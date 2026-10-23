Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt, und zweimal im Jahr tun Europa und Nordamerika das nicht am selben Tag. Die meisten merken es erst, wenn ein wiederkehrender Call plötzlich eine Stunde zu früh oder eine Stunde zu spät ansteht. Wir alle kennen das. Die ganze Woche über haben dich Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familie daran erinnert, dass am Sonntag die Uhren umgestellt werden, und trotzdem vergisst du es irgendwie. Die Uhr im Bad zeigt noch die alte Zeit, weil du sie von Hand umstellen musst, genau wie die meisten Uhren im Haus. Erst wenn du zum frühen Anstoß den Fernseher einschaltest, merkst du, dass du entweder die erste Halbzeit verpasst hast oder noch eine Stunde warten musst. Kommt dir das bekannt vor, oder geht das nur mir so? Wenn du meine Frau fragst: eindeutig nur mir! Aber was passiert in der Arbeitswoche? Für dich hat sich die Zeit schon geändert, doch Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen der Welt stellen ihre Uhren erst später um. Was bedeutet das also für diese „Brückenwoche“? In diesem Artikel liest du, was in der Brückenwoche wirklich passiert, und prüfst mit einem Meeting-Check, wo deine Meetings landen. Du siehst, was die Daten von Doodle über transatlantische Meetings in diesen Wochen zeigen, spielst eine Runde „Mythos oder Fakt?“ zur Zeitumstellung selbst und bekommst ein paar Tipps, wie du das Beste aus dieser Woche machst.

Die Brückenwoche Warum stellen Europa und die USA ihre Uhren an verschiedenen Tagen um? Weil sie unterschiedlichen Regeln folgen. In der EU und in Großbritannien werden die Uhren am letzten Sonntag im Oktober zurückgestellt und am letzten Sonntag im März vorgestellt. In den USA und im größten Teil Kanadas werden sie am ersten Sonntag im November zurückgestellt und am zweiten Sonntag im März vorgestellt. In diesem Herbst stellt Europa also am Sonntag, 25. Oktober, um und die USA am Sonntag, 1. November. In diesen sieben Tagen ist jeder Zeitunterschied über den Atlantik eine Stunde kürzer. Zwischen London und New York liegen vier Stunden statt fünf, zwischen Berlin und Chicago sechs statt sieben. Im Frühjahr sind es etwa drei Brückenwochen. Es wird darüber diskutiert, die Umstellung abzuschaffen. Das US-Repräsentantenhaus hat am 14. Juli 2026 den Sunshine Protection Act verabschiedet, der die Sommerzeit ganzjährig beibehalten würde. Stand 17. Oktober muss der Senat noch zustimmen, deshalb werden die Uhren in den USA am 1. November wie gewohnt zurückgestellt. Manche Orte haben schon aufgehört: British Columbia hat die Uhren am 8. März 2026 zum letzten Mal vorgestellt, und der größte Teil der Provinz bleibt das ganze Jahr bei der Sommerzeit. In Europa liegt ein Plan von 2019, die Zeitumstellung abzuschaffen, auf Eis. Quellen: timeanddate.com, Sommerzeit in der EU · House Energy and Commerce Committee, Juli 2026 · EURweb, 17. Oktober 2026 · Government of British Columbia, März 2026

Ausprobieren Verschiebt sich dein Meeting? Wähle, wo du bist, wo dein Gegenüber ist und wann dein Meeting für dich beginnt. Der Meeting-Check zeigt, wann es für dein Gegenüber beginnt: vor der Umstellung, in der Brückenwoche und danach. Außerdem siehst du, wie viele Stunden zwischen 9 und 17 Uhr ihr gemeinsam habt. Nichts, was du auswählst, wird gespeichert oder gesendet. Verschiebt sich dein Meeting? Herbst 2026 Du bist in London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warschau Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Dein Gegenüber ist in London Dublin Paris Berlin Zürich Madrid Amsterdam Warschau Helsinki New York Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Dein Meeting beginnt um 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Normale Woche Vor dem 25. Oktober 11:00 Beim Gegenüber zwischen 9 und 17 Uhr 5 Stunden Zeitunterschied · 3 gemeinsame Stunden zwischen 9 und 17 Uhr Die Brückenwoche 25. bis 31. Oktober 12:00 Beim Gegenüber zwischen 9 und 17 Uhr 4 Stunden Zeitunterschied · 4 gemeinsame Stunden zwischen 9 und 17 Uhr Nach dem 1. November Den ganzen Winter über 11:00 Beim Gegenüber zwischen 9 und 17 Uhr 5 Stunden Zeitunterschied · 3 gemeinsame Stunden zwischen 9 und 17 Uhr In der Brückenwoche beginnt dieses Meeting für dein Gegenüber um 12:00, eine Stunde anders als gewohnt. Sobald beide Seiten umgestellt haben, beginnt es wieder um 11:00. Sollen deine Meetings für alle Beteiligten in die Arbeitszeit fallen? Demo anfordern Die Zeiten folgen den offiziellen Regeln zur Zeitumstellung 2026 und gelten für ein Meeting an einem Mittwoch. Nichts, was du auswählst, wird gespeichert oder gesendet. Meiner Meinung nach ist die Brückenwoche die eine Zeit im Jahr, in der sich ein bisschen Kalenderpflege sofort auszahlt: Wenn du zwei Minuten lang deine wiederkehrenden Calls prüfst, ersparst du dir einen peinlich leeren Besprechungsraum.

Was unsere Daten zeigen Sind die Brückenwochen gut oder schlecht für Meetings über den Atlantik? Gut, wie sich zeigt. Wir haben uns Meetings angesehen, die Menschen in Europa und Nordamerika miteinander über Doodle gebucht haben, und zwar in jeder Brückenwoche von Herbst 2023 bis Frühjahr 2026. Diese haben wir mit den normalen Wochen davor und danach verglichen. 13 bis 19 % weniger transatlantische Meetings liegen in den Brückenwochen für mindestens eine Seite außerhalb von 9 bis 17 Uhr, und zwar in jeder Saison, die wir untersucht haben. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten Stichprobe Gebuchte Meetings an Werktagen zwischen Europa und Nordamerika Typ Plattformdaten, Brückenwochen im Vergleich zu den normalen Wochen davor und danach, Herbst 2023 bis Frühjahr 2026 Link So sind wir vorgegangen +50 % mehr gemeinsame Arbeitszeit zwischen Paris und New York: drei Stunden zwischen 9 und 17 Uhr in der Brückenwoche, zwei in einer normalen Woche. + − Quelle Herausgeber Zeitzonenrechnung Stichprobe Paris und New York, 9:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit Typ Berechnung Link Zum Meeting-Check 10 bis 18 % mehr Terminplanung vor 9 Uhr in Nordamerika in der Woche, nachdem die Uhren zurückgestellt wurden. + − Quelle Herausgeber Doodle-Daten Stichprobe Gruppenumfragen, Buchungsseiten und 1:1-Termine, erstellt in nordamerikanischen Zeitzonen Typ Plattformdaten, die Woche danach im Vergleich zu den zwei Wochen davor, Herbst 2023 bis 2025 Link So sind wir vorgegangen Warum hilft die Brückenwoche? Weil die Leute ihre gewohnten Zeiten nach ihrer eigenen Uhr beibehalten. Wenn der Zeitunterschied um eine Stunde schrumpft, wächst das Zeitfenster, in dem beide Seiten bei der Arbeit sind. Seltener muss jemand in Europa länger bleiben oder jemand in Nordamerika früher anfangen. Paris und New York: Stunden, in denen beide bei der Arbeit sind Ortszeit New York Normale Woche · 6 Stunden Zeitunterschied Die Brückenwoche · 5 Stunden Zeitunterschied 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paris und New York haben in einer normalen Woche 2 gemeinsame Stunden zwischen 9 und 17 Uhr und in der Brückenwoche 3 Stunden. Beide bei der Arbeit: erst 2, dann 3 Stunden Nur eine Seite bei der Arbeit Auf beiden Seiten 9:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit. Der Effekt zeigt sich in jedem Herbst und jedem Frühjahr, die wir untersucht haben, und verschwindet in der Woche, in der die zweite Region ihre Uhren umstellt. Weniger transatlantische Meetings außerhalb von 9 bis 17 Uhr in den Brückenwochen Doodle-Daten Herbst 2023 −14% Frühjahr 2024 −16% Herbst 2024 −16% Frühjahr 2025 −15% Herbst 2025 −13% Frühjahr 2026 −19% Veränderung gegenüber den normalen Wochen rund um jede Brückenwoche. Gebuchte Meetings an Werktagen zwischen Europa und Nordamerika. Verschieben sich Meetings, wenn die Uhren umgestellt werden? Nicht nach der Uhr vor Ort. In Weltzeit gemessen verschiebt sich die Planungsaktivität in Europa bei der Zeitumstellung um fast genau eine Stunde, in Ortszeit bleibt sie, wo sie ist. Der 10-Uhr-Termin bleibt um 10 Uhr, ganz gleich, wann das jetzt in Weltzeit ist. Dazu kommt ein Frühaufsteher-Effekt. In der Woche, nachdem die Uhren zurückgestellt wurden, wird mehr vor 9 Uhr geplant, im Frühjahr ist es umgekehrt. Die zusätzliche Stunde im Bett wird offenbar am Schreibtisch genutzt. Quelle: Doodle-Daten, transatlantische Meetings 2023 bis 2026

Mythos oder Fakt? Wie gut kennst du dich mit der Zeitumstellung wirklich aus? Acht Dinge, die man über die Sommerzeit so hört. Entscheide bei jedem, ob es ein Mythos oder ein Fakt ist, und sieh dann, was die Quellen sagen. Mythos oder Fakt? 0 von 8 beantwortet 1Benjamin Franklin hat die Sommerzeit erfunden. Mythos Fakt 2Die Sommerzeit wurde eingeführt, um der Landwirtschaft zu helfen. Mythos Fakt 3Deutschland hat 1916 als erstes Land die Sommerzeit landesweit eingeführt. Mythos Fakt 4Am Montag nach dem Vorstellen der Uhren gibt es mehr Herzinfarkte. Mythos Fakt 5Das Zurückstellen der Uhren belastet das Herz genauso. Mythos Fakt 6In der Woche nach der Zeitumstellung im Frühjahr gibt es mehr tödliche Verkehrsunfälle. Mythos Fakt 7Die Schlafmedizin will das ganze Jahr über Sommerzeit. Mythos Fakt 8Die USA schaffen die Zeitumstellung in diesem Jahr ab. Mythos Fakt Neu starten Quellen: U.S. History, Franklins Brief · AgAmerica · Western Front Association · American College of Cardiology · University of Colorado Boulder · House Energy and Commerce Committee · American Academy of Sleep Medicine

Das Beste daraus machen Wie machst du das Beste aus der Brückenwoche? Mit ein paar Gewohnheiten wird die Zeitumstellung zur Nebensache und die Brückenwoche zu einem kleinen Bonus. 1. Prüfe deine wiederkehrenden Calls mit der anderen Seite. Jedes regelmäßige Meeting zwischen Europa und Nordamerika verschiebt sich in der Brückenwoche für eine Seite um eine Stunde. Ein kurzer Blick am Freitag davor verhindert, dass jemand vergeblich wartet. 2. Sag dazu, in welcher Zeitzone ein Meeting gilt. Ein Kalendertermin behält die Uhrzeit in der Zeitzone der Person, die ihn organisiert. Für die andere Seite verschiebt er sich deshalb. Wenn du die Zeitzone in der Einladung nennst, muss niemand raten. 3. Nutze die Woche für Meetings, die sonst schwer unterzubringen sind. Mit einer zusätzlichen Stunde gemeinsamer Arbeitszeit ist die Brückenwoche ein guter Moment für die Termine, für die sonst jemand außerhalb der eigenen Arbeitszeit einspringen muss. 4. Lass es am Montag nach der Umstellung im Frühjahr ruhig angehen. Eine Stunde weniger Schlaf hat messbare Folgen. Der Tag eignet sich also schlecht für Meetings, bei denen alle hellwach sein müssen. Wo hilft Time OS? Buchungsseiten bieten Zeiten aus deiner echten Verfügbarkeit an, innerhalb der Meeting-Zeiten, die du festlegst. In Gruppenumfragen stimmen Menschen an verschiedenen Orten über ein paar Optionen ab, ganz ohne Konto. In den Plänen Team und Enterprise zeigt Find Time, wann Kolleginnen und Kollegen frei sind, bevor du eine Einladung verschickst. Für mich ist das Beste, was ein Kalender rund um die Zeitumstellung tun kann, gar nichts: Deine Zeiten bleiben deine Zeiten, und die Meetings richten sich danach.

So sind wir vorgegangen Wie haben wir das gemessen? Wir haben Meetings ausgewertet, die über Doodle gebucht wurden (Gruppenumfragen, Buchungsseiten und 1:1-Termine) und bei denen die organisierende Person und eine teilnehmende Person auf beiden Seiten des Atlantiks waren: eine in einer europäischen Zeitzone, die andere in einer Zeitzone der USA oder Kanadas. Die Zeitzonen stammen aus den Einstellungen, mit denen die Leute planen, nicht aus ihrem Land. Die Daten beziehen sich auf das klassische Doodle-Produkt. Ein Meeting zählt als außerhalb von 9 bis 17 Uhr, wenn es für eine der beiden Seiten vor 9:00 Uhr oder um 17:00 Uhr oder später Ortszeit beginnt. Wir haben jede Brückenwoche (Herbst 2023, 2024 und 2025, Frühjahr 2024, 2025 und 2026) mit den normalen Wochen davor und danach verglichen. Der Anteil der Meetings außerhalb von 9 bis 17 Uhr ist in jeder Woche hoch, weil die Definition streng ist und die US-Westküste einschließt. Deshalb weisen wir die Veränderung aus. Die Frühaufsteher-Zahl vergleicht den Anteil der Gruppenumfragen, Buchungsseiten und 1:1-Termine, die vor 9 Uhr Ortszeit erstellt wurden, in der Woche nach dem Zurückstellen der Uhren mit den zwei Wochen davor. Wir nennen nur relative Veränderungen, nie absolute Zahlen. Die wöchentlichen Stichproben umfassen Hunderte von Meetings, und das Muster wiederholt sich in jeder Saison.

FAQ Fragen zur Zeitumstellung Wann werden die Uhren 2026 zurückgestellt? + − In der EU und in Großbritannien am Sonntag, 25. Oktober, um 01:00 Uhr UTC, also um 2 Uhr in Großbritannien und um 3 Uhr im größten Teil Mitteleuropas. In den USA und im größten Teil Kanadas am Sonntag, 1. November, um 2 Uhr Ortszeit. Der größte Teil von British Columbia stellt die Uhren nicht mehr um. Warum stellen Europa und die USA ihre Uhren an verschiedenen Tagen um? + − Schaffen die USA die Zeitumstellung ab? + − Verschieben sich wiederkehrende Meetings bei der Zeitumstellung? + − Brauchen die Leute ein Doodle-Konto, um in einer Umfrage abzustimmen oder einen Termin zu buchen? + − Die Uhren werden wohl noch eine Weile umgestellt. Die Brückenwoche erinnert daran, worauf es bei der Arbeit über Zeitzonen hinweg vor allem ankommt: zu wissen, wo der Tag aller Beteiligten beginnt und endet, und die Meetings in diesem Rahmen zu halten. Welche deiner Meetings gehen über den Atlantik? Demo anfordern