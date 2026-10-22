Moja kariera zaczęła się od doradztwa technologicznego w dużej, tradycyjnej firmie z grona blue chipów. Moja rola zależała od klienta i projektu. Raz był to zespół ofertowy, raz realizacja projektu, a innym razem budynek pełen członków kadry zarządzającej z mojej firmy i od klienta, gdzie moim zadaniem była pomoc w zarządzaniu zapasami i procesami biznesowymi, które wpływały na nasze wyniki finansowe (i wyniki klienta). Niezależnie od roli i projektu jedno się nie zmieniało: ile czasu trzeba było, żeby zebrać ważnych interesariuszy w jednej sali i żeby na danym spotkaniu pojawił się komplet. Wtedy większość dni spędzało się w biurze, u klienta albo tuż obok jego siedziby. Ale nawet gdy wszyscy byli w tym samym budynku, umówienie tych kluczowych spotkań wciąż było prawdziwym wyzwaniem. Drugim czynnikiem o największym wpływie był rzeczywisty czas potrzebny na rozruch dużych programów. Pomnóż liczbę spotkań potrzebnych, żeby ruszyć z czymś dużym, zwykle ze sponsorami z zarządu i ważnymi interesariuszami, którzy mają bardzo napięte kalendarze, a zobaczysz, jak szybko ten czas rośnie. Poniżej: co badania mówią o czasie uruchamiania inicjatyw, ile kosztuje czekanie, jak CMI patrzy na pierwsze tygodnie mobilizacji projektu i przykładowy pierwszy miesiąc, który możesz wykorzystać u siebie.

Problem Ile trwa uruchomienie nowej inicjatywy? Dłużej, niż zakłada większość sponsorów. Ankieta KPMG Transforming the Enterprise 2026, przeprowadzona wśród 1750 liderów transformacji wyższego szczebla w 20 krajach, wykazała, że tylko 12% organizacji potrafi uruchomić nową inicjatywę w ciągu trzech miesięcy, a ponad połowa potrzebuje na to co najmniej sześciu miesięcy. Czas uruchomienia nowej inicjatywy, od koncepcji do realizacji Sześć miesięcy lub dłużej Poniżej sześciu miesięcy Poniżej 3 miesięcy 12% Od 3 do 6 miesięcy 37% Od 6 do 12 miesięcy 38% Ponad 12 miesięcy 13% Źródło: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026. Ankieta wśród 1750 liderów transformacji wyższego szczebla z 20 krajów i terytoriów, luty 2026. Część tego czasu pochłaniają zatwierdzenia i budżety. Część idzie na zebranie ludzi, a to staje się coraz trudniejsze. Według raportu State of Teams 2026 firmy Atlassian 87% pracowników umysłowych twierdzi, że skoro wszyscy są skupieni na realizacji, brakuje im czasu lub zasobów na koordynację. Kłopot polega na tym, kogo potrzebuje nowy program. Sponsorzy z najwyższego szczebla, zapracowani liderzy zespołów i partnerzy spoza firmy to ludzie, którzy mają najmniej wolnego czasu, a bez nich kick-off się nie odbędzie. Źródła: KPMG International, Transforming the Enterprise 2026 · Atlassian Teamwork Lab, State of Teams 2026

Koszt Co się dzieje, gdy program czeka na start? Korzyści przychodzą później. Każdy tydzień między zatwierdzeniem a pierwszymi rezultatami to tydzień, w którym inwestycja jeszcze się nie zwraca. Raport KPMG opisuje mechanizm, który za tym stoi: „realizacja wciąż często zależy od ręcznej koordynacji i wielu poziomów zatwierdzeń”. W pierwszych tygodniach programu duża część tej ręcznej koordynacji to szukanie terminów dla ludzi, którzy muszą uzgodnić plan. Partnerzy dokładają kolejną warstwę. Konsultanci, dostawcy i agencje mają własne kalendarze, więc każdy kick-off i warsztat wymaga terminu, który pasuje dwóm lub trzem organizacjom. Moim zdaniem mobilizacja to pierwszy prawdziwy test tempa programu. Plan może być świetny, ale jeśli umówienie pierwszych spotkań zajmuje miesiąc, wszyscy uczą się, że ten program toczy się powoli.

Prosty model Jak wygląda pierwszy miesiąc mobilizacji projektu? Poradnik Chartered Management Institute o zarządzaniu projektami wyróżnia pięć etapów: inicjowanie, planowanie, realizację, monitorowanie i zamknięcie. Mobilizacja obejmuje dwa pierwsze, od spotkania kick-off do uzgodnionego planu. O projekcie, który się opóźnia, poradnik pisze, że „sprawnie prowadzone spotkanie z przygotowanymi uczestnikami idzie szybciej niż takie, na którym ludzie dostają agendę dopiero po przyjściu”. Oto jeden ze sposobów na przebieg pierwszych czterech tygodni. To przykład do dopasowania, a nie benchmark. Wybierz tydzień, żeby zobaczyć, kto musi się spotkać i co w tym pomaga. Przykładowy pierwszy miesiąc mobilizacji Przykładowy plan Tydzień 1 Sponsorzy i zespół główny Tydzień 2 Start strumieni prac Tydzień 3 Dołączają partnerzy Tydzień 4 Rytm pracy ustalony Spotkania Uzgodnienia ze sponsorami i kick-off programu. Kto Sponsorzy, kierownik programu i liderzy strumieni prac. Co pomaga w Time OS Find Time pokazuje, kiedy zespół główny ma czas (plany Team i Enterprise), więc kick-off trafia na pierwszy pasujący termin. Szczegóły będą inne w każdym programie. Warto natomiast przejąć jeden nawyk: umawiać spotkania na dany tydzień, zanim ten tydzień się zacznie. Źródło: CMI, How can you manage processes and projects to get results?

Jak pomaga Time OS Jak Time OS pomaga programowi ruszyć z miejsca? Eliminuje przerzucanie się wiadomościami przy umawianiu pierwszych spotkań, zarówno w firmie, jak i poza nią. 1. Find Time dla zespołu głównego. Sprawdź, kiedy sponsorzy i liderzy mają czas, i zarezerwuj pierwszy pasujący termin. Find Time jest dostępne w planach Team i Enterprise. 2. Ankiety grupowe i listy zapisów dla partnerów. Konsultanci, dostawcy i agencje głosują na terminy warsztatów albo zapisują się na sesję wprowadzającą z określoną liczbą miejsc. Nikt nie potrzebuje konta. 3. Strony rezerwacji na dyżury programu. Pytania trafiają w wyznaczone terminy, zgodne z faktyczną dostępnością kierownika programu. 4. Chroniony czas na codzienne obowiązki. Czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń i godziny spotkań nie pozwalają, żeby spotkania programu zawładnęły tygodniem wszystkich uczestników. A co z osobami, które pracują przy programie obok codziennych obowiązków? To większość z nich. Poradnik CMI o udziale w projektach zaleca „wyznaczanie okresów, w których można przeszkadzać, i takich, w których nie można”, a czas skupienia robi dokładnie to: tworzy blok, w którym kolidujące zaproszenia są odrzucane z wiadomością, którą piszesz. Dla mnie to właśnie ta ochrona utrzymuje tempo programu, gdy opadnie energia z kick-offu. Ludzie mogą poświęcić programowi uwagę, bo reszta tygodnia nadal należy do nich. Źródło: CMI, Participating in projects

FAQ Pytania, które zadają liderzy transformacji Czym jest mobilizacja projektu? + − Mobilizacja to okres między zatwierdzeniem programu a jego faktycznym startem: tworzenie zespołu, spotkania kick-off, wprowadzanie partnerów i ustalanie rytmu spotkań. Trwa od końca etapu inicjowania do planowania. Czy partnerzy spoza firmy potrzebują konta Doodle? + − Czy mogę sprawdzić, kiedy zespoły wewnętrzne mają czas? + − Jak działa czas skupienia z automatycznym odrzucaniem zaproszeń? + − Z jakimi kalendarzami działa Time OS? + − Jeśli rozruch twojego ostatniego programu trwał miesiącami, zdecydowanie nie jesteś wyjątkiem. Szybkie umówienie pierwszych spotkań to ta część mobilizacji, którą możesz przyspieszyć od razu, a ona nadaje tempo wszystkiemu, co dzieje się potem. Który program uruchomisz jako następny? Umów prezentację