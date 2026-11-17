Beschikbaar op Werkt met Inbegrepen bij iOS en Android Google, Microsoft 365 en iCloud Elk Doodle-plan

Je komt net uit een vergadering en je telefoon trilt. De afspraak van 14.00 uur is verschoven naar 14.30 uur en valt nu precies samen met het gesprek dat je een klant had beloofd. Je hebt vier minuten en een telefoon.

Dus open je je agenda, zoom je in, scroll je, tik je op de verkeerde vergadering en ga je weer terug. Tegen de tijd dat je ze allebei hebt gevonden, ben je te laat voor de volgende.

Een volle dag past niet op een telefoonscherm. Een week die voor een laptop is gemaakt, krimpt tot smalle reepjes, de details zitten twee tikken diep en een vergadering aanpassen voelt al snel als een worsteling.

Toch is je telefoon vaak het enige wat je bij de hand hebt. In onderzoek van Adobe onder 1.000 Amerikaanse fulltime werknemers zei 30% dat ze onderweg naar het werk op hun telefoon werken, en 29% tijdens privéafspraken. En de dag blijft in beweging: volgens het speciale Work Trend Index-rapport uit 2025 wordt 1 op de 10 vergaderingen pas op het laatste moment ingepland.

We kennen het allemaal, en we trapten er zelf ook steeds weer in. We wilden één plek waar we onze privé- en werkdag konden zien, snel en makkelijk op een telefoon. Dus hebben we die gebouwd. Maak kennis met onze nieuwe mobiele apps voor iOS en Android.

Bronnen: Adobe Acrobat, onderzoek naar mobiele techproblemen · Work Trend Index, speciaal rapport, 2025

Tik door de app

Een korte rondleiding door een dag in Doodle op mobiel, in negen schermen.

Scherm 1 van 9: Begin met je ochtend Een korte briefing vat je dag samen voordat die begint: 8 vergaderingen, 5 taken en 2 uur 15 minuten focustijd.

Scherm 2 van 9: Zie wat er nu speelt De "Nu"-kaart toont de vergadering waarin je zit en de resterende tijd, met "Te laat" en "Deelnemen". "Aankomend" toont de rest van je dag.

Scherm 3 van 9: Er duikt een conflict op Een vergadering is verschoven en nu overlappen er twee om 10.00 uur. Doodle markeert het meteen op de "Nu"-kaart: 3 overlappend, 1 afgewezen.

Scherm 4 van 9: Open de vergadering Zie wie er komt, de link naar het gesprek en de ruimte. Zit je nog vast in de vorige vergadering?

Scherm 5 van 9: Laat de juiste mensen het weten Kies wie je het laat weten en hoeveel later je bent. Het bericht wordt voor je geschreven en met één tik is het verstuurd.

Scherm 6 van 9: Vind een tijd voor de volgende Voeg mensen toe en Doodle markeert het vroegste moment dat past. Kies je liever een paar tijden, dan gaat er een groepspoll uit.

Scherm 7 van 9: Bekijk de stemmen en boek Zodra mensen hebben gestemd, wordt het beste tijdslot gemarkeerd. Boek het vanaf je telefoon.

Scherm 8 van 9: Deel een boekingspagina "Snelle toegang" toont je boekingspagina’s en groepspolls, klaar om te delen waar je ook bent.

Scherm 9 van 9: Bescherm de rest van je dag Zodra je je dagelijkse vergaderlimiet bereikt, wijst Doodle nieuwe uitnodigingen voor je af. Je kunt dit voor die dag uitzetten.

Zo regel je je dag vanaf je telefoon Negen schermen: je ochtend, een conflict en de oplossing, daarna een tijd vinden, die boeken en de rest van je dag beschermen. Download de app en bekijk het met je eigen agenda’s.

Demogegevens. In de app zie je je eigen vergaderingen.

Doodle is er voor iOS en Android. Zie wat er nu speelt, spot een conflict en neem met één tik deel aan het gesprek. Download op Google Play Download in de App Store

Wat kun je met Doodle op mobiel?

Doodle op mobiel is de Doodle-app voor iOS en Android, onderdeel van Doodle Time OS. De app leest elke agenda die je koppelt en zet je dag op een rij. Dit zit er nu al in.

Zie wat er nu speelt

"Vandaag" opent met de "Nu"-kaart: de vergadering waarin je zit en de resterende tijd, of de vrije tijd tot de volgende. Daaronder toont "Aankomend" de rest van je dag op volgorde, met vergaderingen, taken en afspraken van een hele dag, en met buffers en focustijd als onderdeel van je dag.

De "Nu"-kaart: 45 minuten vrij, daarna de klantworkshop.

Kijk vooruit, of terug

Swipe naar morgen, of kies een datum via de datumstrook of de datumkiezer. Je voorbereiden op de klantdag van donderdag kost maar een paar tikken.

"Vandaag" en "Morgen", één tik van elkaar op de datumstrook.

Doodle is er voor iOS en Android. Zie wat er nu speelt, spot een conflict en neem met één tik deel aan het gesprek. Download op Google Play Download in de App Store

Spot het conflict voordat je binnenloopt

Als vergaderingen overlappen, markeert Doodle ze in je dag en zie je hoeveel er botsen, ook de vergaderingen die je al hebt afgewezen. Open het conflict, vergelijk de vergaderingen in één weergave en bepaal wat er verschuift: wijs er één af of verzet hem naar een ander tijdstip.

Overlappende vergaderingen gemarkeerd op de "Nu"-kaart.

Pas een vergadering aan met een paar tikken

Open een vergadering om de ruimte, de link naar het gesprek, wie er komt en wie ja heeft gezegd te zien. Pas de tijd, locatie, herhaling of notities aan, voeg mensen toe of wijs de uitnodiging af. Loop je uit? Tik in de vergadering zelf op "Te laat", of verzet de vergadering, plan een vervolgafspraak en mail iedereen vanaf dezelfde plek.

Wie er komt, wie ja heeft gezegd en de deelnemerslijst, bijgewerkt vanaf de telefoon.

Neem deel aan het gesprek met één tik

Links van Zoom, Google Meet en Microsoft Teams openen direct vanuit "Vandaag" of vanuit de vergadering, net als samenwerkingsruimtes als je team de add-on heeft. Vergaderingen die je hebt afgewezen, klappen in, zodat je dag overzichtelijk blijft.

Begin je dag met een briefing

Een korte briefing bovenaan "Vandaag" vat je vergaderingen, taken en focustijd samen, en laat zien hoe laat je dag begint.

8 vergaderingen, 5 taken en 2 uur 15 minuten focustijd, samengevat voordat de dag begint.

Vind een tijd, of stuur een poll

Voeg mensen toe en Doodle stelt het vroegste moment voor dat past, en laat per tijdstip zien hoeveel mensen vrij zijn. Kies dat moment om de uitnodiging te versturen, of kies een paar tijden om een groepspoll te sturen.

Vroegste tijd gemarkeerd; nog twee gekozen om een groepspoll te sturen.

Bekijk de stemmen en boek

Open een groepspoll om de stemmen per tijdstip te zien, met de beste tijd gemarkeerd, en boek die vanaf je telefoon. Je kunt ook zelf stemmen in polls waarvoor je bent uitgenodigd.

Stemmen per tijdstip, met het beste tijdslot gemarkeerd.

Deel je boekingspagina’s

"Snelle toegang" toont je boekingspagina’s en groepspolls, klaar om te delen via het deelmenu van je telefoon. Boekingspagina’s maak je op het web.

Boekingspagina’s klaar om te delen vanuit "Snelle toegang".

Doodle is er voor iOS en Android. Zie wat er nu speelt, spot een conflict en neem met één tik deel aan het gesprek. Download op Google Play Download in de App Store

Bescherm je dag

Stel een dagelijkse vergaderlimiet, focustijd en afwezigheid in. Zodra je je limiet bereikt, of tijdens strikte focustijd, wijst Doodle nieuwe uitnodigingen voor je af, volgens de regels die je zelf instelt. Je kunt dit voor die dag uitzetten.

Dagelijkse vergaderlimiet bereikt, nieuwe uitnodigingen afgewezen.

Houd taken naast je vergaderingen

Voeg in een paar seconden een taak toe, stel de prioriteit en deadline in, en zie hem in je dag naast je vergaderingen.

Taken gegroepeerd op prioriteit.

Werkt het met de agenda’s die je al gebruikt?

Ja. Doodle op mobiel toont elke agenda die je aan Doodle hebt gekoppeld: Google Calendar, Microsoft 365 en Apple iCloud. Je telefoon en je desktop gebruiken hetzelfde Doodle-account, dus een wijziging op de één zie je ook op de ander.

Hoe krijg je de app?

Doodle op mobiel is gratis te downloaden en zit bij elk Doodle-plan, ook bij het gratis plan.

Download de app. Zoek naar Doodle: Scheduling & Polls in de App Store op iOS of op Google Play op Android. Log in. Gebruik het account waarmee je Doodle op het web gebruikt. Open "Vandaag". Je gekoppelde agenda’s staan er al.

Veelgestelde vragen

Is Doodle op mobiel beschikbaar voor iOS en Android? Ja. Download de app in de App Store voor iOS of op Google Play voor Android.

Heb ik een nieuw account nodig? Nee. Log in met het Doodle-account dat je al op het web gebruikt, en je gekoppelde agenda’s en vergaderingen verschijnen in de app.

In welke plannen zit de app? In elk Doodle-plan, ook in het gratis plan.

Kan ik vanuit de app deelnemen aan Microsoft Teams-gesprekken? Ja. Een Teams-link in een vergadering opent in de Microsoft Teams-app op je telefoon.

Je dag speelt zich al op je telefoon af. Nu staat hij daar ook netjes op een rij.

Neem je dag mee. Download Doodle vandaag nog voor iOS of Android. De app zit bij elk Doodle-plan. Download op Google Play Download in de App Store

Bronnen

De schermen tonen demogegevens. De app toont je eigen vergaderingen en agenda’s.