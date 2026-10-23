Klockan ställs tillbaka.Vad händer med dina möten?
I Europa ställs klockan tillbaka söndagen den 25 oktober. USA väntar till den 1 november. Under en vecka blir Atlanten en timme kortare, och vår data visar att det är en av årets bästa veckor för transatlantiska möten.
- Mellanveckan
- 25 till 31 oktober 2026
- Mellan London och New York
- 4 timmar, 25 till 31 oktober
- Möten utanför kontorstid
- 13 till 19 % färre
Två gånger om året ställs klockan om, och två gånger om året gör Europa och Nordamerika det inte samma dag. De flesta märker det först när ett återkommande samtal dyker upp en timme för tidigt, eller en timme för sent.
Vi har alla varit där. Hela veckan har kollegor, vänner och familj påmint dig om att klockan ställs om på söndag, och ändå glömmer du det på något sätt. Timern i badrummet visar fortfarande den gamla tiden eftersom den måste ställas om för hand, precis som de flesta klockor hemma. Först när du slår på dagens tidiga match inser du att du antingen har missat första halvlek eller har en hel timme kvar till avspark. Låter det bekant, eller är det bara jag? Det senare, om du frågar min fru!
Men vad händer under arbetsveckan? Tiden har ändrats för dig, men kollegor i andra delar av världen ställer om först senare. Hur påverkar det ”mellanveckan”?
Här nedan ser du vad som faktiskt händer under mellanveckan, ett verktyg som visar var dina möten hamnar, vad Doodles data visar om transatlantiska möten under de veckorna, en omgång myt eller fakta om själva tidsomställningen och några sätt att få ut mest av veckan.
Mellanveckan
Varför ställer Europa och USA om klockan olika dagar?
För att de följer olika regler. I EU och Storbritannien ställs klockan tillbaka sista söndagen i oktober och fram sista söndagen i mars. I USA och större delen av Kanada ställs den tillbaka första söndagen i november och fram andra söndagen i mars.
I höst ställer Europa alltså om söndagen den 25 oktober och USA söndagen den 1 november. Under de sju dagarna är varje tidsskillnad över Atlanten en timme kortare. Mellan London och New York skiljer det fyra timmar, inte fem. Mellan Berlin och Chicago skiljer det sex, inte sju. På våren blir det ungefär tre mellanveckor.
Det talas om att sluta ställa om klockan. USA:s representanthus antog den 14 juli 2026 Sunshine Protection Act, som skulle ge sommartid året runt. Per den 17 oktober måste lagen fortfarande godkännas av senaten, så i USA ställs klockan tillbaka den 1 november som vanligt. Vissa platser har redan slutat: British Columbia ställde fram klockan för sista gången den 8 mars 2026, och större delen av provinsen har nu sommartid året runt. I Europa har ett förslag från 2019 om att avskaffa tidsomställningen gått i stå.
Källor: timeanddate.com, sommartid i EU · House Energy and Commerce Committee, juli 2026 · EURweb, 17 oktober 2026 · Government of British Columbia, mars 2026
Testa
Flyttas ditt möte?
Välj var du är, var den andra personen är och när mötet börjar för dig. Verktyget visar vilken tid mötet hamnar på för den andra före omställningen, under mellanveckan och efteråt, och hur många timmar kontorstid (9 till 17) ni har gemensamt. Inget av det du väljer sparas eller skickas.
Flyttas ditt möte?Hösten 2026
Vanlig vecka
Före 25 oktober
11:00
Inom kontorstid
5 timmars skillnad3 timmars gemensam kontorstid
Mellanveckan
25 till 31 oktober
12:00
Inom kontorstid
4 timmars skillnad4 timmars gemensam kontorstid
Efter 1 november
Hela vintern
11:00
Inom kontorstid
5 timmars skillnad3 timmars gemensam kontorstid
Under mellanveckan hamnar mötet kl. 12:00 för den andra, en timme från den vanliga tiden. Det går tillbaka till kl. 11:00 när båda sidor har ställt om.
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Tiderna följer de officiella reglerna för tidsomställningen 2026, för ett möte på en onsdag. Inget av det du väljer sparas eller skickas.
Enligt mig är mellanveckan den enda tiden på året då lite kalenderadministration lönar sig direkt: två minuter för att se över dina återkommande samtal besparar dig ett pinsamt tomt mötesrum.
Vad vår data visar
Är mellanveckorna bra eller dåliga för möten över Atlanten?
Bra, visar det sig. Vi tittade på möten som bokats via Doodle mellan personer i Europa och Nordamerika under varje mellanvecka från hösten 2023 till våren 2026, och jämförde dem med de vanliga veckorna runt omkring.
13 till 19 %
färre transatlantiska möten hamnar utanför någons kontorstid under mellanveckorna, varje säsong som vi har tittat på.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data
- Urval
- Bokade vardagsmöten mellan Europa och Nordamerika
- Typ
- Plattformsdata, mellanveckor jämfört med de vanliga veckorna runt omkring, hösten 2023 till våren 2026
- Länk
- Så gjorde vi
+50 %
fler gemensamma arbetstimmar mellan Paris och New York: tre timmar kontorstid under mellanveckan, två en vanlig vecka.
Källa
- Utgivare
- Tidszonsberäkning
- Urval
- Paris och New York, 9.00 till 17.00 lokal tid
- Typ
- Beräkning
- Länk
- Testa verktyget
10 till 18 %
mer planering sker före kl. 9 i Nordamerika veckan efter att klockan har ställts tillbaka.
Källa
- Utgivare
- Doodle-data
- Urval
- Omröstningar, bokningssidor och 1:1-möten som skapats i nordamerikanska tidszoner
- Typ
- Plattformsdata, veckan efter jämfört med de två veckorna före, hösten 2023 till 2025
- Länk
- Så gjorde vi
Varför hjälper mellanveckan?
För att folk håller sina vanliga tider på sin egen klocka. När tidsskillnaden krymper med en timme växer fönstret då båda sidor är på jobbet. Färre möten kräver att någon i Europa stannar kvar sent eller att någon i Nordamerika börjar tidigt.
Effekten syns varje höst och vår som vi har tittat på, och den försvinner den vecka då den andra regionen ställer om klockan.
Flyttas möten när klockan ställs om?
Inte på den lokala klockan. Mätt i världstid (UTC) förskjuts planeringen i Europa nästan exakt en timme när klockan ställs om, medan den ligger kvar på samma lokala tid. Folk behåller sitt möte klockan 10, oavsett var klockan 10 hamnar i världstid.
Folk blir också mer morgonpigga. Veckan efter att klockan har ställts tillbaka sker mer planering före kl. 9, och på våren är det tvärtom. Den extra sovtimmen verkar komma skrivbordet till godo.
Myt eller fakta?
Hur mycket vet du egentligen om tidsomställningen?
Åtta saker som folk brukar säga om sommartid. Välj myt eller fakta för varje påstående och se sedan vad källorna säger.
Myt eller fakta?0 av 8 besvarade
Benjamin Franklin uppfann sommartiden.
Sommartiden infördes för att hjälpa bönderna.
Tyskland var 1916 först i världen med sommartid i hela landet.
Hjärtinfarkterna ökar måndagen efter att klockan har ställts fram.
Att klockan ställs tillbaka är lika påfrestande för hjärtat.
Dödsolyckorna i trafiken ökar veckan efter vårens omställning.
Sömnexperter vill ha sommartid året runt.
USA slutar ställa om klockan i år.
Källor: U.S. History, Franklins brev · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine
Få ut mest av veckan
Hur får du ut mest av mellanveckan?
Med några enkla vanor blir tidsomställningen ingen stor sak, och mellanveckan en liten bonus.
- Se över dina återkommande samtal över Atlanten. Varje stående möte mellan Europa och Nordamerika flyttas en timme för den ena sidan under mellanveckan. En snabb koll fredagen innan gör att ingen sitter och väntar förgäves.
- Skriv ut vilken tidszon mötet utgår från. En kalenderhändelse följer arrangörens tidszon, så den andra sidan ser mötet flytta sig. Står tidszonen i inbjudan slipper alla gissa.
- Använd veckan till de möten som är svåra att få in. Med en extra timme gemensam arbetstid är mellanveckan ett bra tillfälle för de möten som annars brukar tvinga någon att jobba utanför sina tider.
- Ta det lugnt måndagen efter vårens omställning. En timme mindre sömn har mätbara effekter, så det är en dålig dag för möten där alla behöver vara som skarpast.
Var hjälper Time OS till?
Bokningssidor erbjuder tider utifrån din faktiska tillgänglighet, inom de mötestider du har ställt in. Med gruppomröstningar kan folk på olika orter rösta på några alternativ, och ingen behöver ett konto. I Team- och Enterprise-planerna visar Find Time när kollegorna är lediga innan du skickar en inbjudan.
För mig är det bästa en kalender kan göra vid en tidsomställning ingenting alls: dina tider förblir dina tider, och mötena anpassas efter dem.
Så gjorde vi
Hur mätte vi det här?
Vi använde möten som bokats via Doodle (gruppomröstningar, bokningssidor och 1:1-möten) där arrangören och en deltagare befann sig i tidszoner i Europa respektive USA eller Kanada. Tidszonen kommer från inställningen som folk planerar i, inte från vilket land de bor i. Underlaget gäller Doodles klassiska produkt.
Ett möte räknas som utanför kontorstid om det börjar före 9.00, eller 17.00 eller senare, lokal tid för någon av sidorna. Vi jämförde varje mellanvecka (hösten 2023, 2024 och 2025 samt våren 2024, 2025 och 2026) med de vanliga veckorna runt omkring. Andelen möten utanför kontorstid är hög varje vecka, eftersom definitionen är strikt och omfattar USA:s västkust, så vi redovisar förändringen.
Siffran för tidig planering jämför andelen omröstningar, bokningssidor och 1:1-möten som skapades före kl. 9 lokal tid veckan efter att klockan ställts tillbaka med de två veckorna före. Vi redovisar bara relativa förändringar, aldrig antal. Urvalen per vecka uppgår till hundratals möten, och mönstret upprepas varje säsong.
Vanliga frågor
Frågor om tidsomställningen
I EU och Storbritannien söndagen den 25 oktober kl. 01.00 UTC, vilket är kl. 02.00 i Storbritannien och kl. 03.00 i större delen av Centraleuropa. I USA och större delen av Kanada söndagen den 1 november kl. 02.00 lokal tid. Större delen av British Columbia ställer inte längre om klockan.
Klockan kommer att fortsätta ställas om ett tag till. Mellanveckan påminner oss om att arbete över tidszoner mest handlar om att veta var allas dag börjar och slutar, och att hålla mötena inom den.
Vilket av dina möten går över Atlanten?Begär en demonstration
Källor
- 1.Doodle-data: möten som bokats mellan Europa och Nordamerika, hösten 2023 till våren 2026. Se Så gjorde vi
- 2.timeanddate.com, sommartid i EU
- 3.House Energy and Commerce Committee, House passes legislation to make daylight saving time permanent, 14 juli 2026
- 4.EURweb, Daylight saving time 2026, 17 oktober 2026
- 5.U.S. History, Benjamin Franklin and daylight saving time
- 6.AgAmerica, Myth vs fact: daylight saving time and farming
- 7.Government of British Columbia, Adopting permanent daylight saving time, 2 mars 2026
- 8.Western Front Association, Spring forward, fall back: the changing of the clocks and the First World War
- 9.American College of Cardiology, Daylight saving impacts the timing of heart attacks, mars 2014
- 10.University of Colorado Boulder, dödsolyckor i trafiken och sommartid (Current Biology, januari 2020)
- 11.American Academy of Sleep Medicine, ståndpunkt om permanent normaltid
Doodles siffror är relativa förändringar i plattformsdata och beskriver personer som planerar med Doodle, inte alla. Siffrorna om hjärtinfarkter kommer från en enda studie av sjukhus i Michigan, 2010 till 2013. Lagförslagets status i USA gäller per den 17 oktober 2026.
Håll varje möte inom allas arbetstid.
Se hur bokningssidor, mötestider och gruppomröstningar fungerar över tidszoner. Vi visar det i en riktig kalender.