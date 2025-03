Wer kennt das nicht: man klickt auf den SEND-Button in seinem eMail-Programm und merkt noch in der gleichen Sekunde, dass man einen falschen Link oder die eMail an die falsche Person geschickt hat. Unsere Doodle Nutzer haben uns gesagt, dass sie gerne eine Sicherheit für solche Fehler beim Versenden der Teilnahme-Links für eine geplante Umfrage hätten.

Mit dem heutigen Release haben wir die Verwendung von Doodle-Admin-Links verbessert. Im Admin-Panel für Ihre Umfrage haben wir nun eine Funktion eingebaut, mit der Organisatoren den Admin-Link zurücksetzen können. Ein solcher neuer Admin-Link wird dem Organisator per eMail zugesandt, und zwar an die Adresse, die er für die Einrichtung der Umfrage verwendet hat. Alle Benutzer, die den alten Admin-Link erhalten haben, können an der Umfrage teilnehmen, aber die Umfrage nicht verwalten.

In der Hoffnung, dass wir unseren Nutzern mit dieser Änderung helfen konnten, wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Doodling mit dem einfachsten Planungstool der Welt.

Ihr Doodle Team