To gange om året stiller vi uret om, og to gange om året gør Europa og Nordamerika det ikke på samme dag. De fleste opdager det først, når et fast opkald dukker op en time for tidligt eller en time for sent. Vi kender det alle sammen. Hele ugen har kolleger, venner og familie mindet dig om, at uret skal stilles om på søndag, og alligevel glemmer du det på en eller anden måde. Uret på badeværelset viser stadig den gamle tid, fordi det skal stilles i hånden, ligesom de fleste andre ure derhjemme. Først når du tænder for dagens tidlige kamp, går det op for dig, at du enten har misset første halvleg eller stadig har en time, til den går i gang. Lyder det bekendt, eller er det bare mig? Det sidste, hvis du spørger min kone! Men hvad sker der i arbejdsugen? Tiden er skiftet for dig, men kolleger i andre dele af verden skifter først lidt senere. Hvad betyder det så for ”overgangsugen”? Nedenfor kan du se, hvad der egentlig sker i overgangsugen, tjekke, hvor dine møder lander, og se, hvad Doodle-data viser om transatlantiske møder i de uger. Du får også en runde myte eller fakta om selve tidsomstillingen og et par måder at få mest ud af ugen på.

Overgangsugen Hvorfor stiller Europa og USA uret om på forskellige dage? Fordi de følger forskellige regler. I EU og Storbritannien stilles uret tilbage den sidste søndag i oktober og frem den sidste søndag i marts. I USA og det meste af Canada stilles det tilbage den første søndag i november og frem den anden søndag i marts. I år skifter Europa derfor søndag den 25. oktober og USA søndag den 1. november. I de syv dage er hver eneste tidsforskel over Atlanten en time kortere. Der er fire timers forskel mellem London og New York, ikke fem. Mellem Berlin og Chicago er der seks, ikke syv. Om foråret varer overgangsperioden omkring tre uger. Der bliver talt om at droppe skiftet. Den 14. juli 2026 vedtog Repræsentanternes Hus i USA Sunshine Protection Act, som vil give sommertid hele året. Pr. 17. oktober mangler loven stadig at komme gennem Senatet, så uret i USA stilles tilbage den 1. november som normalt. Nogle steder er allerede holdt op: British Columbia stillede uret frem for sidste gang den 8. marts 2026, og det meste af provinsen bliver på sommertid hele året. I Europa er en plan fra 2019 om at afskaffe tidsomstillingen gået i stå. Kilder: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, juli 2026 · EURweb, 17. oktober 2026 · Government of British Columbia, marts 2026

Prøv det Flytter dit møde sig? Vælg, hvor du er, hvor den anden person er, og hvornår mødet starter for dig. Så kan du se, hvornår mødet lander hos den anden før skiftet, i overgangsugen og bagefter, og hvor mange timer af arbejdsdagen fra 9 til 17 I har til fælles. Intet af det, du vælger, bliver gemt eller sendt. Flytter dit møde sig? Efteråret 2026 Du er i London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warszawa Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Den anden er i London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warszawa Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Dit møde starter kl. 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Almindelig uge Før 25. oktober 11:00 Inden for arbejdstiden 5 timers forskel · 3 timers fælles arbejdstid Overgangsugen 25. til 31. oktober 12:00 Inden for arbejdstiden 4 timers forskel · 4 timers fælles arbejdstid Efter 1. november Hele vinteren 11:00 Inden for arbejdstiden 5 timers forskel · 3 timers fælles arbejdstid I overgangsugen lander mødet kl. 12:00 hos den anden, en time fra det sædvanlige tidspunkt. Det flytter tilbage til kl. 11:00, når begge sider har stillet uret om. Vil du have møder, der holder sig inden for alles arbejdstid? Book en demo Tiderne følger de officielle regler for tidsomstilling i 2026 og gælder et møde på en onsdag. Intet af det, du vælger, bliver gemt eller sendt. Efter min mening er overgangsugen det eneste tidspunkt på året, hvor lidt kalenderadministration betaler sig med det samme: to minutter på at tjekke dine faste opkald sparer dig for et pinligt tomt mødelokale.

Det viser vores data Er overgangsugerne gode eller dårlige for møder på tværs af Atlanten? Gode, viser det sig. Vi har set på møder booket via Doodle mellem folk i Europa og Nordamerika i hver eneste overgangsuge fra efteråret 2023 til foråret 2026 og sammenlignet dem med de almindelige uger omkring dem. 13 til 19 % færre transatlantiske møder lander uden for arbejdstiden (9 til 17) hos en af parterne i overgangsugerne, i hver eneste sæson, vi har set på. + − Kilde Udgiver Doodle-data Stikprøve Bookede møder på hverdage mellem Europa og Nordamerika Type Platformsdata, overgangsuger sammenlignet med de almindelige uger omkring dem, efteråret 2023 til foråret 2026 Link Sådan gjorde vi +50 % flere fælles arbejdstimer mellem Paris og New York: tre timer mellem 9 og 17 i overgangsugen, to i en almindelig uge. + − Kilde Udgiver Tidszoneberegning Stikprøve Paris og New York, kl. 9.00 til 17.00 lokal tid Type Beregning Link Prøv det selv 10 til 18 % mere planlægning før kl. 9 i Nordamerika i ugen efter, at uret er stillet tilbage. + − Kilde Udgiver Doodle-data Stikprøve Gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder oprettet i nordamerikanske tidszoner Type Platformsdata, ugen efter sammenlignet med de to uger før, efteråret 2023 til 2025 Link Sådan gjorde vi Hvorfor hjælper overgangsugen? Fordi folk holder deres sædvanlige arbejdstider efter deres eget ur. Når forskellen skrumper med en time, bliver det tidsrum, hvor begge sider er på arbejde, større. Færre møder kræver, at nogen i Europa bliver længe, eller at nogen i Nordamerika møder tidligt ind. Paris og New York: timer, hvor begge er på arbejde New York-tid En almindelig uge · 6 timers forskel Overgangsugen · 5 timers forskel 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paris og New York har 2 timers fælles arbejdstid mellem 9 og 17 i en almindelig uge og 3 timer i overgangsugen. Begge på arbejde: 2 timer, derefter 3 timer Én side på arbejde Kl. 9.00 til 17.00 lokal tid på begge sider. Effekten viser sig i hvert eneste efterår og forår, vi har set på, og den forsvinder den uge, hvor den anden region stiller uret om. Færre transatlantiske møder uden for arbejdstiden i overgangsugerne Doodle-data Efterår 2023 −14 % Forår 2024 −16 % Efterår 2024 −16 % Forår 2025 −15 % Efterår 2025 −13 % Forår 2026 −19 % Ændring i forhold til de almindelige uger omkring hver overgangsuge. Bookede møder på hverdage mellem Europa og Nordamerika. Flytter møderne sig, når uret stilles om? Ikke på det lokale ur. Målt i global tid rykker planlægningen i Europa næsten præcis en time, når uret stilles om, mens den ligger fast i lokal tid. Folk holder fast i deres møde kl. 10, uanset hvornår kl. 10 nu falder. Der er også en morgenfugle-effekt. I ugen efter, at uret er stillet tilbage, sker der mere planlægning før kl. 9, og om foråret går det den modsatte vej. Den ekstra time i sengen ser ud til at blive brugt ved skrivebordet. Kilde: Doodle-data, transatlantiske møder 2023 til 2026

Få mest ud af ugen Hvordan får du mest ud af overgangsugen? Et par vaner gør tidsomstillingen til noget, du knap lægger mærke til, og overgangsugen til en lille bonus. 1. Tjek dine faste opkald med den anden side. Alle faste møder mellem Europa og Nordamerika flytter sig en time for den ene side i overgangsugen. Et hurtigt kig fredagen før forhindrer, at nogen ikke dukker op. 2. Skriv, hvilken tidszone et møde hører til. En kalenderaftale følger arrangørens tidszone, så den anden side ser den flytte sig. Når du skriver tidszonen i invitationen, slipper alle for at gætte. 3. Brug ugen til de møder, der er svære at få plads til. Med en ekstra times fælles arbejdstid er overgangsugen et godt tidspunkt til de møder, der normalt skubber nogen uden for deres arbejdstid. 4. Tag den med ro mandagen efter skiftet om foråret. At miste en times søvn har målbare effekter, så det er en dårlig dag til de møder, hvor alle skal være helt skarpe. Hvor hjælper Time OS? Bookingsider tilbyder tidspunkter ud fra din faktiske tilgængelighed, inden for de mødetider, du sætter. Med gruppeafstemninger kan folk forskellige steder stemme om et par muligheder, uden at nogen behøver en konto. På Team- og Enterprise-planerne viser Find Time, hvornår kollegerne er ledige, før du sender en invitation. For mig er det bedste, en kalender kan gøre omkring en tidsomstilling, slet ingenting: dine arbejdstider forbliver dine, og møderne passer sig ind omkring dem.

Sådan gjorde vi Hvordan har vi målt det? Vi har brugt møder booket via Doodle (gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder), hvor arrangøren og en deltager var i tidszoner i henholdsvis Europa og USA eller Canada. Tidszonerne kommer fra de indstillinger, folk planlægger i, ikke fra deres land. Dataene dækker Doodles klassiske produkt. Et møde tæller som uden for arbejdstiden, hvis det starter før kl. 9.00 eller kl. 17.00 eller senere i lokal tid for en af siderne. Vi sammenlignede hver overgangsuge (efteråret 2023, 2024 og 2025 og foråret 2024, 2025 og 2026) med de almindelige uger omkring den. Andelen af møder uden for arbejdstiden er høj i alle uger, fordi definitionen er streng og omfatter den amerikanske vestkyst, så vi oplyser ændringen. Tallet for morgenfugle-effekten sammenligner andelen af gruppeafstemninger, bookingsider og 1:1-møder, der blev oprettet før kl. 9 lokal tid i ugen efter, at uret er stillet tilbage, med de to uger før. Vi oplyser kun relative ændringer, aldrig antal. De ugentlige stikprøver tæller hundredvis af møder, og mønsteret gentager sig i hver eneste sæson.

FAQ Spørgsmål om tidsomstillingen Hvornår stilles uret tilbage i 2026? + − I EU og Storbritannien søndag den 25. oktober kl. 01.00 UTC, det vil sige kl. 2 i Storbritannien og kl. 3 i det meste af Centraleuropa. I USA og det meste af Canada søndag den 1. november kl. 2 lokal tid. Det meste af British Columbia stiller ikke længere uret om. Hvorfor stiller Europa og USA uret om på forskellige dage? + − Afskaffer USA sommertiden? + − Flytter faste møder sig, når uret stilles om? + − Skal folk have en Doodle-konto for at stemme i en afstemning eller booke et tidspunkt? + − Vi kommer til at stille uret om et stykke tid endnu. Overgangsugen minder os om, at arbejde på tværs af tidszoner mest handler om at vide, hvornår alles arbejdsdag starter og slutter, og om at holde møderne inden for den. Hvilke af dine møder krydser Atlanten? Book en demo