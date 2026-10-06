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Head of Product Marketing

Chirag Harendra

Chirag is Head of Product Marketing bij Doodle. Al meer dan 15 jaar leidt hij de go-to-marketstrategie van cloud- en enterprise-SaaS-bedrijven.

Bij Doodle schrijft hij de datastory’s: op onderzoek gebaseerde artikelen over waar de tijd van teams blijft, vaak met een rekentool zodat lezers hun eigen week kunnen doorrekenen.

Data story author, Chirag Harendra

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