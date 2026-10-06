Head of Product Marketing

Chirag är Head of Product Marketing på Doodle. Han har i mer än 15 år lett go-to-market-strategin för moln- och SaaS-företag inom enterprise.

På Doodle skriver han de datadrivna artiklarna: forskningsbaserade texter om vart teamens tid tar vägen, många med en kalkylator så att läsarna kan räkna på sin egen vecka.