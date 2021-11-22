Wie heeft dit probleem niet eens meegemaakt: je klikt op de knop ‘VERZENDEN’ in je e-mailprogramma en realiseert je op datzelfde moment dat je een verkeerde link hebt verstuurd of de e-mail naar de verkeerde persoon hebt gestuurd. Onze Doodle Gebruikers hebben ons laten weten dat ze graag een beveiliging zouden willen hebben tegen zo’n fout bij het versturen van de deelnamelinks voor een geplande peiling.

Met de update van vandaag hebben we het gebruik van de Doodle-beheerderslinks verbeterd. In het beheerderspaneel van je poll hebben we nu een functie toegevoegd waarmee organisatoren de beheerderslink kunnen resetten. Die nieuwe beheerderslink wordt per e-mail naar de organisator gestuurd, en wel naar het e-mailadres dat is gebruikt bij het opzetten van de poll. Alle gebruikers die de oude beheerderslink hebben ontvangen, kunnen nog wel meedoen aan de poll, maar kunnen de poll niet meer beheren.

We hopen dat we onze gebruikers met deze verandering hebben kunnen helpen en wensen je veel plezier met Doodle op ’s werelds eenvoudigste planningstool.

Jouw Doodle-team