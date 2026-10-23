Uret skal stilles en time tilbage.Hvad sker der med dine møder?
Europa stiller uret tilbage søndag den 25. oktober. USA venter til den 1. november. I en uge bliver Atlanten en time kortere, og vores data viser, at det er en af årets bedste uger for møder på tværs af Atlanten.
- Overgangsugen
- 25. til 31. oktober 2026
- London til New York
- 4 timers forskel fra 25. til 31. oktober
- Møder uden for arbejdstiden
- 13 til 19 % færre
To gange om året stiller vi uret om, og to gange om året gør Europa og Nordamerika det ikke på samme dag. De fleste opdager det først, når et fast opkald dukker op en time for tidligt eller en time for sent.
Vi kender det alle sammen. Hele ugen har kolleger, venner og familie mindet dig om, at uret skal stilles om på søndag, og alligevel glemmer du det på en eller anden måde. Uret på badeværelset viser stadig den gamle tid, fordi det skal stilles i hånden, ligesom de fleste andre ure derhjemme. Først når du tænder for dagens tidlige kamp, går det op for dig, at du enten har misset første halvleg eller stadig har en time, til den går i gang. Lyder det bekendt, eller er det bare mig? Det sidste, hvis du spørger min kone!
Men hvad sker der i arbejdsugen? Tiden er skiftet for dig, men kolleger i andre dele af verden skifter først lidt senere. Hvad betyder det så for ”overgangsugen”?
Nedenfor kan du se, hvad der egentlig sker i overgangsugen, tjekke, hvor dine møder lander, og se, hvad Doodle-data viser om transatlantiske møder i de uger. Du får også en runde myte eller fakta om selve tidsomstillingen og et par måder at få mest ud af ugen på.
Overgangsugen
Hvorfor stiller Europa og USA uret om på forskellige dage?
Fordi de følger forskellige regler. I EU og Storbritannien stilles uret tilbage den sidste søndag i oktober og frem den sidste søndag i marts. I USA og det meste af Canada stilles det tilbage den første søndag i november og frem den anden søndag i marts.
I år skifter Europa derfor søndag den 25. oktober og USA søndag den 1. november. I de syv dage er hver eneste tidsforskel over Atlanten en time kortere. Der er fire timers forskel mellem London og New York, ikke fem. Mellem Berlin og Chicago er der seks, ikke syv. Om foråret varer overgangsperioden omkring tre uger.
Der bliver talt om at droppe skiftet. Den 14. juli 2026 vedtog Repræsentanternes Hus i USA Sunshine Protection Act, som vil give sommertid hele året. Pr. 17. oktober mangler loven stadig at komme gennem Senatet, så uret i USA stilles tilbage den 1. november som normalt. Nogle steder er allerede holdt op: British Columbia stillede uret frem for sidste gang den 8. marts 2026, og det meste af provinsen bliver på sommertid hele året. I Europa er en plan fra 2019 om at afskaffe tidsomstillingen gået i stå.
Kilder: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, juli 2026 · EURweb, 17. oktober 2026 · Government of British Columbia, marts 2026
Prøv det
Flytter dit møde sig?
Vælg, hvor du er, hvor den anden person er, og hvornår mødet starter for dig. Så kan du se, hvornår mødet lander hos den anden før skiftet, i overgangsugen og bagefter, og hvor mange timer af arbejdsdagen fra 9 til 17 I har til fælles. Intet af det, du vælger, bliver gemt eller sendt.
Flytter dit møde sig?Efteråret 2026
Almindelig uge
Før 25. oktober
11:00
Inden for arbejdstiden
5 timers forskel3 timers fælles arbejdstid
Overgangsugen
25. til 31. oktober
12:00
Inden for arbejdstiden
4 timers forskel4 timers fælles arbejdstid
Efter 1. november
Hele vinteren
11:00
Inden for arbejdstiden
5 timers forskel3 timers fælles arbejdstid
I overgangsugen lander mødet kl. 12:00 hos den anden, en time fra det sædvanlige tidspunkt. Det flytter tilbage til kl. 11:00, når begge sider har stillet uret om.
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Tiderne følger de officielle regler for tidsomstilling i 2026 og gælder et møde på en onsdag. Intet af det, du vælger, bliver gemt eller sendt.
Efter min mening er overgangsugen det eneste tidspunkt på året, hvor lidt kalenderadministration betaler sig med det samme: to minutter på at tjekke dine faste opkald sparer dig for et pinligt tomt mødelokale.
Det viser vores data
Er overgangsugerne gode eller dårlige for møder på tværs af Atlanten?
Gode, viser det sig. Vi har set på møder booket via Doodle mellem folk i Europa og Nordamerika i hver eneste overgangsuge fra efteråret 2023 til foråret 2026 og sammenlignet dem med de almindelige uger omkring dem.
13 til 19 %
færre transatlantiske møder lander uden for arbejdstiden (9 til 17) hos en af parterne i overgangsugerne, i hver eneste sæson, vi har set på.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data
- Stikprøve
- Bookede møder på hverdage mellem Europa og Nordamerika
- Type
- Platformsdata, overgangsuger sammenlignet med de almindelige uger omkring dem, efteråret 2023 til foråret 2026
- Link
- Sådan gjorde vi
+50 %
flere fælles arbejdstimer mellem Paris og New York: tre timer mellem 9 og 17 i overgangsugen, to i en almindelig uge.
Kilde
- Udgiver
- Tidszoneberegning
- Stikprøve
- Paris og New York, kl. 9.00 til 17.00 lokal tid
- Type
- Beregning
- Link
- Prøv det selv
10 til 18 %
mere planlægning før kl. 9 i Nordamerika i ugen efter, at uret er stillet tilbage.
Kilde
- Udgiver
- Doodle-data
- Stikprøve
- Gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder oprettet i nordamerikanske tidszoner
- Type
- Platformsdata, ugen efter sammenlignet med de to uger før, efteråret 2023 til 2025
- Link
- Sådan gjorde vi
Hvorfor hjælper overgangsugen?
Fordi folk holder deres sædvanlige arbejdstider efter deres eget ur. Når forskellen skrumper med en time, bliver det tidsrum, hvor begge sider er på arbejde, større. Færre møder kræver, at nogen i Europa bliver længe, eller at nogen i Nordamerika møder tidligt ind.
Effekten viser sig i hvert eneste efterår og forår, vi har set på, og den forsvinder den uge, hvor den anden region stiller uret om.
Flytter møderne sig, når uret stilles om?
Ikke på det lokale ur. Målt i global tid rykker planlægningen i Europa næsten præcis en time, når uret stilles om, mens den ligger fast i lokal tid. Folk holder fast i deres møde kl. 10, uanset hvornår kl. 10 nu falder.
Der er også en morgenfugle-effekt. I ugen efter, at uret er stillet tilbage, sker der mere planlægning før kl. 9, og om foråret går det den modsatte vej. Den ekstra time i sengen ser ud til at blive brugt ved skrivebordet.
Myte eller fakta?
Hvor meget ved du egentlig om tidsomstillingen?
Otte ting, folk siger om sommertid. Vælg myte eller fakta for hver af dem, og se, hvad kilderne siger.
Myte eller fakta?0 af 8 besvaret
Benjamin Franklin opfandt sommertiden.
Den blev indført for at hjælpe landmændene.
Tyskland var det første land, der indførte den i hele landet, i 1916.
Der er flere hjerteanfald mandagen efter, at uret er stillet frem.
Når uret stilles tilbage, er det lige så hårdt for hjertet.
Der sker flere dødsulykker i trafikken i ugen efter skiftet om foråret.
Søvneksperter vil have sommertid hele året.
USA holder op med at stille uret om i år.
Kilder: U.S. History, Franklins brev · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine
Få mest ud af ugen
Hvordan får du mest ud af overgangsugen?
Et par vaner gør tidsomstillingen til noget, du knap lægger mærke til, og overgangsugen til en lille bonus.
- Tjek dine faste opkald med den anden side. Alle faste møder mellem Europa og Nordamerika flytter sig en time for den ene side i overgangsugen. Et hurtigt kig fredagen før forhindrer, at nogen ikke dukker op.
- Skriv, hvilken tidszone et møde hører til. En kalenderaftale følger arrangørens tidszone, så den anden side ser den flytte sig. Når du skriver tidszonen i invitationen, slipper alle for at gætte.
- Brug ugen til de møder, der er svære at få plads til. Med en ekstra times fælles arbejdstid er overgangsugen et godt tidspunkt til de møder, der normalt skubber nogen uden for deres arbejdstid.
- Tag den med ro mandagen efter skiftet om foråret. At miste en times søvn har målbare effekter, så det er en dårlig dag til de møder, hvor alle skal være helt skarpe.
Hvor hjælper Time OS?
Bookingsider tilbyder tidspunkter ud fra din faktiske tilgængelighed, inden for de mødetider, du sætter. Med gruppeafstemninger kan folk forskellige steder stemme om et par muligheder, uden at nogen behøver en konto. På Team- og Enterprise-planerne viser Find Time, hvornår kollegerne er ledige, før du sender en invitation.
For mig er det bedste, en kalender kan gøre omkring en tidsomstilling, slet ingenting: dine arbejdstider forbliver dine, og møderne passer sig ind omkring dem.
Sådan gjorde vi
Hvordan har vi målt det?
Vi har brugt møder booket via Doodle (gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder), hvor arrangøren og en deltager var i tidszoner i henholdsvis Europa og USA eller Canada. Tidszonerne kommer fra de indstillinger, folk planlægger i, ikke fra deres land. Dataene dækker Doodles klassiske produkt.
Et møde tæller som uden for arbejdstiden, hvis det starter før kl. 9.00 eller kl. 17.00 eller senere i lokal tid for en af siderne. Vi sammenlignede hver overgangsuge (efteråret 2023, 2024 og 2025 og foråret 2024, 2025 og 2026) med de almindelige uger omkring den. Andelen af møder uden for arbejdstiden er høj i alle uger, fordi definitionen er streng og omfatter den amerikanske vestkyst, så vi oplyser ændringen.
Tallet for morgenfugle-effekten sammenligner andelen af gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder, der blev oprettet før kl. 9 lokal tid i ugen efter, at uret er stillet tilbage, med de to uger før. Vi oplyser kun relative ændringer, aldrig antal. De ugentlige stikprøver tæller hundredvis af møder, og mønsteret gentager sig i hver eneste sæson.
FAQ
Spørgsmål om tidsomstillingen
I EU og Storbritannien søndag den 25. oktober kl. 01.00 UTC, det vil sige kl. 2 i Storbritannien og kl. 3 i det meste af Centraleuropa. I USA og det meste af Canada søndag den 1. november kl. 2 lokal tid. Det meste af British Columbia stiller ikke længere uret om.
Vi kommer til at stille uret om et stykke tid endnu. Overgangsugen minder os om, at arbejde på tværs af tidszoner mest handler om at vide, hvornår alles arbejdsdag starter og slutter, og om at holde møderne inden for den.
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Kilder
- 1.Doodle-data: møder booket mellem Europa og Nordamerika, efteråret 2023 til foråret 2026. Se Sådan gjorde vi
- 2.timeanddate.com, EU daylight saving time
- 3.House Energy and Commerce Committee, House passes legislation to make daylight saving time permanent, 14. juli 2026
- 4.EURweb, Daylight saving time 2026, 17. oktober 2026
- 5.U.S. History, Benjamin Franklin and daylight saving time
- 6.AgAmerica, Myth vs fact: daylight saving time and farming
- 7.Government of British Columbia, Adopting permanent daylight saving time, 2. marts 2026
- 8.Western Front Association, Spring forward, fall back: the changing of the clocks and the First World War
- 9.American College of Cardiology, Daylight saving impacts the timing of heart attacks, marts 2014
- 10.University of Colorado Boulder, om dødsulykker i trafikken og sommertid (Current Biology, januar 2020)
- 11.American Academy of Sleep Medicine, holdningspapir om permanent normaltid
Doodles tal er relative ændringer fra platformsdata og beskriver folk, der planlægger med Doodle, ikke alle. Tallene for hjerteanfald kommer fra ét studie af hospitaler i Michigan, 2010 til 2013. Status for lovforslaget i USA er pr. 17. oktober 2026.
Hold hvert møde inden for alles arbejdstid.
Se, hvordan bookingsider, mødetider og gruppeafstemninger fungerer på tværs af tidszoner. Vi viser det i en rigtig kalender.