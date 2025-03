Chi non ha mai sperimentato questo problema: facciamo clic sul pulsante INVIA nel nostro programma di posta elettronica e ci rendiamo conto, in quello stesso secondo, di aver inviato un link sbagliato o di aver inviato l'e-mail alla persona sbagliata. I nostri utenti di Doodle ci hanno detto che vorrebbero avere una sicurezza per questo tipo di errore quando si inviano i link di partecipazione a un sondaggio programmato.

Con il rilascio di oggi, abbiamo migliorato l'uso dei link di amministrazione di Doodle. Nel pannello di amministrazione del sondaggio è stata aggiunta una funzionalità che consente agli organizzatori di reimpostare il link di amministrazione. Il nuovo link di amministrazione sarà inviato all'organizzatore via e-mail, all'indirizzo utilizzato per l'impostazione del sondaggio. Tutti gli utenti che hanno ricevuto il precedente link di amministrazione potranno partecipare al sondaggio, ma non potranno amministrarlo.

Nella speranza di essere riusciti ad aiutare i nostri utenti con questo cambiamento, vi auguriamo buon divertimento con lo strumento di programmazione più semplice del mondo.

Il vostro Team Scarabocchio