Klockan ställs tillbaka.Vad händer med dina möten?

Två gånger om året ställs klockan om, och två gånger om året gör Europa och Nordamerika det inte samma dag. De flesta märker det först när ett återkommande samtal dyker upp en timme för tidigt, eller en timme för sent. Vi har alla varit där. Hela veckan har kollegor, vänner och familj påmint dig om att klockan ställs om på söndag, och ändå glömmer du det på något sätt. Timern i badrummet visar fortfarande den gamla tiden eftersom den måste ställas om för hand, precis som de flesta klockor hemma. Först när du slår på dagens tidiga match inser du att du antingen har missat första halvlek eller har en hel timme kvar till avspark. Låter det bekant, eller är det bara jag? Det senare, om du frågar min fru! Men vad händer under arbetsveckan? Tiden har ändrats för dig, men kollegor i andra delar av världen ställer om först senare. Hur påverkar det ”mellanveckan”? Här nedan ser du vad som faktiskt händer under mellanveckan, ett verktyg som visar var dina möten hamnar, vad Doodles data visar om transatlantiska möten under de veckorna, en omgång myt eller fakta om själva tidsomställningen och några sätt att få ut mest av veckan.

Mellanveckan Varför ställer Europa och USA om klockan olika dagar? För att de följer olika regler. I EU och Storbritannien ställs klockan tillbaka sista söndagen i oktober och fram sista söndagen i mars. I USA och större delen av Kanada ställs den tillbaka första söndagen i november och fram andra söndagen i mars. I höst ställer Europa alltså om söndagen den 25 oktober och USA söndagen den 1 november. Under de sju dagarna är varje tidsskillnad över Atlanten en timme kortare. Mellan London och New York skiljer det fyra timmar, inte fem. Mellan Berlin och Chicago skiljer det sex, inte sju. På våren blir det ungefär tre mellanveckor. Det talas om att sluta ställa om klockan. USA:s representanthus antog den 14 juli 2026 Sunshine Protection Act, som skulle ge sommartid året runt. Per den 17 oktober måste lagen fortfarande godkännas av senaten, så i USA ställs klockan tillbaka den 1 november som vanligt. Vissa platser har redan slutat: British Columbia ställde fram klockan för sista gången den 8 mars 2026, och större delen av provinsen har nu sommartid året runt. I Europa har ett förslag från 2019 om att avskaffa tidsomställningen gått i stå. Källor: timeanddate.com, sommartid i EU · House Energy and Commerce Committee, juli 2026 · EURweb, 17 oktober 2026 · Government of British Columbia, mars 2026

Testa Flyttas ditt möte? Välj var du är, var den andra personen är och när mötet börjar för dig. Verktyget visar vilken tid mötet hamnar på för den andra före omställningen, under mellanveckan och efteråt, och hur många timmar kontorstid (9 till 17) ni har gemensamt. Inget av det du väljer sparas eller skickas. Flyttas ditt möte? Hösten 2026 Du är i London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warszawa Helsingfors New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Den andra är i London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warszawa Helsingfors New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Ditt möte börjar kl. 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Vanlig vecka Före 25 oktober 11:00 Inom kontorstid 5 timmars skillnad · 3 timmars gemensam kontorstid Mellanveckan 25 till 31 oktober 12:00 Inom kontorstid 4 timmars skillnad · 4 timmars gemensam kontorstid Efter 1 november Hela vintern 11:00 Inom kontorstid 5 timmars skillnad · 3 timmars gemensam kontorstid Under mellanveckan hamnar mötet kl. 12:00 för den andra, en timme från den vanliga tiden. Det går tillbaka till kl. 11:00 när båda sidor har ställt om. Vill du att mötena alltid hamnar inom allas arbetstid? Begär en demonstration Tiderna följer de officiella reglerna för tidsomställningen 2026, för ett möte på en onsdag. Inget av det du väljer sparas eller skickas. Enligt mig är mellanveckan den enda tiden på året då lite kalenderadministration lönar sig direkt: två minuter för att se över dina återkommande samtal besparar dig ett pinsamt tomt mötesrum.

Vad vår data visar Är mellanveckorna bra eller dåliga för möten över Atlanten? Bra, visar det sig. Vi tittade på möten som bokats via Doodle mellan personer i Europa och Nordamerika under varje mellanvecka från hösten 2023 till våren 2026, och jämförde dem med de vanliga veckorna runt omkring. 13 till 19 % färre transatlantiska möten hamnar utanför någons kontorstid under mellanveckorna, varje säsong som vi har tittat på. + − Källa Utgivare Doodle-data Urval Bokade vardagsmöten mellan Europa och Nordamerika Typ Plattformsdata, mellanveckor jämfört med de vanliga veckorna runt omkring, hösten 2023 till våren 2026 Länk Så gjorde vi +50 % fler gemensamma arbetstimmar mellan Paris och New York: tre timmar kontorstid under mellanveckan, två en vanlig vecka. + − Källa Utgivare Tidszonsberäkning Urval Paris och New York, 9.00 till 17.00 lokal tid Typ Beräkning Länk Testa verktyget 10 till 18 % mer planering sker före kl. 9 i Nordamerika veckan efter att klockan har ställts tillbaka. + − Källa Utgivare Doodle-data Urval Omröstningar, bokningssidor och 1:1-möten som skapats i nordamerikanska tidszoner Typ Plattformsdata, veckan efter jämfört med de två veckorna före, hösten 2023 till 2025 Länk Så gjorde vi Varför hjälper mellanveckan? För att folk håller sina vanliga tider på sin egen klocka. När tidsskillnaden krymper med en timme växer fönstret då båda sidor är på jobbet. Färre möten kräver att någon i Europa stannar kvar sent eller att någon i Nordamerika börjar tidigt. Paris och New York: timmar då båda är på jobbet New York-tid En vanlig vecka · 6 timmars skillnad Mellanveckan · 5 timmars skillnad 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paris och New York har 2 timmars gemensam kontorstid en vanlig vecka och 3 timmar under mellanveckan. Båda på jobbet: 2 timmar, sedan 3 timmar Den ena sidan på jobbet 9.00 till 17.00 lokal tid på båda sidor. Effekten syns varje höst och vår som vi har tittat på, och den försvinner den vecka då den andra regionen ställer om klockan. Färre transatlantiska möten utanför någons kontorstid under mellanveckorna Doodle-data Hösten 2023 −14 % Våren 2024 −16 % Hösten 2024 −16 % Våren 2025 −15 % Hösten 2025 −13 % Våren 2026 −19 % Förändring jämfört med de vanliga veckorna runt varje mellanvecka. Bokade vardagsmöten mellan Europa och Nordamerika. Flyttas möten när klockan ställs om? Inte på den lokala klockan. Mätt i världstid (UTC) förskjuts planeringen i Europa nästan exakt en timme när klockan ställs om, medan den ligger kvar på samma lokala tid. Folk behåller sitt möte klockan 10, oavsett var klockan 10 hamnar i världstid. Folk blir också mer morgonpigga. Veckan efter att klockan har ställts tillbaka sker mer planering före kl. 9, och på våren är det tvärtom. Den extra sovtimmen verkar komma skrivbordet till godo. Källa: Doodle-data, transatlantiska möten 2023 till 2026

Få ut mest av veckan Hur får du ut mest av mellanveckan? Med några enkla vanor blir tidsomställningen ingen stor sak, och mellanveckan en liten bonus. 1. Se över dina återkommande samtal över Atlanten. Varje stående möte mellan Europa och Nordamerika flyttas en timme för den ena sidan under mellanveckan. En snabb koll fredagen innan gör att ingen sitter och väntar förgäves. 2. Skriv ut vilken tidszon mötet utgår från. En kalenderhändelse följer arrangörens tidszon, så den andra sidan ser mötet flytta sig. Står tidszonen i inbjudan slipper alla gissa. 3. Använd veckan till de möten som är svåra att få in. Med en extra timme gemensam arbetstid är mellanveckan ett bra tillfälle för de möten som annars brukar tvinga någon att jobba utanför sina tider. 4. Ta det lugnt måndagen efter vårens omställning. En timme mindre sömn har mätbara effekter, så det är en dålig dag för möten där alla behöver vara som skarpast. Var hjälper Time OS till? Bokningssidor erbjuder tider utifrån din faktiska tillgänglighet, inom de mötestider du har ställt in. Med gruppomröstningar kan folk på olika orter rösta på några alternativ, och ingen behöver ett konto. I Team- och Enterprise-planerna visar Find Time när kollegorna är lediga innan du skickar en inbjudan. För mig är det bästa en kalender kan göra vid en tidsomställning ingenting alls: dina tider förblir dina tider, och mötena anpassas efter dem.

Så gjorde vi Hur mätte vi det här? Vi använde möten som bokats via Doodle (gruppomröstningar, bokningssidor och 1:1-möten) där arrangören och en deltagare befann sig i tidszoner i Europa respektive USA eller Kanada. Tidszonen kommer från inställningen som folk planerar i, inte från vilket land de bor i. Underlaget gäller Doodles klassiska produkt. Ett möte räknas som utanför kontorstid om det börjar före 9.00, eller 17.00 eller senare, lokal tid för någon av sidorna. Vi jämförde varje mellanvecka (hösten 2023, 2024 och 2025 samt våren 2024, 2025 och 2026) med de vanliga veckorna runt omkring. Andelen möten utanför kontorstid är hög varje vecka, eftersom definitionen är strikt och omfattar USA:s västkust, så vi redovisar förändringen. Siffran för tidig planering jämför andelen omröstningar, bokningssidor och 1:1-möten som skapades före kl. 9 lokal tid veckan efter att klockan ställts tillbaka med de två veckorna före. Vi redovisar bara relativa förändringar, aldrig antal. Urvalen per vecka uppgår till hundratals möten, och mönstret upprepas varje säsong.

Vanliga frågor Frågor om tidsomställningen När ställs klockan tillbaka 2026? + − I EU och Storbritannien söndagen den 25 oktober kl. 01.00 UTC, vilket är kl. 02.00 i Storbritannien och kl. 03.00 i större delen av Centraleuropa. I USA och större delen av Kanada söndagen den 1 november kl. 02.00 lokal tid. Större delen av British Columbia ställer inte längre om klockan. Varför ställer Europa och USA om klockan olika dagar? + − Slutar USA att ställa om klockan? + − Flyttas återkommande möten när klockan ställs om? + − Behöver folk ett Doodle-konto för att rösta i en omröstning eller boka en tid? + − Klockan kommer att fortsätta ställas om ett tag till. Mellanveckan påminner oss om att arbete över tidszoner mest handlar om att veta var allas dag börjar och slutar, och att hålla mötena inom den. Vilket av dina möten går över Atlanten? Begär en demonstration