ibland i leveransen, och ibland befann jag mig i en byggnad full av chefer från både min organisation och kundens, där jag hjälpte till att hantera de lager och affärsprocesser som påverkade vårt resultat (och kundens). Oavsett vilken roll eller vilket projekt jag hade var en sak alltid densamma: hur lång tid det tog att få viktiga intressenter i samma rum, och att få alla på plats till just det mötet. På den tiden var vi på kontoret de flesta dagar, antingen hos kunden eller alldeles intill kundens kontor. Men även när alla satt i samma byggnad var det en verklig utmaning att boka de avgörande mötena. Den näst viktigaste faktorn var hur lång tid det i själva verket tog att få igång stora program. Räkna med alla möten som krävs för att få något stort på fötter, oftast med sponsorer i ledningen och viktiga intressenter som har mycket fulla kalendrar, så ser du hur snabbt tiden växer. Här nedan ser du vad forskningen säger om hur lång tid en uppstart tar, vad väntan kostar, hur CMI ser på de första veckorna av en projektuppstart och ett exempel på en första månad som du kan låna.

Problemet Hur lång tid tar det att dra igång en ny satsning? Längre än de flesta sponsorer räknar med. KPMG:s undersökning Transforming the Enterprise 2026 bland 1 750 seniora transformationsledare i 20 länder visade att bara 12 % av organisationerna kan dra igång en ny satsning inom tre månader, och att mer än hälften behöver sex månader eller längre. Tid för att dra igång en ny satsning, från idé till genomförande Sex månader eller längre Under sex månader Under 3 månader 12 % 3 till 6 månader 37 % 6 till 12 månader 38 % Mer än 12 månader 13 % Källa: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Undersökning bland 1 750 seniora transformationsledare i 20 länder och territorier, februari 2026. En del av tiden går till godkännanden och budgetar. En del går till att samla folk, och den delen blir allt svårare. Atlassians State of Teams 2026 visade att 87 % av kunskapsarbetarna säger att de saknar tid eller kapacitet att samordna, eftersom alla är fullt upptagna med att leverera. Det knepiga är vilka personer ett nytt program behöver. Sponsorer i ledningen, upptagna teamledare och partner utanför företaget är de som har minst tid över, och uppstartsmötet kan inte hållas utan dem. Källor: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

Kostnaden Vad händer medan ett program väntar på att komma igång? Nyttan kommer sent. Varje vecka mellan godkännandet och den första leveransen är en vecka då investeringen inte börjar betala sig. KPMG:s rapport beskriver mönstret bakom: ”genomförandet är ofta fortfarande beroende av manuell samordning och flera nivåer av godkännanden”. Under ett programs första veckor handlar mycket av den manuella samordningen om att hitta tider för de personer som ska komma överens om planen. Partner lägger till ännu ett lager. Konsulter, leverantörer och byråer följer sina egna kalendrar, så varje uppstartsmöte och workshop behöver en tid som passar två eller tre organisationer. Enligt mig är uppstarten det första riktiga testet av ett programs tempo. Planen kan vara utmärkt, men om det tar en månad att boka de första mötena lär sig alla att det här programmet går långsamt.

En enkel modell Hur ser den första månaden av en projektuppstart ut? Chartered Management Institute har en guide till projektledning som beskriver fem faser: initiering, planering, genomförande, uppföljning och avslut. Uppstarten omfattar de två första, från uppstartsmötet till en överenskommen plan. För ett projekt som börjar halka efter konstaterar guiden att ”ett stramt lett möte med förberedda deltagare går snabbare än ett där folk får dagordningen när de kommer”. Så här kan de första fyra veckorna se ut. Det är ett exempel att anpassa, inte ett riktmärke. Välj en vecka för att se vilka som behöver träffas och vad som hjälper. Ett exempel på uppstartens första månad Exempelplan Vecka 1 Sponsorer och kärnteam Vecka 2 Delprojekten drar igång Vecka 3 Partnerna kommer in Vecka 4 Rytmen är satt Möten Samordning med sponsorerna och programmets uppstartsmöte. Vilka Sponsorerna, programledaren och delprojektledarna. Det här hjälper i Time OS Find Time visar när kärnteamet är ledigt (Team- och Enterprise-planerna), så att uppstartsmötet hamnar på den första tid som fungerar. Detaljerna skiljer sig från program till program. Vanan som är värd att kopiera är att boka varje veckas möten innan veckan börjar. Källa: CMI, How can you manage processes and projects to get results?

Så hjälper Time OS Hur hjälper Time OS ett program att komma igång? Det tar bort allt fram och tillbaka kring de första mötena, både inom och utanför företaget. 1. Find Time för kärnteamet. Se när sponsorer och delprojektledare är lediga och boka den första tid som fungerar. Find Time ingår i Team- och Enterprise-planerna. 2. Gruppomröstningar och anmälningslistor för partner. Konsulter, leverantörer och byråer röstar om tider för workshoppar eller anmäler sig till ett introduktionsmöte med ett bestämt antal platser. Ingen behöver ett konto. 3. Bokningssidor för programmets öppna samtalstider. Frågorna hamnar på bestämda tider utifrån programledarens faktiska tillgänglighet. 4. Skyddad tid för det vanliga jobbet. Fokustid med automatiskt avböjande och mötestider hindrar programmets möten från att ta över allas vecka. Hur gör du med dem som arbetar i programmet vid sidan av sitt vanliga jobb? Det gör de flesta. CMI:s guide till att delta i projekt föreslår att man ”avsätter perioder då man kan och inte kan störas”, och det är precis vad fokustid gör: ett block där inbjudningar som krockar avböjs med ett meddelande som du själv skriver. För mig är det skyddet som håller ett program i rörelse när energin från uppstarten har lagt sig. Folk kan ge programmet sin uppmärksamhet eftersom resten av veckan fortfarande är deras egen. Källa: CMI, Participating in projects

Vanliga frågor Frågor som transformationsledare ställer Vad är projektmobilisering? + − Mobilisering, eller projektuppstart, är perioden mellan att ett program godkänns och att det kommer igång: att bilda teamet, hålla uppstartsmötena, introducera partnerna och sätta mötesrytmen. Den sträcker sig från slutet av initieringen in i planeringen. Behöver partner utanför företaget ett Doodle-konto? + − Kan jag se när interna team är lediga? + − Hur fungerar fokustid med automatiskt avböjande? + − Vilka kalendrar fungerar Time OS med? + − Om ditt senaste program tog flera månader att komma igång är du långt ifrån ensam. Att snabbt få de första mötena bokade är en del av uppstarten som du kan skynda på direkt, och den sätter tempot för allt som kommer efter. Vilket program skulle du dra igång härnäst? Begär en demonstration