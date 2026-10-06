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Head of Product Marketing

Chirag Harendra

Chirag är Head of Product Marketing på Doodle. Han har i mer än 15 år lett go-to-market-strategin för moln- och SaaS-företag inom enterprise.

På Doodle skriver han de datadrivna artiklarna: forskningsbaserade texter om vart teamens tid tar vägen, många med en kalkylator så att läsarna kan räkna på sin egen vecka.

Data story author, Chirag Harendra

Latest articles by Chirag Harendra

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