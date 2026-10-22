In het begin van mijn loopbaan werkte ik als techconsultant bij een groot, traditioneel blue-chipbedrijf. Mijn rol hing af van de klant en het project. Soms zat ik in het offerteteam, soms in de uitvoering, en soms zat ik in een gebouw vol directieleden van mijn eigen organisatie en die van de klant. Daar hielp ik met het beheer van de voorraden en bedrijfsprocessen die ons bedrijfsresultaat (en dat van de klant) bepaalden.

Welke rol of welk project het ook was, één ding kwam steeds terug: hoe lang het duurde om belangrijke stakeholders in dezelfde ruimte te krijgen, en dan ook nog iedereen tegelijk aan tafel. In die tijd zaten we de meeste dagen op kantoor, bij de klant op locatie of vlak naast het kantoor van de klant. Maar zelfs als iedereen in hetzelfde gebouw zat, bleef het een echte uitdaging om die cruciale vergaderingen in te plannen.

De op één na grootste factor was hoe lang het werkelijk duurde om grote programma’s op gang te krijgen. Tel alle vergaderingen op die nodig zijn om iets groots van de grond te krijgen, meestal met sponsors uit de directie en belangrijke stakeholders met overvolle agenda’s, en je ziet hoe snel de tijd oploopt.

In dit stuk lees je wat het onderzoek zegt over hoe lang een lancering duurt en wat het wachten kost. Je vindt een kijk van het CMI op de eerste weken van de opstartfase van een project, en een voorbeeld van een eerste maand dat je kunt overnemen.