Twee keer per jaar wordt de klok verzet, en twee keer per jaar doen Europa en Noord-Amerika dat niet op dezelfde dag. De meeste mensen merken het pas als een terugkerende call ineens een uur te vroeg begint, of een uur te laat. Iedereen kent het wel. De hele week hebben collega’s, vrienden en familie je eraan herinnerd dat de klok zondag wordt verzet, en toch vergeet je het op de een of andere manier. De timer in de badkamer staat nog op de oude tijd, want die moet je met de hand verzetten, net als de meeste klokken in huis. Pas als je de tv aanzet voor de vroege aftrap van vandaag, merk je dat je de eerste helft al hebt gemist, of dat je nog een uur moet wachten. Herkenbaar, of ligt het aan mij? Aan mij, als je het mijn vrouw vraagt! Maar wat gebeurt er tijdens de werkweek? Voor jou is de tijd al veranderd, maar collega’s in andere delen van de wereld zijn pas later aan de beurt. Wat betekent dat voor die ‘tussenweek’? In dit stuk lees je wat er in de tussenweek precies gebeurt, check je waar je vergaderingen terechtkomen, zie je wat de data van Doodle laat zien over transatlantische vergaderingen in die weken, speel je een rondje fabel of feit over het verzetten van de klok, en krijg je een paar tips om er het meeste uit te halen.

De tussenweek Waarom verzetten Europa en de VS de klok op verschillende dagen? Omdat ze verschillende regels volgen. In de EU en het VK gaat de klok op de laatste zondag van oktober een uur terug en op de laatste zondag van maart een uur vooruit. In de VS en het grootste deel van Canada gaat de klok op de eerste zondag van november terug en op de tweede zondag van maart vooruit. Dit najaar verzet Europa de klok dus op zondag 25 oktober en de VS op zondag 1 november. In die zeven dagen is elk tijdsverschil over de Atlantische Oceaan een uur kleiner. Tussen Londen en New York zit dan vier uur, geen vijf. Tussen Berlijn en Chicago zes, geen zeven. In het voorjaar zijn er zelfs zo’n drie van die tussenweken. Er gaan stemmen op om het verzetten van de klok af te schaffen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam op 14 juli 2026 de Sunshine Protection Act aan, waarmee het hele jaar zomertijd zou gelden. Per 17 oktober moet de wet nog door de Senaat, dus in de VS gaat de klok op 1 november gewoon terug. Sommige plekken zijn al gestopt: British Columbia zette de klok op 8 maart 2026 voor het laatst vooruit, en het grootste deel van de provincie houdt voortaan het hele jaar zomertijd. In Europa is een plan uit 2019 om ermee te stoppen vastgelopen. Bronnen: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, juli 2026 · EURweb, 17 oktober 2026 · Government of British Columbia, maart 2026

Probeer het Verschuift je vergadering? Kies waar jij bent, waar de ander is en hoe laat je vergadering voor jou begint. De check laat zien hoe laat die voor de ander valt: vóór de omschakeling, in de tussenweek en daarna, en hoeveel kantooruren jullie delen. Niets wat je kiest, wordt opgeslagen of verstuurd. Verschuift je vergadering? Najaar 2026 Jij bent in Londen Dublin Parijs Berlijn Zürich Madrid Amsterdam Warschau Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles De ander is in Londen Dublin Parijs Berlijn Zürich Madrid Amsterdam Warschau Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Je vergadering begint om 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Gewone week Vóór 25 oktober 11:00 Binnen hun kantooruren 5 uur verschil · 3 gedeelde kantooruren De tussenweek 25 t/m 31 oktober 12:00 Binnen hun kantooruren 4 uur verschil · 4 gedeelde kantooruren Na 1 november De hele winter 11:00 Binnen hun kantooruren 5 uur verschil · 3 gedeelde kantooruren In de tussenweek valt deze vergadering voor de ander om 12:00, een uur anders dan normaal. Zodra beide kanten de klok hebben verzet, valt die weer om 11:00. Wil je vergaderingen die binnen ieders werktijd blijven? Vraag een demo aan De tijden volgen de officiële regels voor het verzetten van de klok in 2026, voor een vergadering op een woensdag. Niets wat je kiest, wordt opgeslagen of verstuurd. Volgens mij is de tussenweek het enige moment van het jaar waarop een beetje agendawerk meteen loont: als je in twee minuten je terugkerende calls nakijkt, voorkom je dat iemand in een lege vergaderruimte zit te wachten.

Wat onze data laat zien Zijn de tussenweken goed of slecht voor transatlantische vergaderingen? Goed, zo blijkt. We bekeken vergaderingen die via Doodle zijn geboekt tussen mensen in Europa en Noord-Amerika, in elke tussenweek van najaar 2023 tot voorjaar 2026, en vergeleken die met de gewone weken eromheen. 13 tot 19 % minder transatlantische vergaderingen vallen in de tussenweken buiten iemands kantooruren, in elk seizoen dat we bekeken. + − Bron Uitgever Doodle-data Steekproef Geboekte vergaderingen op werkdagen tussen Europa en Noord-Amerika Soort Platformdata, tussenweken tegenover de gewone weken eromheen, najaar 2023 tot voorjaar 2026 Link Onze aanpak +50 % meer gedeelde werktijd tussen Parijs en New York: drie kantooruren in de tussenweek, twee in een gewone week. + − Bron Uitgever Rekenwerk met tijdzones Steekproef Parijs en New York, 9.00 tot 17.00 uur lokale tijd Soort Berekening Link Doe de check 10 tot 18 % meer planningsactiviteit vóór 9 uur ’s ochtends in Noord-Amerika, in de week nadat de klok is teruggezet. + − Bron Uitgever Doodle-data Steekproef Polls, boekingspagina’s en 1:1’s aangemaakt in Noord-Amerikaanse tijdzones Soort Platformdata, de week erna tegenover de twee weken ervoor, najaar 2023 tot 2025 Link Onze aanpak Waarom helpt de tussenweek? Omdat mensen hun gewone uren aanhouden volgens hun eigen klok. Als het verschil een uur kleiner wordt, groeit de periode waarin beide kanten aan het werk zijn. Er zijn dan minder vergaderingen waarvoor iemand in Europa lang moet doorwerken, of iemand in Noord-Amerika vroeg moet beginnen. Parijs en New York: uren waarin beide kanten werken Tijd in New York Een gewone week · 6 uur verschil De tussenweek · 5 uur verschil 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Parijs en New York delen in een gewone week 2 kantooruren en in de tussenweek 3. Allebei aan het werk: 2 uur, daarna 3 uur Eén kant aan het werk 9.00 tot 17.00 uur lokale tijd, aan beide kanten. Het effect zien we in elk najaar en voorjaar dat we bekeken, en het verdwijnt in de week dat de tweede regio de klok verzet. Minder transatlantische vergaderingen buiten iemands kantooruren in de tussenweken Doodle-data Najaar 2023 −14% Voorjaar 2024 −16% Najaar 2024 −16% Voorjaar 2025 −15% Najaar 2025 −13% Voorjaar 2026 −19% Verandering ten opzichte van de gewone weken rond elke tussenweek. Geboekte vergaderingen op werkdagen tussen Europa en Noord-Amerika. Verschuiven vergaderingen als de klok wordt verzet? Niet op de lokale klok. Gemeten in wereldtijd verschuift de planningsactiviteit in Europa bij het verzetten van de klok met bijna precies een uur, terwijl die in lokale tijd gewoon op zijn plek blijft. Mensen houden hun afspraak van 10 uur, waar 10 uur nu ook valt. Er is ook een vroegevogeleffect. In de week nadat de klok is teruggezet, wordt er meer gepland vóór 9 uur ’s ochtends, en in het voorjaar is het andersom. Dat extra uurtje slaap gaat blijkbaar op aan het bureau. Bron: Doodle-data, transatlantische vergaderingen 2023 tot 2026

Er het meeste uit halen Hoe haal je het meeste uit de tussenweek? Met een paar gewoontes merk je niets van het verzetten van de klok, en wordt de tussenweek een kleine bonus. 1. Check je terugkerende calls met de andere kant. Elke vaste vergadering tussen Europa en Noord-Amerika verschuift in de tussenweek voor één kant een uur. Even kijken op de vrijdag ervoor voorkomt een no-show. 2. Zet erbij in welke tijdzone een vergadering valt. Een afspraak in de agenda volgt de tijdzone van de organisator, dus voor de andere kant verschuift die. Noem je de tijdzone in de uitnodiging, dan hoeft niemand te gissen. 3. Gebruik de week voor vergaderingen die lastig in te plannen zijn. Met een extra uur gedeelde werktijd is de tussenweek een goed moment voor de sessies waarvoor normaal iemand buiten de eigen werkuren moet. 4. Doe het rustig aan op de maandag na de overgang naar zomertijd. Een uur slaap kwijtraken heeft meetbare gevolgen, dus het is geen goede dag voor de vergaderingen waarbij iedereen op zijn scherpst moet zijn. Waar helpt Time OS? Boekingspagina’s bieden tijden aan op basis van je echte beschikbaarheid, binnen de vergaderuren die je instelt. Met groepspolls stemmen mensen op verschillende plekken over een paar opties, zonder dat ze een account nodig hebben. In de Team- en Enterprise-abonnementen laat Find Time zien wanneer collega’s vrij zijn, nog voordat je een uitnodiging verstuurt. Voor mij is het beste wat een agenda rond het verzetten van de klok kan doen: helemaal niets. Jouw uren blijven jouw uren, en de vergaderingen passen zich daaraan aan.

Onze aanpak Hoe hebben we dit gemeten? We gebruikten vergaderingen die via Doodle zijn geboekt (groepspolls, boekingspagina’s en 1:1’s), waarbij de organisator en een deelnemer in tijdzones in Europa en in de VS of Canada zaten. De tijdzone komt uit de instellingen waarmee mensen plannen, niet uit hun land. De data gaat over het klassieke product van Doodle. Een vergadering valt buiten kantooruren als die voor een van beide kanten in lokale tijd vóór 9.00 uur begint, of om 17.00 uur of later. We vergeleken elke tussenweek (najaar 2023, 2024 en 2025, voorjaar 2024, 2025 en 2026) met de gewone weken eromheen. Het aandeel vergaderingen buiten kantooruren is elke week hoog, omdat de definitie streng is en de westkust van de VS meetelt. Daarom rapporteren we de verandering. Het cijfer over de vroege vogels vergelijkt het aandeel polls, boekingspagina’s en 1:1’s dat vóór 9 uur ’s ochtends lokale tijd is aangemaakt in de week nadat de klok is teruggezet, met de twee weken daarvoor. We rapporteren alleen relatieve veranderingen, nooit aantallen. De steekproeven per week lopen in de honderden vergaderingen, en het patroon keert elk seizoen terug.

FAQ Vragen over het verzetten van de klok Wanneer gaat de klok in 2026 een uur terug? + − In de EU en het VK op zondag 25 oktober om 01.00 uur UTC, dat is 2.00 uur in het VK en 3.00 uur in het grootste deel van Midden-Europa. In de VS en het grootste deel van Canada op zondag 1 november om 2.00 uur lokale tijd. In het grootste deel van British Columbia wordt de klok niet meer verzet. Waarom verzetten Europa en de VS de klok op verschillende dagen? + − Schaffen de VS de zomertijd af? + − Verschuiven terugkerende vergaderingen als de klok wordt verzet? + − Hebben mensen een Doodle-account nodig om in een poll te stemmen of een tijd te boeken? + − De klok wordt voorlopig nog wel verzet. De tussenweek herinnert ons eraan dat werken over tijdzones heen vooral draait om weten waar ieders dag begint en eindigt, en vergaderingen daarbinnen houden. Welke van je vergaderingen steekt de Atlantische Oceaan over? Vraag een demo aan