Dwa razy w roku zmieniamy czas i dwa razy w roku Europa i Ameryka Północna robią to w różnych terminach. Większość osób zauważa to dopiero wtedy, gdy cykliczne spotkanie wypada godzinę za wcześnie albo godzinę za późno. Wszyscy to znamy. Przez cały tydzień współpracownicy, znajomi i rodzina przypominają ci, że w niedzielę zmienia się czas, a ty i tak jakimś cudem o tym zapominasz. Zegar w łazience wciąż pokazuje starą godzinę, bo trzeba go przestawić ręcznie, tak jak większość zegarów w domu. I dopiero gdy włączasz dzisiejszy wczesny mecz, orientujesz się, że pierwsza połowa już minęła albo że do pierwszego gwizdka została jeszcze godzina. Brzmi znajomo, czy tylko ja tak mam? Moja żona twierdzi, że tylko ja! Ale co dzieje się w tygodniu pracy? U ciebie czas już się zmienił, a współpracowników w innych częściach świata zmiana czeka dopiero za kilka dni. Jak to wpływa na ten „przejściowy” tydzień? Poniżej: co naprawdę dzieje się w tygodniu przejściowym, narzędzie, które pokaże, kiedy wypadną twoje spotkania, co dane Doodle mówią o spotkaniach transatlantyckich w takich tygodniach, quiz „mit czy fakt” o samej zmianie czasu i kilka sposobów, żeby jak najlepiej wykorzystać ten tydzień.

Tydzień przejściowy Dlaczego Europa i USA zmieniają czas w różne dni? Bo obowiązują tam różne przepisy. W UE i Wielkiej Brytanii zegarki cofa się w ostatnią niedzielę października, a przestawia do przodu w ostatnią niedzielę marca. W USA i większej części Kanady cofa się je w pierwszą niedzielę listopada, a przestawia do przodu w drugą niedzielę marca. Tej jesieni Europa zmienia czas w niedzielę 25 października, a USA w niedzielę 1 listopada. Przez te siedem dni każda różnica czasu między obiema stronami Atlantyku jest o godzinę mniejsza. Między Londynem a Nowym Jorkiem są cztery godziny różnicy, a nie pięć. Między Berlinem a Chicago sześć, a nie siedem. Wiosną taki przejściowy okres trwa około trzech tygodni. Mówi się o rezygnacji ze zmiany czasu. 14 lipca 2026 Izba Reprezentantów USA przyjęła Sunshine Protection Act, ustawę, która utrzymałaby czas letni przez cały rok. Według stanu na 17 października potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu, więc w USA czas zmieni się jak zwykle 1 listopada. Niektóre regiony już zrezygnowały ze zmian: Kolumbia Brytyjska ostatni raz przestawiła zegarki do przodu 8 marca 2026 i większość prowincji zostanie przy czasie letnim przez cały rok. W Europie plan z 2019 roku, żeby skończyć ze zmianą czasu, utknął w miejscu. Źródła: timeanddate.com, EU daylight saving time · House Energy and Commerce Committee, lipiec 2026 · EURweb, 17 października 2026 · Government of British Columbia, marzec 2026

Wypróbuj Czy twoje spotkanie się przesunie? Wybierz, gdzie jesteś ty, gdzie jest druga osoba i o której zaczyna się spotkanie u ciebie. Narzędzie pokaże, o której wypada ono u drugiej osoby przed zmianą czasu, w tygodniu przejściowym i po nim, oraz ile wspólnych godzin pracy (od 9 do 17) wam zostaje. Nic, co wybierzesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Czy twoje spotkanie się przesunie? Jesień 2026 Twoje miasto Londyn Dublin Paryż Berlin Zurych Madryt Amsterdam Warszawa Helsinki Nowy Jork Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Miasto drugiej osoby Londyn Dublin Paryż Berlin Zurych Madryt Amsterdam Warszawa Helsinki Nowy Jork Toronto Chicago Denver Phoenix Los Angeles Spotkanie zaczyna się u ciebie o 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 Zwykły tydzień Przed 25 października 11:00 W godzinach pracy (od 9 do 17) 5 godz. różnicy · 3 godz. wspólnego czasu pracy Tydzień przejściowy Od 25 do 31 października 12:00 W godzinach pracy (od 9 do 17) 4 godz. różnicy · 4 godz. wspólnego czasu pracy Po 1 listopada Przez całą zimę 11:00 W godzinach pracy (od 9 do 17) 5 godz. różnicy · 3 godz. wspólnego czasu pracy W tygodniu przejściowym to spotkanie wypada u drugiej osoby o 12:00, czyli o godzinę inaczej niż zwykle. Gdy obie strony zmienią czas, wraca na 11:00. Chcesz, żeby spotkania mieściły się w godzinach pracy wszystkich? Umów prezentację Godziny według oficjalnych zasad zmiany czasu na 2026 rok, dla spotkania w środę. Nic, co wybierzesz, nie jest zapisywane ani wysyłane. Moim zdaniem tydzień przejściowy to jedyny moment w roku, kiedy odrobina porządków w kalendarzu od razu się opłaca: dwie minuty na przejrzenie cyklicznych spotkań oszczędzą ci niezręcznego czekania w pustej sali.

Co pokazują nasze dane Czy tygodnie przejściowe pomagają spotkaniom transatlantyckim, czy im szkodzą? Jak się okazuje, pomagają. Przyjrzeliśmy się spotkaniom umówionym przez Doodle między osobami w Europie i w Ameryce Północnej w każdym tygodniu przejściowym od jesieni 2023 do wiosny 2026 i porównaliśmy je ze zwykłymi tygodniami przed nimi i po nich. od 13 do 19 % mniej spotkań transatlantyckich wypada w tygodniach przejściowych poza godzinami pracy którejś ze stron, w każdym sezonie, który przeanalizowaliśmy. + − Źródło Wydawca Dane Doodle Próba Umówione spotkania w dni robocze między Europą a Ameryką Północną Rodzaj Dane z platformy, tygodnie przejściowe w porównaniu ze zwykłymi tygodniami przed nimi i po nich, od jesieni 2023 do wiosny 2026 Odnośnik Jak to policzyliśmy +50 % więcej wspólnych godzin pracy (od 9 do 17) dla Paryża i Nowego Jorku: trzy w tygodniu przejściowym, dwie w zwykłym tygodniu. + − Źródło Wydawca Rachunek stref czasowych Próba Paryż i Nowy Jork, od 9:00 do 17:00 czasu lokalnego Rodzaj Obliczenie Odnośnik Sprawdź swoje spotkanie od 10 do 18 % więcej planowania odbywa się w Ameryce Północnej przed 9:00 w tygodniu po cofnięciu zegarków. + − Źródło Wydawca Dane Doodle Próba Ankiety, strony rezerwacji i spotkania 1:1 utworzone w strefach czasowych Ameryki Północnej Rodzaj Dane z platformy, tydzień po zmianie czasu w porównaniu z dwoma tygodniami przed nią, jesień 2023, 2024 i 2025 Odnośnik Jak to policzyliśmy Dlaczego tydzień przejściowy pomaga? Bo ludzie trzymają się swoich zwykłych godzin według własnego zegara. Gdy różnica czasu maleje o godzinę, okno, w którym obie strony są w pracy, się wydłuża. Mniej spotkań wymaga, żeby ktoś w Europie został dłużej albo ktoś w Ameryce Północnej zaczął wcześniej. Paryż i Nowy Jork: godziny, w których obie strony są w pracy Czas nowojorski Zwykły tydzień · 6 godzin różnicy Tydzień przejściowy · 5 godzin różnicy 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00 Paryż i Nowy Jork mają 2 wspólne godziny pracy (od 9 do 17) w zwykłym tygodniu i 3 w tygodniu przejściowym. Obie strony w pracy: najpierw 2 godziny, potem 3 Jedna strona w pracy Od 9:00 do 17:00 czasu lokalnego po obu stronach. Ten efekt widać w każdym sezonie, jesiennym i wiosennym, który przeanalizowaliśmy, i znika on w tygodniu, w którym czas zmienia drugi region. Mniej spotkań transatlantyckich poza godzinami pracy którejś ze stron w tygodniach przejściowych Dane Doodle Jesień 2023 −14% Wiosna 2024 −16% Jesień 2024 −16% Wiosna 2025 −15% Jesień 2025 −13% Wiosna 2026 −19% Zmiana w porównaniu ze zwykłymi tygodniami przed każdym tygodniem przejściowym i po nim. Umówione spotkania w dni robocze między Europą a Ameryką Północną. Czy spotkania przesuwają się po zmianie czasu? Nie według lokalnego zegara. W czasie uniwersalnym aktywność planowania w Europie przesuwa się po zmianie czasu niemal dokładnie o godzinę, a w czasie lokalnym zostaje na swoim miejscu. Ludzie zostają przy swojej godzinie 10:00, niezależnie od tego, kiedy ona teraz wypada. Widać też efekt rannego ptaszka. W tygodniu po cofnięciu zegarków więcej planowania odbywa się przed 9:00, a wiosną jest odwrotnie. Wygląda na to, że dodatkowa godzina snu zostaje wykorzystana przy biurku. Źródło: Dane Doodle, spotkania transatlantyckie od 2023 do 2026

Jak to wykorzystać Jak najlepiej wykorzystać tydzień przejściowy? Kilka nawyków sprawi, że zmiana czasu przejdzie bez echa, a tydzień przejściowy stanie się małym bonusem. 1. Sprawdź cykliczne spotkania z drugą stroną. Każde stałe spotkanie między Europą a Ameryką Północną przesuwa się w tygodniu przejściowym o godzinę dla jednej ze stron. Szybki rzut oka w piątek przed zmianą czasu uchroni was przed sytuacją, w której ktoś się nie pojawi. 2. Podawaj strefę czasową spotkania. Wydarzenie w kalendarzu trzyma się godziny w strefie czasowej organizatora, więc druga strona widzi, że się przesuwa. Gdy strefa jest podana w zaproszeniu, nikt nie musi zgadywać. 3. Wykorzystaj ten tydzień na spotkania, które trudno zmieścić. Dzięki dodatkowej wspólnej godzinie pracy tydzień przejściowy to dobry moment na spotkania, przez które zwykle ktoś musi pracować poza swoimi godzinami. 4. Odpuść sobie w poniedziałek po wiosennej zmianie czasu. Godzina snu mniej ma mierzalne skutki, więc to kiepski dzień na spotkania, na których wszyscy muszą być w najlepszej formie. W czym pomaga Time OS? Strony rezerwacji proponują terminy według twojej faktycznej dostępności, w ustawionych przez ciebie godzinach spotkań. Ankiety grupowe pozwalają osobom w różnych miejscach głosować na kilka propozycji, bez zakładania konta. W planach Team i Enterprise Find Time pokazuje, kiedy współpracownicy mają czas, zanim wyślesz zaproszenie. Dla mnie najlepsze, co kalendarz może zrobić przy zmianie czasu, to nic: twoje godziny zostają twoimi godzinami, a spotkania się do nich dopasowują.

Jak to policzyliśmy Jak to zmierzyliśmy? Wykorzystaliśmy spotkania umówione przez Doodle (ankiety grupowe, strony rezerwacji i spotkania 1:1), w których organizator i uczestnik byli w strefach czasowych w Europie oraz w USA lub Kanadzie. Strefa czasowa to ta, którą dana osoba ma ustawioną podczas planowania, a nie kraj, w którym jest. Dane dotyczą klasycznej wersji Doodle. Spotkanie liczymy jako odbywające się poza godzinami pracy (od 9 do 17), jeśli dla którejkolwiek ze stron zaczyna się przed 9:00 albo o 17:00 lub później czasu lokalnego. Każdy tydzień przejściowy (jesień 2023, 2024 i 2025, wiosna 2024, 2025 i 2026) porównaliśmy ze zwykłymi tygodniami przed nim i po nim. Odsetek spotkań poza godzinami od 9 do 17 jest wysoki w każdym tygodniu, bo definicja jest surowa i obejmuje zachodnie wybrzeże USA, dlatego podajemy zmianę. Wskaźnik rannych ptaszków porównuje odsetek ankiet, stron rezerwacji i spotkań 1:1 utworzonych przed 9:00 czasu lokalnego w tygodniu po cofnięciu zegarków z dwoma tygodniami przed zmianą. Podajemy wyłącznie zmiany względne, nigdy liczby bezwzględne. Tygodniowe próby liczą setki spotkań, a ten wzorzec powtarza się w każdym sezonie.

FAQ Pytania o zmianę czasu Kiedy w 2026 roku cofamy zegarki? + − W UE i Wielkiej Brytanii w niedzielę 25 października o 01:00 UTC, czyli o 2:00 w Wielkiej Brytanii i o 3:00 w większości Europy Środkowej. W USA i większej części Kanady w niedzielę 1 listopada o 2:00 czasu lokalnego. W większości Kolumbii Brytyjskiej czas już się nie zmienia. Dlaczego Europa i USA zmieniają czas w różne dni? + − Czy USA rezygnują ze zmiany czasu? + − Czy cykliczne spotkania przesuwają się po zmianie czasu? + − Czy do głosowania w ankiecie lub rezerwacji terminu potrzebne jest konto Doodle? + − Zegarki będziemy przestawiać jeszcze przez jakiś czas. Tydzień przejściowy przypomina, że praca w różnych strefach czasowych polega głównie na tym, żeby wiedzieć, kiedy zaczyna się i kończy dzień każdej osoby, i mieścić w nim spotkania. Które z twoich spotkań łączy oba brzegi Atlantyku? Umów prezentację